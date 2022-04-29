«Вручил мне стопку бумаги и сказал "рисуй"». Как украинские художники проживают войну

Кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский до массированной российской агрессии проходил обучение в центре тактической подготовки в батальоне “Білий вовк”. С первых часов войны по приказу командования 112-й бригады ушел в территориальную оборону Киева. “Мы перемещаемся внутри города, но выезжали и на вторую линию фронта. Были под обстрелами, в нашей роте были несколько 300-х (раненных – прим. ред.), а в батальоне был 200-й (погибший – прим. ред.)”, – говорит Пидгора-Гвяздовский.

“Конечно, я утратил возможность профессиональной деятельности. Но убежден в том, что если война Украиной будет проиграна, то и культура тоже будет проиграна. Культура есть после того, как есть жизнь. Сначала нужно сохранить жизнь, а потом работать над культурной сферой”, – уверен Пидгора-Гвяздовский.

– Как относишься к коллегам, которые продолжают заниматься культурой во время войны? – спрашиваю кинокритика.

– Я исхожу из персональной ответственности. Другие люди культуры в Украине заслуживают иметь свое видение и мнение.

Художник Станислав Турина пришел на помощь подопечным психоневрологического интерната, эвакуировавшимся из Пущи-Водицы. В мирное время их активно навещали родственники, привозили сладости, сигареты, одежду. Теперь же и родственники, и персонал оказались отрезаны от эвакуированных интернатовцев, потому что многие из них живут в местах, где велись активные боевые действия – в Ирпене, Гостомеле, Буче. Художник занимается доставкой одежды, матрасов, бритвенных станков и главное – сигарет.

“Когда курильщик остается без сигарет, он пребывает в стрессе. А представь, что происходит с курильщиком, у которого тяжелое психическое расстройство. Для них сигареты – необходимое лекарство. Когда в отделении нет сигарет, в шоке и пациенты, и персонал. Они злятся. На кого? На тех, кто рядом, друг на друга. Наша работа заключалась в том, чтобы обеспечить их потребности”, – рассказывает художник.

В мирное время Турина курировал мастерскую для художников с синдромом Дауна. Он констатирует высокую эмоциональную стойкость, проявленную ими во время войны. “В критические дни они были очень сдержанны, и выходило так, что не столько я их, сколько они меня поддерживали”, – признается Турина.

Его коллега с синдромом Дауна, актер и сценарист Александр Стешенко, написал письмо Путину и несколько сценариев фильмов. Один – “Побег из Киева”, другой – “Кому война, кому мать родна”. По словам Турины, до войны Стешенко был русофилом, а теперь же отрекся от всего русского и даже выбросил в окно книгу “Русский костюм”. “Я просил его не выбрасывать книгу, предложил ее забрать. Он не просто перечеркнул ее название, он дописал альтернативное название с эмоциональным пожеланием в адрес российского руководства,” – говорит Турина.