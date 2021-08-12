"Мы не делим военных преступников на своих и чужих"

Работать в Карабахе было менее безопасно, чем на Донбассе сейчас?

Да, потому что на Донбассе мы уже знаем все простреливаемые места и лазейки, время обстрелов, когда лучше надеть бронежилет, а когда можно без него обойтись. Мы не привыкли к дронам и тому, как они наносят удары.

Вместе с Украинским Хельсинским союзом по правам человека и Харьковской правозащитной группой в конце 2017 года вы представили исследование о незаконных задержаниях и пытках, совершенных украинской стороной в зоне конфликта на востоке Украины. Как часто вас критикуют за то, что вы не делите преступников на "своих и чужих"?

Даже удивительно, но нас нечасто критикуют. Возможно потому, что о нас все еще мало знают. Когда мы выпускаем такие вещи, мы тщательно готовимся: оцениваем риски, пытаемся их избежать. Мы понимаем, что очень много патриотически настроенных людей говорят: "Если наши ребята воюют, им простительно почти все потому, что они защищают нашу страну от агрессии". Но страна — это не граница, нарисованная на контурной карте, а люди, которые на этой территории живут. В войне в первую очередь страдают люди с украинскими паспортами, наши соотечественники. Если они страдают от рук своей же армии, то мы правда не делим преступников на своих и чужих. Если человек преступник, неважно, какой у него паспорт. Двухцветный флаг на рукаве — не твоя индульгенция. Проблема общества в этом дисбалансе: живущие на неподконтрольных территориях очень сильно дегуманизированы в глазах большинства населения.

Почему для вас важно было сделать это исследование?

Мы задокументировали случаи получения собственной выгоды или чистой воды разбой, бандитизм — это не имело ничего общего с патриотизмом и героизмом. Гражданских закрывали в подвалах, избивали, держали на цепи, не давали есть и пить — использовали для этого свой статус комбатанта и наличие оружия. Часто даже сами комбатанты говорят: "Поймали человека, который ехал на мопеде, думали, что он корректировщик. А что нам нужно было делать с ним? Ведь милиции там нет". С одной стороны, как и армия, так и добровольческие батальоны не были готовы к войне, у них не было знаний принципов международного гуманитарного права. Только с 2016 года в армии введена эта дисциплина, командиров обязали следить за исполнением этих норм. С другой стороны, если ты не нарушаешь общечеловеческую мораль, ты не сможешь нарушить и нормы международного права, даже если их не знаешь.

В исследовании 2017 года вы описали факты незаконного удержания 23 людей. Чаще всего потерпевшие свидетельствовали о правонарушениях со стороны украинских добровольческих батальонов ("Торнадо","Айдар", "Днепр-1" и "Азов"). Сегодня не 2014 год: Украина полностью контролирует правоохранительные органы в регионе, статус добровольческих батальонов урегулирован, но почему до сих пор не все причастные к пыткам комбатанты, командиры и военачальники были наказаны?

В Украине нет политической воли к преследованию военных преступников среди своих комбатантов. Это очень тревожные новости. Когда мы передаем дела со свидетельствами, показаниями по россиянам и сепаратистам, прокуратура радостно берет их в работу, сразу возбуждает уголовное дело, определяет квалификацию и горячо благодарит. Если материалы касаются украинских комбатантов, то отписка очень вялая: "Мы приняли к сведению". Не готовы они потому, что репрезентуют видение общества, которое видит своих соотечественников недолюдьми. Они не хотят, чтобы за преступления против этих недолюдей сажали их защитников. Если их посадят в тюрьму, то кто останется стоять между ими и нами? Такой подход нужно менять с самого верха. Ведь мы часто слышим от самих прокуроров в регионах декларации об их готовности возбуждать дела независимо от того, на чьей стороне воевал подозреваемый.

В ваших отчетах также есть данные о том, что некоторые позиции украинских военных все еще находятся недалеко от жилья гражданских, а также больших промышленных объектов, попадание снаряда в которые приведет к гуманитарной проблеме. Как на озвученные вами факты реагирует военное командование?

Военное командование начало понимать, что изменения в украинском законодательстве постепенно вводят ответственность командиров за действия своих подчиненных. Поэтому они уже сейчас обеспокоены тем, чтобы не стать "козлами отпущения". Линия фронта у нас проходит по самому густонаселенному региону Украины. Мы понимаем, что отвести войска равнозначно ослаблению позиций, оголению флангов, возможности прорыва в тыл и тактическому поражению, потому не призываем отводить военные объекты от мест, где в их размещении есть военная необходимость. Но часто такое размещение объясняется словами: "Так исторически сложилось". Чаще всего это отсутствие понимания или нежелание два раза подумать. Одна ротация стояла в лесу, оборудовала землянки, а вторая ротация думает: "Нам в лесу неинтересно, мы будем стоять здесь, под забором гражданских".

В Трехизбенке нам люди говорят, что полгода они жили спокойно, а теперь новая ротация приехала, сложила ящики, накопала окопов и выставила минометы в 50 метрах от их дома. В Авдеевке также есть недостроенная девятиэтажка на улице Воробьева, 15. Там военные оборудовали блокпост, который постоянно обстреливается танками, при этом снаряды залетают на территорию школы, в больницу, в домах уже схлопывались целые подъезды. Мы хотим составить список таких объектов не только украинской армии, но и армии поддерживаемых Россией сепаратистов. Мы сделаем карту таких мест, но она не будет публичной.

Мешает ли отсутствие доступа в оккупированные территории сбору доказательств преступлений с украинской стороны?

Безусловно. Но не только с украинской, но и со стороны российских войск. Отсутствие доступа — это большая беда и мое большое чаяние. Надеемся, что рано или поздно удастся его получить, и хоть чучелом, хоть тушкой туда пробраться. У нас есть целый реестр кейсов, которые мы не смогли задокументировать иначе как из открытых источников.

Не демотивирует ли вас тот факт, что скорее всего самые страшные преступления сейчас просто скрыты от ваших глаз из-за отсутствия доступа к территории?

Нет такого ощущения. Кажется, что все более-менее известно, просто есть плохо задокументированные преступления или те, по которым недостаточно сведений. Рано или поздно свидетели выходят из плена, их обменивают, мы их опрашиваем. К нам попадает много информации, в том числе и от людей, которые проживают на неподконтрольной Украине территории. В первые месяцы войны, в хаосе, не было никаких выездов, никто не документировал преступления, даже в единый реестр досудебных расследований записи не вносились. Прокуроры говорили нам: "Никакой информации у нас нет, никто на место преступления не выезжал". В этом и есть важность нашей работы.

Мы, конечно, не рассчитываем на Международный уголовный суд, ведь если и когда он будет расследовать, это будет касаться каких-нибудь полутора-двух десятков высокопоставленных начальников. Украине уже сейчас важно думать, что лучше ей самой по принципу позитивной комплементарности расследовать преступления на своей территории и наказать виновных, нежели это произойдет на международном уровне: следователи МУС арестуют кого-нибудь из украинских командиров, и вся пропагандистская мощь России включится на полную катушку.