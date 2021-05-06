Стреляли в мирных жителей и сжигали дома. Что произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана

В Баткенской области 30 апреля похоронили 12-летнюю Мадину Рахматжанову. Девочка стала одной из жертв конфликта на кыргызско-таджикской границе. 29 апреля вместе со своей матерью и младшей сестрой она пыталась бежать из родного села в сторону гор, чтобы спастись от обстрела военных. В нее попал осколок снаряда, и она скончалась, так и не доехав до больницы.

Конфликты на кыргызско-таджикском участке границы между местными жителями, а также пограничниками двух стран вспыхивают периодически. Все дело в спорных линиях соприкосновения двух государств. Общая граница Кыргызстана с Таджикистаном составляет 972 км, из которых примерно 40% рубежей остаются неуточненными. В советское время обозначенная граница была символической, и сейчас многие проблемные участки пролегают по густонаселенным территориям.

Чаще всего разногласия происходят из-за нерешенных вопросов, связанных с распределением воды и земли, контрабанды наркотиков, а также незаконных пересечениях границы. С 2010 года на границе двух республик произошло более 150 подобных инцидентов.

Все вопросы, связанные с демаркацией государственной границы, обсуждались не раз. Но с мертвой точки дело не сдвинулось. Жители приграничных сел все еще вынуждены жить в атмосфере постоянных конфликтов, которые нередко приводят к человеческим жертвам.

На территории Кыргызстана находится и таджикский анклав Ворух, где проживает больше тридцати тысяч человек. Официально Ворух принадлежит Таджикистану, однако еще со времен СССР из-за неуточненных границ он стал "островком" одного государства, окруженного другим. Этот анклав считается одной из болевых точек в отношениях двух государств. В конце марта Кыргызстан предложил Таджикистану обменять анклав на другие аналогичные территории в районах Баткенской области. Но президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что Ворух останется в составе их республики.

Минометы и пулеметы против гражданских

В этот раз столкновения произошли, согласно официальным сообщениям, из-за борьбы за воду на территории водозабора "Головной" Торткульского водохранилища, который находится на неописанном участке границы близ села Кок-Таш Баткенской области.

По версии кыргызских пограничников, 28 апреля таджикская сторона решила установить на столбах ЛЭП возле водозабора камеры видеонаблюдения, позволяющие отслеживать распределение воды. Жителям кыргызского приграничного района это не понравилось, и они попросили убрать камеру, но жители таджикского села им отказали. Позже граждане Кыргызстана решили спилить столб с установленной на нем видеокамерой, что привело к конфронтации. В итоге на месте с обеих сторон собрались около 150 человек. Началась драка, люди закидывали друг друга камнями. Но к вечеру обстановка стабилизировалась.

Рано утром 29 апреля конфликт перерос в более серьезное противостояние. Сообщалось, что сначала граждане Таджикистана закидали камнями дома кыргызстанцев, после чего обстреляли проезжающие автомашины из охотничьих ружей.

Ситуация обострилась настолько, что между военными Кыргызстана и Таджикистана состоялась перестрелка, продолжавшаяся почти до полуночи. Таджикская сторона открыла огонь по трем пограничным заставам, а также по двум погранпостам. В результате минометного обстрела загорелась застава "Достук". В ответ на эти действия Кыргызстан захватил таджикскую погранзаставу "Ходжа Аълло". По всему периметру границы были стянуты дополнительные военные силы обеих сторон.

В тот момент ситуация накалилась до предела. В ход пустили автоматы, минометы, пулеметы и военные вертолеты. Военнослужащие со стороны Таджикистана обстреливали жилые дома кыргызстанцев. Под пули и снаряды попали мирные жители. Некоторые таджикские села также подверглись обстрелу со стороны Кыргызстана.

В трех сельских округах Баткенской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны боевых действий было эвакуировано более 33 тысяч граждан Кыргызстана. Из них 19 142 — дети. Большинство людей разместили в школах городов Баткен и Сулюкты. Других приютили частные гостиницы. Но с убежищем повезло не всем - кому-то пришлось ночевать в горах.

Министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана после нескольких переговоров все же достигли договоренности о полном прекращении огня и отводе войск. Несмотря на это, выстрелы с таджикской стороны продолжились. Военные перекрыли дорогу в анклав Ворух и Лейлекский район. Местные жители и 25 тысяч беженцев в Исфане оказались отрезанными от гуманитарной помощи. В приграничных селах Арка и Максат велась стрельба, десятки жилых домов были сожжены. Лишь 1 мая военные Таджикистана покинули кыргызские села.