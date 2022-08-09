"Мы все равно вернемся и все равно все отстроим": жители Ирпеня возвращаются в полуразрушенный и город
Став местом жестоких преступлений российской армии, весной 2022 украинский город Ирпень получил мировую известность. Сегодня жители Ирпеня возвращаются в свои дома. Они рассказали oDR о том, как приводят их в порядок, как восстанавливают бизнес и с какими проблемами сталкиваются.
Вплоть до начала войны Ирпень был одним из самых застраиваемых и развивающихся городов Украины: близость к столице, хвойные леса и чистый воздух делали его особенно привлекательным для молодых семей со всей Украины. В советское время город был санаторно-курортной зоной, а недавно он попал в Национальный реестр рекордов Украины – за наибольшее количество реконструированных и построенных за два года парков и скверов.
В 2020 году журнал Forbes Ukraine включил Ирпень в первую тройку наиболее безопасных населенных пунктов страны . Одновременно с этим город уверенно возглавил общенациональный рейтинг миграционной привлекательности, набрав 100 баллов из 100 возможных. Действительно, с началом войны на Донбассе и в результате аннексии Крыма в 2014 году многие переселенцы этих регионов избрали Ирпень своим новым домом. Всего за восемь лет в город приехало около 10000 человек, больше 1000 из них – дети.
Еще недавно мамы с детьми прогуливались по тропинкам парков, заходили в небольшие, как в старой Европе, семейные магазинчики, пили флэт уайт в хипстерских кафе, обедали на террасах уютных ресторанчиков. Но весной 2022 года все изменилось: Ирпень стал местом страшных преступлений российских военных в отношении украинцев. После деоккупации здесь были найдены братские могилы с телами ирпенчан, подвергшихся издевательствам и пыткам. Тела убитых граждан лежали вдоль дорог, у домов. После трех недель оккупации города Национальная полиция Украины обнаружила 269 погибших мирных жителей. Более 71% зданий в городе повреждены или разрушены. Вживую Ирпень выглядит намного хуже, чем на растиражированных мировыми СМИ фотографиях: изображения не передают таких нюансов, как мелкие осколочные повреждения.
Несмотря на все это, ирпенчане активно возвращаются в свои дома, приводят их в порядок и даже строят далеко идущие планы, связанные с жизнью в любимом городе. По состоянию на 15 июня в Ирпень вернулись 61% жителей, 19% приезжали и снова уехали. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ирпенским телеканалом ITV. Спустя месяц, 18 июля, в город вернулись почти 75% жителей. Эту цифру озвучивает мэр Ирпеня Александр Маркушин. oDR поговорил с жителями города о том, как они собираются налаживать свою жизнь в пострадавшем от войны городе.
"Сохранить довоенный уровень цен и качество услуг"
По состоянию на 2021 год в городе было зарегистрировано около 14000 предпринимателей. Многие из них – переселенцы из Крыма и с Востока Украины; с 2014 года они успешно открывали свое дело и успешно вели бизнес, создавая рабочие места и пополняя бюджет города.
Владимир переехал в Ирпень из Мариуполя в 2019 году. Переезд готовился долго и кропотливо. На новом месте он открыл собственную стоматологическую клинику. В ней же прятал семью и соседей, когда начался штурм города. На вопрос о том, почему они не уехали из города с началом обстрелов, Владимир отвечает, что отталкивался именно от опыта в Мариуполе: "Думали, что постреляют, и утихнет", – отвечает он.
Но ситуация на фронте изменилась, в Ирпене усиливались бои, и 5 марта семья Владимира эвакуировалась из города – сначала в Черновицкую область, позже в Европу. У Владимира четверо детей, это дает ему право выезда за пределы Украины во время действия военного положения. При этом, по словам Владимира, вопрос, возвращаться или нет, не стоял. Он с родными собирался возвращаться в любом случае, потому что не верил в постоянную оккупацию.
Преодолев 8000 километров по Румынии, Венгрии, Германии, Португалии и Бельгии, Владимир вернулся в Ирпень 11 апреля, спустя всего полторы недели после деоккупации города.
