A eleição de Castillo no Peru confirma a crise da política tradicional da América Latina

Apesar da vitória do ex-banqueiro neoliberal no Equador, os equatorianos também mostraram que querem algo novo ao levar o líder indígena Yaku Pérez, outro outsider anticapitalista, a um empate técnico no segundo lugar do primeiro turno. Para muitos, houve um conluio entre as elites políticas, incluindo o candidato de esquerda de Rafael Correa, Andrés Arauz, para levar Lasso para o segundo lugar com Arauz. Juntos, eles teriam tentado fraudar as eleições ao recusar uma recontagem de votos em face das múltiplas irregularidades relatadas.

Na Colômbia, que realizará eleições presidenciais em maio de 2022, os cidadãos têm demonstrado, nas ruas e nas pesquisas, sua profunda insatisfação com a política tradicional. As últimas pesquisas mostram que 25% dos colombianos optam por "nenhum" dos atuais candidatos e 11% afirmam que votarão em branco. Combinados, os votos em branco e para "nenhum" candidato superam os 25% que votariam no senador progressista Gustavo Petro se as eleições fossem realizadas hoje, de acordo com a mesma pesquisa.

Já o Brasil parece fazer o caminho inverso, depois de rejeitar a política tradicional através da escolha do presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro em 2018 (que fez campanha antissistema apesar de ter passado quase 30 anos na Câmara dos Deputados). Cansados do desastre político que a eleição de um extremista trouxe ao país, os brasileiros agora se inclinam pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas de intenção de voto para as eleições de outubro de 2022. Assim como Donald Trump nos Estados Unidos, tudo parece indicar que os cidadãos querem voltar 'ao velho normal' depois de provar o desastre do 'desconhecido' anti-establishment.

Mas a política no Brasil, como na América Latina em geral, é imprevisível. Os velhos problemas não resolvidos pela esquerda ou pela direita continuam a pesar sobre o futuro das nossas frágeis democracias que, em meio a um cenário econômico, social e político tempestuoso, estão à mercê do vento mais forte.