"Сталинские репрессии – это не только о России". Исследователи из разных стран – о "Международном Мемориале"

“Закрытие будет работать как стигма, как клеймо”

Анке Гисен, член правления “Международного Мемориала” и отделения “Мемориал” в Германии

Немецкий "Мемориал" был создан в 1992 году. Это было объединение людей, которые хотели поддержать петербургский – на тот момент скорее даже ленинградский – "Мемориал". Мы поддерживали работу с людьми, которые пережили Гулаг, прошли через репрессии, пострадали от блокады. Мы налаживали личные связи с этим поколением, оказывали посильную финансовую помощь.

Вскоре мы решили заняться и советскими репрессиями на территории Восточной Германии. Во время советской оккупации там практиковались задержания людей по ложным обвинениям; на оккупированной СССР территории действовали военные трибуналы, которые без какой-либо на то правовой рамки выносили приговоры. Об этих людях на территории бывшей ГДР было известно мало, потому что сама тема была табуирована во время социализма, а в Западной Германии этим интересовались лишь немногие.

Немецкий "Мемориал" первым начал заниматься бывшей тюрьмой в Потсдаме, в которой в послевоенные годы сидели люди, задержанные оккупационной властью. Мы добились того, чтобы эта бывшая тюрьма стала музеем, и в этом качестве она открыта до сих пор: там можно посмотреть камеры и узнать о судьбах немцев, которые попали в руки спецслужб, а затем были отправлены в Москву и расстреляны. Фонд по изучению коммунистической диктатуры в Восточной Германии издал книгу при поддержке "Международного Мемориала", в которой описана почти тысяча таких судеб.

Сейчас в рамках разных проектов мы занимаемся увековечением памяти о репрессиях со стороны советской власти.

Уже два года мы принимаем участие в проекте "Последний адрес", участвуем в проекте "Возвращение имен". Некоторое время назад мы начали заниматься увековечением памяти о репрессиях по отношению к российским немцам. Мы хотим, чтобы о них стало известно больше и в самой Германии.

Вторая важная тематика "Мемориала" – это права человека, и у нас есть проект в Чечне. Будущие социальные работники в Бранденбурге и в Чечне ведут дискуссии о правах человека и о том, как они важны в их будущей деятельности.

Мне кажется, наша работа важна и остается заметной: у нас налажено сотрудничество с земельными уполномоченными по изучению коммунистической диктатуры и с соответствующим федеральным фондом. Уполномоченные и этот фонд выполняют конкретную государственную задачу – изучать преступления ГДР-овского государства и их последствия для общества, чтобы жертвы социалистической диктатуры на территории Восточной Германии получили компенсации за свои страдания и чтобы их память была увековечена. Я чувствую, что нас, как организацию, они очень уважают: мы включены в различные советы и рабочие группы, и наше мнение их интересует.

Конечно, мы маленькая организация, и все делают в основном волонтеры, но все-таки мы справляемся. У нас есть сайт, страница в фейсбуке, мы регулярно публикуем подкасты про актуальные темы в постсоветском пространстве. Я горжусь тем, что все это делают восемь наших волонтеров.

Если генпрокуратура добьется того, что закроют "Международный Мемориал", все остальные организации смогут работать дальше – лишь координирующий центр перестанет существовать. Для центральной организации мемориальской сети это очень мощный удар. Но, конечно, можно основать вне России новую головную организацию. У нас есть разные мысли о том, как можно в юридическом плане что-то реорганизовать, чтобы собственность "Мемориала" – архив, фонды, библиотеку – можно было защитить от конфискации и работать дальше.

Для российских же организаций, на мой взгляд, закрытие будет работать как стигма, как клеймо – им это нанесет наибольший вред. Они получают от головной организации много материалов, ориентиры. "Международный Мемориал" оказывает помощь остальным членам, и я боюсь, что ослабеет защита от региональной власти. Маленьким организациям-представителям "Мемориала" где-то на Севере России без этой поддержки из центра будет сложно: люди, работающие в них, уже не молоды, и эти организации могут просто исчезнуть или будут закрыты.

На нашей работе в Германии это закрытие напрямую это не отразится, потому что мы не зависим от решения российской прокуратуры, но это давит на наше настроение, и мы очень хотим поддержать российских коллег. Пока мы ждем судебного процесса, стараемся оказывать посильную помощь: в форме петиции, мероприятий в формате онлайн и пикетов перед посольством. Мы надеемся, что это международное внимание все же защитит российских коллег.