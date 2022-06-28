Миллионы в мусорку

Ядовитый дым, горы гниющих отходов и удушающий запах – гигантский мусорный полигон в столице Кыргызстана считают главной экологической бедой города. Вот уже 40 лет на 44 гектарах (территории размером с Ватикан) хранятся миллионы тонн отходов.

Семь лет назад Бишкек получил шанс избавиться от изжившей себя свалки и построить новый полигон на средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и ЕС, однако проект до сих пор существует лишь на бумаге.

oDR рассказывает, что стало с 22 миллионами от доноров, каково растить детей на свалке и почему в столице Кыргызстана все еще нет современной системы утилизации отходов.

"У меня не было выбора"

Крупнейший мусорный полигон Кыргызстана находится всего в 15 километрах от центра Бишкека. Несмотря на все свои изъяны, свалка фактически кормит людей: десятки малоимущих граждан ежедневно "ныряют" в мусорные кучи, вручную сортируют отходы и за копейки сдают их частной компании на переработку.

Большинство сортировщиков – вынужденные мигранты в собственной стране. Многие переехали в Бишкек в надежде обеспечить себе достойную жизнь, но работа для них нашлась лишь на свалке. В нескольких местах на полигоне стоят палатки и шалаши, построенные из автомобильных покрышек и линолеума. Здесь живут те, кому "повезло" меньше, чем тем, кто смог построить дом или арендовать времянку близ полигона, в селе Алтын-Казык.

Все заняты работой, безмолвную тишину разрезает лишь лай бездомных собак. Над полигоном будто в замедленной съемке кружит стая стервятников. Подъезжает очередной мусоровоз и выбрасывает из кузова на землю большую кучу отходов. Вслед за ним трактор начинает утрамбовывать только что привезенный мусор.

Возле заброшенного синего вагончика посреди холмов с мусором мужчина под палящим солнцем бьет стекло. Рядом с ним – два больших мешка с пластиковыми бутылками и картоном. Алик больше 10 лет работает на мусорном полигоне: собирает пластик, стекло, макулатуру и железо.

На нем нет ни защитной маски, ни головного убора, а лицо покрылось тонким слоем копоти. По правилам техники безопасности сортировщики должны быть одеты в светоотражающие жилеты, но, похоже, никому до этого нет дела.