В его клинике были разбиты окна, само здание было повреждено осколками. "Мы сделали уборку и одними из первых после освобождения Ирпеня восстановили работу", – говорит Владимир. По его словам, основная трудность заключалась в том, что весь персонал выехал за границу и пока не планирует возвращаться. Поэтому Владимир нанял на работу переселенцев из родного Мариуполя: докторов, медсестру. Говорит, что пока клиентов меньше не стало: "Возможно, работает репутация, а может отсутствие конкуренции, ведь многие клиники в городе все еще не открылись". На вопрос о том, почему украинцы уверенно возвращаются туда, где еще недавно творились зверства, Владимир говорит, что "украинцы ценят нажитую трудом частную собственность. Европейцы этого чувства лишены, потому что у них, как правило, собственности нет, жилье съемное, дорожить нечем. А украинцы, они как американцы, у которых private property comes first".
От начавшейся на востоке Украины в 2014 году войны в Ирпень бежала и Наталья. В Донецке она работала медсестрой-массажисткой в государственной лечебном учреждении. В Ирпене открыла собственный массажный салон.
Эвакуировалась из города 4 марта, выйдя под разрушенным мостом в Романовке. Сначала отправилась на запад Украины, а позже в Румынию. Спустя четыре месяца Наталья вернулась в Ирпень и принялась восстанавливать работу массажного салона. Помещение, в котором он находится, пострадало незначительно. Жильцы дома восстановили его своими силами и за свой счет.
Как и работники клиники Владимира, сотрудники Натальи еще не вернулись в Ирпень, поэтому хозяйке приходится своими силами закрывать несколько должностных позиций одновременно. "Мы делаем все для того, чтобы сохранить довоенный уровень цен и качество услуг" – говорит она. Салон в эти дни оказывает клиентам и психологическую поддержку, ведь по словам Натальи, "то, что происходит в голове, со временем отражается на теле". При этом, загруженность салона в сравнении с довоенной упала на 70%. На вопрос о том, как опыт жизни в Донецке повлиял на восприятие нового витка войны, Наталья говорит, что разрушения в городе огорчили ее не слишком сильно. "Я больше переживаю о человеческих жизнях. Ведь пока жив человек, все можно восстановить", – отвечает Наталья.
"Мое возвращение в Ирпень – это элемент гражданской ответственности"
Для Катерины, владелицы небольшого детского сада, попытка запустить бизнес оказалась не столь успешной. Ее клиенты – дети дошкольного возраста. Их первыми стремились эвакуировать из города, и, очевидно, пока продолжается война, они вернутся в Ирпень последними. К тому же, многие из них, получив временную защиту в странах Европы, продолжили дошкольное образование на новом месте.
Катерина также занимается индивидуальным преподаванием английского языка. В первые дни войны перевела всех клиентов на дистанционное обучение. А когда вернулась в Ирпень продолжила работу в очном режиме. На сегодняшний день, по ее словам, загружена на 100%. Сотрудники образовательного клуба выехали в страны Европы, но некоторые уже вернулись и приступают к работе. "Фронт в стране невозможен без крепкого тыла, который, в свою очередь, обеспечивает бизнес. Мое возвращение в Ирпень – это элемент гражданской ответственности", – говорит Катерина
"Своими силами разбирали завалы"
По данным Киевской школы экономики, в результате боевых действий в Ирпене было повреждено или разрушено 50% жилищного фонда — 10596 жилых домов и приусадебных сооружений. Также разрушены 53% всех социальных объектов в городе. Власти подали в Государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявки на демонтаж 40 многоэтажек. Еще почти 100 домов нуждаются в капитальном ремонте. По словам мэра, демонтажу так же подлежат около 1500 частных домов, а 1183 частных дома подлежат ремонту.
Киевская школа экономики оценивает ущерб для инфраструктуры Ирпеня в 25,3 миллиарда гривен, или почти в 922 миллиона долларов. Однако на данный момент в Украине нет единого механизма компенсации ущерба, причиненного российской агрессией. У города, по словам мэра Александра Маркушина, на восстановление жилищного фонда попросту нет денег. Но власти ищут их, активно приглашая иностранных инвесторов и политиков. На критический комментарий в Фейсбуке относительно частых визитов иностранных делегаций Маркушин ответил: «Иностранцы не дают деньги просто так на что угодно. Показывая этим делегациям нашу беду и наше горе, мы получаем шанс получить средства на восстановление ваших домов. У нас нет средств, чтобы своими силами восстановить весь Ирпень. На эти делегации большая надежда!".
