"Сумки. Дети. Авиаудары". Как Львов спасает украинцев, бегущих от войны

Поезда на Львовский вокзал прибывают круглосуточно. Люди едут из Сум, Киева, Харькова, Мариуполя, Одессы, Чернигова – в том числе на своих машинах, если железнодорожного сообщения уже нет. В холле вокзала их битком. Очередь на вход растянулась вдоль всей привокзальной площади. Женщины, мужчины, дети, военные, люди в инвалидных колясках, собаки и кошки в переносках, птицы в клетках, хомячки в карманах. Сидят на своих пакетах, лежат на карематах, стараются дремать стоя: вдоль стен вокзала и в каждом свободном уголке холла. Десять человек у каждой розетки ждут очереди, чтобы зарядить свой мобильный: “Мам, у меня два процента. Я уже во Львове, все хорошо, слышишь?!”

На втором этаже вокзала оборудовали комнату для женщин с детьми. На полу на матрасе сидит женщина в бежевом спортивном костюме. Закрывает глаза, но не может уснуть. Рядом с ней несколько пакетов с детскими вещами и парой игрушек. Ирина из Харькова. Она приехала во Львов вчера вместе со своими четырьмя детьми. Самому младшему сыну пять лет. Самому старшему ребенку – 11. У Ирины нет мужа, она воспитывает детей одна: “Мы уже лучше. Уже. Уехать было очень сложно. Добраться до вокзала – невозможно, такси не берут людей. Пришлось пешком идти: сумки, дети, авиаудары… Очень тяжело”.

Во время разговора к нам подходит девушка с грудным ребенком, который спит в теплом конверте из детской коляски:

– Девочки, можно я, пожалуйста, положу малую, пока вы не ложитесь? Она просто сутки не спала, мы ехали… Ой, девочки, ну пусть она хотя бы десять минут полежит, да?

– Можно-можно, конечно, пожалуйста, ложите, – Ирина сгребает свои вещи с края матраса.

Девушка кладет дочку и убегает:

– Хотя бы десять минут, девочки. Спасибо, спасибо вам!

Маленькая девочка спит, несмотря на суету и громкие разговоры вокруг:

“У нас тут были подгузники и детское питание”.

“Возьмите немного яблок”.

“Волонтеры, не стесняйтесь кушать. Украине нужны сильные и сытые волонтеры”.

“А нам бы какие таблетки от температуры?”

“Через час автобус на Варшаву”.

“Можно нам где-то спальник взять?”

“Я принес немного подгузников и пару пачек каш, куда оставить?”

“Смотри, это все бесплатно!”.

– Есть блины, есть вареники. Каша есть с сосиской. Вам что?

– Нам то, что не жалко.

– А нам ничего не жалко!

– Мы не знаем, нам что-нибудь поесть.

“Маша, писяй быстро, и будем ехать”.