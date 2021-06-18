Отравленная золотая жила: как рудник "Кумтор" расколол кыргызское общество

Апогеем сложившейся ситуации стали задержания кыргызских политиков по делу о коррупции на "Кумторе". Среди них: бывший премьер-министр Омурбек Бабанов, парламентарии Торобай Зулпукаров и Асылбек Жээнбеков (брат бывшего президента Сооронбая Жээнбекова), а также экс-депутаты Талантбек Узакбаев и Исхак Пирматов.

Справедливости ради, стоит отметить, что внезапная забота об окружающей среде совсем не характерна для кыргызских властей, учитывая, что раньше экологические проблемы игнорировались.

Сотрудник "Кумтора" Тимур (имя изменено по просьбе героя) рассказал oDR, что руководство "Центерры" давно ощущало приближение подобных действий со стороны государства и, соответственно, основательно готовилось к противостоянию.

"Постепенно денег на операционные расходы давали все меньше, а затраты урезали. За последние три года все наши сервера перевели в хранилище, находящееся в США. После отъезда из Кыргызстана, они дистанционно заблокировали доступ к программам, обеспечивающим деятельность "Кумтора". Все данные были повреждены, специалистам пришлось все восстанавливать по крупицам. Кроме того, зарплату за прошлый месяц нам не выплатили в полном объеме из-за того, что система начисления зарплат тоже была заблокирована со стороны "Центерры". Мы до сих пор в шоке. У сотрудников всегда были хорошие отношения с начальством, но они, откровенно говоря, бросили нас," — говорит он.

На предприятии трудятся более 4 тысяч человек, 98 процентов которых – граждане Кыргызстана. После того, как управление "Кумтором" оказалось в руках кыргызских властей,серьезных изменений в работе не произошло. При этом напряжение среди сотрудников нарастает с каждым днем, говорит Тимур. Они озадачены вопросом, как долго государство сможет нести ношу управления рудником. В последние годы условия работы на предприятии итак заметно ухудшились, а теперь многие и вовсе задумываются о поиске новой работы.

"Разницы, под чьим руководством работать, нет. Знаем, что лучше уже точно не будет. Большинство сотрудников – что рабочие, что линейные руководители – не уверены ни в будущем, ни в настоящем. Все настроены пессимистично. Больше всего мы беспокоимся по поводу того, что уменьшат зарплаты либо вовсе закроют предприятие. При этом у всех кредиты и большие семьи, которых нужно обеспечивать. Я вот уже ищу другую работу. Но дело в том, что не все смогут ее найти. Если я по своей квалификации смогу на устроиться на похожую позицию в другом месте, то для человека, который водит самосвал, это будет очень проблематично", — рассказывает Тимур.

Жизнь на подступах к руднику

Судьба предприятия сильно волнует и жителей ближайших сел.

В небольшом селе Тамга проживает чуть больше 3 тысяч человек. Люди живут скромно: кругом небольшие одноэтажные дома, покосившиеся заборы и неасфальтированные дороги. В условном центре села есть всего пара магазинов, где продается буквально все: от одежды до строительных материалов. Кроме скотоводства и продажи урожая с собственных подворий заниматься здесь практически нечем.

Возле одного из домов женщина в яркой косынке – Гульсина – старательно поливает цветы на лужайке. В Тамге она живет на протяжении двадцати лет. Несколько раз в неделю она приходит в отцовский дом и ухаживает за участком.

По словам Гульсины, состояние окружающей среды в селах вокруг "Кумтора" оставляет желать лучшего. Время, когда вершины гор были полностью покрыты льдом, осталось в прошлом. Сейчас же ситуация крайне плачевная. Интенсивное таяние ледников привело к тому, что местные жители столкнулись с дефицитом воды – и в какой-то степени это результат деятельности на руднике.

"Экология в нашем селе с каждым годом все хуже, а воды все меньше. Ледников-то практически не осталось. Из-за этого (река Тамга проходит через село Тамга и впадает в озеро Иссык-Куль – прим.ред.) почти пустая, на поля немного хватает. В жаркую погоду раньше много воды было, а сейчас совсем мало. К тому же, мы пьем воду из речки и это отражается на здоровье. У многих плохое зрение, больные суставы. Больше всего жалко детей. Неизвестно насколько здоровы они будут, учитывая всю эту ситуацию. Но чем государство, "Кумторовцы" все же нам больше помогают, а многих и работой обеспечивают", – считает Гульсина.