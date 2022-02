Um guia para entender o Peru de Pedro Castillo

Um líder sindical de Chota, uma das províncias mais pobres do Peru, conquistou a presidência sobre a três vezes candidata, ex-congressista e herdeira do partido de direita mais rico e importante, Keiko Fujimori. Após a crise sanitária causada pela pandemia de Covid-19 e uma longa crise política que deixou três presidentes em quatro anos, o Peru foi dividido em duas partes quase iguais. Uma das partes, que votou em Fujimori, predominantemente de Lima, urbana e costeira, ficou em pânico depois de ouvir durante meses que o comunismo lhes iria tirar tudo. A outra, formada por eleitores mais pobres de áreas rurais, andinas e amazônicas, escolheu Pedro Castillo para iniciar o bicentenário da independência do Peru, um presidente de esquerda, professor, ligado ao movimento evangélico e completamente alheio à política de Lima, do qual muito se fala, mas quase nada se sabe.

Nenhum dos candidatos representava os sentimentos da maioria. Ambos passaram para o segundo turno com votos inferiores a 20%, o que só pode ser explicado pelo alto grau de fragmentação política. De um lado estava Fujimori, a líder que promoveu duas tentativas de vacância presidencial após a perda das últimas eleições e que, como em ocasiões anteriores, tinha como único slogan evitar tocar nas políticas neoliberais implementadas por seu pai, o hoje preso ex-presidente Alberto Fujimori. Do outro lado estava Castillo, um candidato improvisado e inconsistente, que concorreu pelo partido “Perú Libre”, cujo líder, o controverso Vladimir Cerrón, elaborou um programa político autodefinido como anti-imperialista, mariateguista, socialista e marxista-leninista. No estilo da esquerda sul-americana dos anos 2000, as únicas propostas concretas de Castillo foram a mudança constitucional e a expansão do acesso aos serviços públicos. Apesar dos sérios temores sobre ambas as candidaturas, após o primeiro turno começou uma campanha pomposa, mas incoerente, na qual a filha Fujimori se proclamou a única representante da estabilidade, da democracia e até do capitalismo.

Vários cientistas políticos acreditam que esta eleição marca o fim do consenso em torno do modelo econômico peruano. Dizem que uma grande parte do eleitorado questionou as políticas de livre mercado implementadas desde os anos 90. Alguns falam de voto de protesto. Dizem que os peruanos, irritados com a ineficiência do Estado exposta na pandemia, estão à procura de mudanças radicais. Outro grupo diz que os "excluídos", sem representação política, viraram seu descontentamento para a opção mais anti-establishment. A crise não é apenas política, mas também, e acima de tudo, institucional, afirmam.

Tudo isso é real e, no entanto, nada disso é novo na política peruana. As preocupações formais dos analistas habituais não são suficientes para explicar a ampla aliança entre líderes de direita e centristas, o viés da mídia, as campanhas publicitárias de medo financiadas por empresários nas províncias e até mesmo a militância de apresentadores e influencers de Lima. Em mais de 20 anos de democracia, o maior consenso alcançado pelas elites urbanas no Peru é que nada deve mudar – nem em relação à gestão e ao papel do Estado, nem em relação à forma como a riqueza é gerada e redistribuída, nem, sobretudo, em relação a quem pode ter acesso ao poder. Junto com o pânico dos cidadãos sobre uma mudança radical no modelo político ou econômico, esta eleição revelou o medo de uma classe política de que "o outro" também poderia querer ter um pedaço do bolo.

Os dois Peru

Durante os últimos 20 anos, o país pode ser lido de duas maneiras. No Peru há alternância no poder – o milagre peruano! É uma das economias que mais cresce, com estabilidade financeira e uma grande capacidade de atrair investimentos estrangeiros. É um país onde o emprego urbano tem aumentado e a pobreza tem diminuído consistentemente. Ao mesmo tempo, o Peru é um país onde a desigualdade está aumentando, com uma maioria que trabalha no setor informal, ou no setor formal, mas sem direitos trabalhistas, com serviços básicos precários ou inexistentes em várias regiões, e tremendamente racista contra sua população andina e amazônica.