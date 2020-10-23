"Если даже инвалиды вышли – это уже дно"

Павел, 39 лет. В прошлом ИП, сейчас безработный.

Прийти сюда меня подтолкнула совесть, не могу с ней договориться, чтобы сидеть дома – жалко молодых ребят, которых избивают. У меня было мнение, что настоящих людей в Беларуси практически не осталось. Но после выборов я увидел много молодежи, как правило из IT сферы, с правильными взглядами на жизнь, и они хотят изменить свое окружение и страну, в которой живут. Я примкнул к ним и как могу поддерживаю.

У меня стоят протезы в сердце и я вынужден принимать лекарства, разжижающие кровь. Это чревато тем, что любое моё избиение закончится внутренними кровотечениями, остановить кровь практически невозможно. Когда я выхожу на акции, то достаточно сильно рискую. Потому что в прошлом спортсмен, выгляжу соответственно и вряд ли смогу донести силовикам, что меня нельзя бить. Выхожу на протесты каждые выходные, пока удаётся убегать. Я не могу сидеть дома, когда банда уголовников диктует людям, где ходить.