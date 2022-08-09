"Мы все равно вернемся и все равно все отстроим": жители Ирпеня возвращаются в полуразрушенный и город

Несмотря на все это, ирпенчане активно возвращаются в свои дома, приводят их в порядок и даже строят далеко идущие планы, связанные с жизнью в любимом городе. По состоянию на 15 июня в Ирпень вернулись 61% жителей, 19% приезжали и снова уехали. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ирпенским телеканалом ITV. Спустя месяц, 18 июля, в город вернулись почти 75% жителей. Эту цифру озвучивает мэр Ирпеня Александр Маркушин. oDR поговорил с жителями города о том, как они собираются налаживать свою жизнь в пострадавшем от войны городе.

"Сохранить довоенный уровень цен и качество услуг"

По состоянию на 2021 год в городе было зарегистрировано около 14000 предпринимателей. Многие из них – переселенцы из Крыма и с Востока Украины; с 2014 года они успешно открывали свое дело и успешно вели бизнес, создавая рабочие места и пополняя бюджет города.

Владимир переехал в Ирпень из Мариуполя в 2019 году. Переезд готовился долго и кропотливо. На новом месте он открыл собственную стоматологическую клинику. В ней же прятал семью и соседей, когда начался штурм города. На вопрос о том, почему они не уехали из города с началом обстрелов, Владимир отвечает, что отталкивался именно от опыта в Мариуполе: "Думали, что постреляют, и утихнет", – отвечает он.

Но ситуация на фронте изменилась, в Ирпене усиливались бои, и 5 марта семья Владимира эвакуировалась из города – сначала в Черновицкую область, позже в Европу. У Владимира четверо детей, это дает ему право выезда за пределы Украины во время действия военного положения. При этом, по словам Владимира, вопрос, возвращаться или нет, не стоял. Он с родными собирался возвращаться в любом случае, потому что не верил в постоянную оккупацию.

Преодолев 8000 километров по Румынии, Венгрии, Германии, Португалии и Бельгии, Владимир вернулся в Ирпень 11 апреля, спустя всего полторы недели после деоккупации города.

В его клинике были разбиты окна, само здание было повреждено осколками. "Мы сделали уборку и одними из первых после освобождения Ирпеня восстановили работу", – говорит Владимир. По его словам, основная трудность заключалась в том, что весь персонал выехал за границу и пока не планирует возвращаться. Поэтому Владимир нанял на работу переселенцев из родного Мариуполя: докторов, медсестру. Говорит, что пока клиентов меньше не стало: "Возможно, работает репутация, а может отсутствие конкуренции, ведь многие клиники в городе все еще не открылись". На вопрос о том, почему украинцы уверенно возвращаются туда, где еще недавно творились зверства, Владимир говорит, что "украинцы ценят нажитую трудом частную собственность. Европейцы этого чувства лишены, потому что у них, как правило, собственности нет, жилье съемное, дорожить нечем. А украинцы, они как американцы, у которых private property comes first".