Пока власти ищут средства на восстановление жилищного фонда, многие ирпенчане приводят в порядок дома и квартиры своими силами. Люба после возвращения в город принялась за восстановление своего и соседних разрушенных домов. В одном из них в результате минного взрыва были повреждены плита перекрытия, крыша, фасад, окна, двери, система водоотведения. В другом – несущая стена, фасад и оконные рамы, а также придомовая территория. В третьем – цокольный этаж и квартира на последнем этаже.
Люба вернулась в Ирпень сразу после деоккупации, когда в городе еще не было восстановлено электро- и водоснабжение. "Мы установили дизельный генератор, от которого готовили и разогревали еду, заряжали телефоны. Потом создали инициативную группу по ликвидации последствий, и своими силами разбирали завалы, расчищали двор", – рассказывает она.
Позже инициативная группа создала банковский счет и запустила фандрайзинговую кампанию: Люба записала промо-ролик с целью собрать средства на восстановление дорогостоящих крыши и фасадов. "Фасад просто отлетел от стен. А из-за пробоин в крыше, когда начался дождь, вода полилась в квартиры", – говорит она. Благодаря этой инициативе удалось собрать около 35 тысяч гривен. Это дало возможность оплатить те работы, которые невозможно было сделать своими силами. Примечательно, что 5 тысяч из них на счет перечислили соседи из другого жилищного комплекса Ирпеня.
При этом, на помощь от государства или иностранных организаций рассчитывать не приходилось: "Государство сейчас финансирует восстановление домов с незначительными повреждениями, а наши дома получили повреждения третьей степени", – говорит Люба.
Люба добавляет, что очень благодарна соседям. Она признается, что в первое время после возвращения испытала огорчение от увиденных разрушений, но потом увидела, насколько много волонтеров и организаций, были готовы помочь с питанием и одеждой. Их присутствие и работа значительно утешили Любу. Их труд она считает важным проявлением солидарности, которая работает на то, чтобы даже самые отчаявшиеся не опускали рук.
"Мы видели, как круто местная власть работала на оборону, защиту города"
"Ирпень относительно недавно стал местом силы для многих семей. Многие нашли здесь друзей, досуг, работу, многие знают друг друга. И когда выехали в другие города, убедились в том, что нигде так хорошо не будет, как в комфортном и мобильном Ирпене. Кроме того, мы видели, как круто местная власть работала на оборону, защиту города. Это тоже важный фактор при принятии решения вернуться", говорит Люба.
Вадим решил вернуться задолго до освобождения города, и терпеливо ждал первой возможности приехать в Ирпень, чтобы спасти хоть что-то из того, что осталось от его квартиры. ЖК "Мюнхгаузен", в котором она находится, получил значительные повреждения. В первое время ни Вадим, ни соседи не были уверены в том, что дом не будут сносить. В нем выгорели около 40 процентов квартир. "Были налеты сверху. Крыша воспламенялась и от нее огонь распространялся по стоякам подъездов. Снаряды попадали и в квартиры, поэтому в некоторых из них разрушены плиты перекрытия", – говорит Вадим. "После того, как расчистили общую территорию и убрали завалы, мы еще заклеивали пленкой разбитые окна, чтобы обезопасить жилье от проникновения влаги и мародеров", вспоминает Вадим.
Подъезд, в котором находится его квартира, пострадал больше всего. В нем сейчас никто не живет. Другие подъезды выгорели частично, в них, по словам Вадима, вернулись около трети жильцов. Вадим и его супруга вынуждены жить в квартире друзей, которая находится в одном из домов, ремонтируемых Любой.
Как и Люба, первым делом Вадим озаботился установкой дизельного генератора – без электричества в городе нечего было делать. В остальном вернувшихся ирпенчан во многом поддерживали волонтеры – они привозили свечи, бумагу, продукты. Чуть позже, по словам Вадима, включились городские службы – восстановили газовые трубы, и частично обеспечили газоснабжение. "Водоснабжение и канализацию мы вместе с соседями уже восстанавливали собственноручно. Электричества еще пока нет, но работы ведутся", – говорит Вадим
По его словам, около двух третьих жителей дома скинулись на восстановительные работы: пока что было потрачено около полумиллиона гривен. На полное же восстановление ЖК потребуется больше 30 миллионов гривен. По словам Вадима, процесс может растянуться на годы.
