Юрий Белоусов: "Пытки все еще рассматриваются как часть расследования преступлений"

Осенью 2019 года Генпрокуратура Украины создала отдельный департамент по расследованию пыток, которые совершают сотрудники правоохранительных органов. Его возглавил правозащитник, исполнительный директор Экспертного центра по правам человека, экс-руководитель национального превентивного механизма при офисе Омбудсмена (подразделения, которое занимается мониторингом и защитой прав людей в местах несвободы – прим.ред.) Юрий Белоусов. Полноценно департамент противодействия пыткам заработал в начале 2020 года. Сегодня 19 прокуроров расследуют самые жестокие дела, в которых сотрудники правоохранительных органов похищали, пытали, унижали, насиловали, психологически воздействовали на людей. Одним из самых резонансных стало дело против сотрудников полицейского участка в Кагарлыке под Киевом. Там 26-летнюю девушку душили противогазом, стреляли над головой из табельного оружия, били по голове, затягивали ремнем живот, держали в коридоре прикованной наручниками около 5 часов и затем насиловали в течении нескольких часов. В ходе следствия выяснилось, что жертвами полицейских стал не один человек. Сейчас на скамье подсудимых пятеро правоохранителей, в том числе и экс-начальник участка.

Скорее всего, приговор по Кагарлыцкому делу станет первым в истории работы департамента. По словам Юрия Белоусова, их главная задача – запустить механизм расследования пыток и показать, что их можно довести до логического завершения.

Сколько уголовных дел, связанных со злоупотреблением властью и пытками со стороны правоохранителей, регистрируется ежегодно? Какая динамика таких дел?

В отличии от международных стандартов, согласно которым пытки являются исключительно служебным преступлением, в Украине за это преступление могут привлечь к ответственности кого угодно: если муж издевается дома над женой или сосед над соседом – это все считается пытками. Разумеется, это не означает, что мужа или соседа в этой ситуации нужно освободить от ответственности! Речь идет лишь о том, что привлекать их нужно по другим статьям Уголовного кодекса.

Потому ранее было практически невозможно определить, сколько же пыток совершается конкретно работниками правоохранительных органов. Мы доработали Единый реестр досудебных расследований Украины и теперь при регистрации преступления следователь или прокурор должен отмечать, совершено ли это преступление работником правоохранительных органов.

Существует несколько категорий дел, связанных с пытками и жестоким обращением. Наказание за непосредственно пытки предусмотрено статьей 127 Уголовного кодекса, а превышение власти или полномочий, связанных с применением насилия – статьей 365. В 2018 году подозрения в пытках получили девять правоохранителей, в 2019-м – двое. В 2020 году их было уже 26. Также мы впервые применили статью о насильственном исчезновении человека – 146.1 Уголовного кодекса. Плюс этой статьи в том, что она позволяет привлекать к ответственности и руководителя какого-либо правоохранительного органа, который знал, что сотрудники украли человека, но не предпринял меры.

В 2018 и 2019 году в превышении полномочий подозревались всего 79 человек, и только в 2020 году таких людей стало уже 107. Постепенно правоохранители начинают видеть дела, которые доходят до суда, и начинают понимать, что за такие вещи реально привлекают к ответственности. Регионы поняли, что Офис генпрокурора контролирует эти дела. Если раньше никто не спрашивал за расследования пыток, то только потому, что они не были в приоритете.

Почему дел по квалификации "Пытки" (по статье 127) в десятки раз меньше, чем по превышению полномочий? В Украине пыток нет?

Раньше я тоже был сторонником того, что работников правоохранительных органов, подозреваемых в пытках, нужно привлекать по 127-й статье. Но сейчас понимаю, что не все виды ненадлежащего обращения могут быть квалифицированы именно как пытки. Например, ЕСПЧ, принимая решение о нарушении тем или иным государством статьи 3 Конвенции по правам человека (запрет пыток – ред.), все же разграничивает виды ненадлежащего обращения, рассматривая пытки как наиболее жестокий его вид. При оценке вида жестокого обращения суд берет во внимание уровень причиненной жестокости: учитываются длительность страданий, условия, состояние потерпевшего.

В итоге, учитывая особенности национального уголовного законодательства, мы пришли к выводу, что статья 127 наиболее полно подходит именно к пыткам, а часть 2 статьи 365 – к другим видам жестокого обращения.