Застройщик ЖК нашел зарубежных спонсоров, выразивших желание помочь с восстановлением дома, но лишь частично. Капитальный ремонт они профинансировать не могут. А государство в условиях войны это тем более сделать не может.
"Мы не кочевники, чтобы бегать туда-сюда"
Действительно, практический каждый лидер государства или премьер-министр после посещения Ирпеня высказывает намерение помочь городу с восстановлением жилищного фонда. Ирпенчане верят обещаниям, но понимают, что реализуются они только после полного окончания войны. Впрочем многие ни о каких обещаниях не думают вовсе, им хватает проблем куда более масштабных и трагических.
Ирине есть куда возвращаться, ее квартира в Ирпене не пострадала, но она не спешит. Ирина не понимает, как вернуться туда, где больше нет ее мужа, отца ее детей. Где все будет напоминать о нем; где повсюду еще лежат его вещи, и даже конфеты, которые он любил.
Ирина и Александр собирались эвакуироваться 5 марта. Накануне Александр поехал в другой район города, чтобы забрать свою мать, и там наткнулся на колонну танков. Через несколько часов связь с ним оборвалась. Ирина ждала всю ночь, взрывы вокруг усиливались, и на следующий день вместе с детьми она пересекла Романовский мост.
"Нас манят свои дома, города. Мы во многом поэтому и несокрушимы, непобедимы"
После эвакуации и адаптации на новом месте Ирина не прекращала поиски мужа. Через полтора месяца, когда Ирпень был освобожден, она узнала о том, что Александр погиб от выстрела в голову. За все время войны Ирина приезжала в Ирпень лишь однажды – на похороны. "Мне нужно еще немного времени, чтобы набраться сил. Может быть месяц", говорит она. Дети хотят домой, но о гибели отца они пока не знают. "Пока они только понимают, что папы нет рядом из-за войны", – говорит Ирина.
Альтернативы возвращению в Ирпень Ирина не видит. По ее словам, украинцам вообще свойственно желание быть дома. "Мы народ с глубокой историей и корнями. Мы не кочевники, чтобы бегать туда-сюда. Мы оседлые. Европейцы, возможно, не задумываются об этом. Но, думаю, и они хотели бы вернуться домой оказавшись в нашей ситуации", – говорит она.
"Конечно, я опасаюсь ракетных атак, но Ирпень – не более опасное место, чем другие украинские города", – продолжает Ирина. "Россияне уже проявили себя, они готовы разрушать Украину в любой ее части. Но у меня есть вера в ВСУ. Я знаю, что наши военные будут защищать нас до последнего".
Несмотря ни на что, желает вернуться в Ирпень и Елена. Она тоже вышла из города под взорванным в Романовке мостом. Взяла с собой один чемодан и нашла временную защиту в Польше. 19 марта ей позвонили соседи и сказали, что ее дом в коттеджном городке горит. В него попала фосфорная бомба.
Комиссия присвоила дому четвертую степень разрушений – "не подлежит восстановлению". Елена рассчитывает получить от государства компенсацию и хочет на этом же месте построить новый дом, хотя и понимает, что в ближайшее время – пока продолжается война – об этом можно даже не думать.
"Большинство моих друзей, родственников, вынужденных покинуть Украину не видят своей дальнейшей интеграции в европейское общество. Нас манят свои дома, города. Мы во многом поэтому и несокрушимы, непобедимы", – говорит Елена.
Возвращение в Ирпень – это наш протест
Дом Юлии находится на границе Ирпеня и Бучи, в пойме реки Бучанка, всего в 50 метрах от улицы Яблонской. Фотографии тел убитых, лежащих на этой улице, облетели мировые СМИ. Через 500 метров в другую сторону от дома – сожженный торговый центр "Жираф", возле которого держал оборону Ирпень, а также разрушенный Дом культуры, в котором дочь Юлии пять лет училась танцевать.
Сначала семья не могла поверить в то, что начнется война. Позже Юлия собрала минимум вещей и поставила их у входа. Первую ночь провели в цокольном помещении дома, а на следующий день, 25 февраля, решили выехать из города. О доме Юлия не знала ничего до 1 апреля, пока беспилотник не снял город, частично показав ее дом – он был цел.
В Ирпень Юлия вернулась 7 апреля. "Солнце светило ярко и это сглаживало горькое впечатление от увиденного. Было радостно оказаться дома", – говорит она. Во дворе стоял поврежденный автомобиль, забор был посечен осколками. В доме были повреждены восемь окон, два из которых выбиты специально – через них российские солдаты проникли внутрь.
Россияне зашли в кабинет Юлии, перевернули книжный шкаф, разобрали стационарный компьютер и оставили в нем швейцарский нож. "Может спешили, а может на память", – иронизирует Юлия. Украли видеокарту, запечатанный алкоголь, картину ее авторства – и даже куриные яйца из холодильника. В доме оккупанты не жили, ничего специально не повредили. Правда осколки стекол Юлия выметает до сих пор. Во время каждой уборки они продолжают выпадать из щелей.
По словам Юлии, в украинской культуре дом имеет сакральное значение. "Многие получают дома от дальних предков, и потом не хотят их продавать. Возможно, это несовременно, но это есть глубоко в нас, и это не отпускает", – добавляет она.
Юлия признается, что до сих пор не может зайти в парк "Дубки". "Мы видели дорожки парка, усеянные трупами. А сейчас там гуляют люди. Может они не видели трупов, поэтому иначе воспринимают. Я их не осуждаю. Наоборот, мне кажется, это мне надо свое отношение к ситуации перебороть", – говорит она.
В бучанскую квартиру Ларисы, подруги Юлии, российские солдаты не просто проникли, но и жили в ней. Лариса признается, что готовилась к худшему. Крупная бытовая техника осталась на месте, стены и окна оказались целы. Пропажу некоторых вещей Лариса с мужем обнаружили, когда приехали разобрать завалы и навести порядок в квартире. Оккупанты украли старый зеркальный фотоаппарат, беспроводные наушники, кошельки, золото и даже выбрали на свой вкус бюстгальтер. Открыли все шкафы, выдвижные ящики. Спали на кроватях, в том числе детских, и даже на раскладном массажном столе. Со всего дома стянули в квартиру подушки и одеяла. "Мы когда вернулись, раздавали соседям их тапочки, постельное белье", – говорит Лариса. Многие брать вещи, использованные оккупантами, не хотели.
"Мы видели дорожки парка, усеянные трупами. А сейчас там гуляют люди"
На кухне лежали пакеты от сухпайков, индивидуальных рационов, открытые консервы распространяли вонь. Но хуже всего, по словам хозяйки, было в ванной комнате. "У нас там стояли емкости с водой. Оккупанты решили использовать воду, чтобы мыться. На туалет у них уже воды не хватило. Провозились с мужем, отмывая этот гадкий русский дух. Впечатление на всю жизнь", – признается Лариса.
Массовое возвращение жителей в разбитые и полуразрушенные города Лариса называет своеобразной формой сопротивления. "Украинцы свободны и не способны останавливаться по приказу. Мы возвращаемся в руины, с миру по нитке собираем средства на восстановление, и в этом наш протест. Вы нас не сломаете. Попробуете снова? Свободные люди расценивают это как вызов. Мы его принимаем. Мы все равно вернемся и все равно все отстроим", – говорит Лариса.
Кроме тоски по собственному дому, любви к городу и протеста против российской агрессии, причиной массового возвращения в Ирпень можно назвать и его близость к столице. В Ирпене верят в то, что после неудавшегося блицкрига российской армии Киев стал еще больше укрепленным и защищенным.
И очень вероятно, что несмотря на проблемы, связанные с невозможностью быстро восстановить жилье, бизнес и инфраструктуру, Ирпень сегодня выходит на новый виток развития и даже сможет принять в свои парки, открывающиеся кафе и уютные дома тех, кто вынужден бежать из более разрушенных городов и временно оккупированных территорий.
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