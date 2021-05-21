Коронавирус в Кыргызстане: лечение ядом вместо вакцинации
Кыргызстан борется с третьей волной COVID-19 и пока проигрывает. Казалось, что ситуацию поможет исправить долгожданная кампания по вакцинации, которая стартовала в начале апреля. Но на деле все сложилось не совсем удачно. Жители страны не спешат прививаться из-за недоверия к вакцинам, а президент, в свою очередь, советует гражданам лечить коронавирус с помощью ядовитого растения.
Прошло больше года с тех пор, как в Кыргызстане были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Первая волна COVID-19 навсегда отпечаталась в истории страны – с таким количеством бед кыргызстанцы столкнулись впервые. Сначала, в марте 2020 года, власти ввели жесткий локдаун по всей стране, что буквально заставило голодать многих ее жителей, временно потерявших заработок. При этом государство не оказало никакой финансовой помощи населению.
Настоящая волна коронавируса накрыла Кыргызстан только летом, когда были ослаблены карантинные меры. В результате число инфицированных начало расти в геометрической прогрессии. В стране ежедневно выявляли от 300 до 700 заболевших. В больницах по всему Кыргызстану находилось в среднем по пять тысяч человек.
Пандемия стала тяжелым испытанием для системы здравоохранения и обнажила проблемы, которые не решались годами: не хватало свободных коек, врачей, лекарств, аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов и даже мест в моргах. Обществу пришлось объединиться: бизнесмены покупали аппараты ИВЛ для больниц и кормили медиков, а добровольцы дежурили в стационарах, шили средства индивидуальной защиты и выезжали на дом к заболевшим с кислородными концентраторами. Десятки школьных спортзалов были переоборудованы под дневные и ночные стационары. Люди умирали и дома, и на порогах больниц.
Несмотря на всю трагичность событий, о том времени теперь вспоминают редко. Если в прошлом году кыргызстанцы довольно серьезно соблюдали масочный режим и социальную дистанцию, то сейчас большинство относится к подобным правилам скептически. С установлением теплой погоды люди проводят время в парках, кафе и рестораны забиты посетителями, а количество гостей на торжествах и свадьбах зашкаливает.
За "доковидный" образ жизни приходится расплачиваться здоровьем людей. Ежедневно в стране официально фиксируют около 300-500 новых случаев заражений COVID-19. Свободных мест в больницах становится все меньше, а количество смертей растет. Всего с начала пандемии в Кыргызстане умерли более 1,7 тыс. человек, инфицированных коронавирусом.
Ситуацию осложняет распространение новых штаммов. 22 апреля стало известно, что в Кыргызстане циркулируют британский, южноафриканский, индийский и российский штаммы коронавируса.
Учитывая это, было бы логично предположить, что третью волну встретят в условиях активных карантинных мер. Но несмотря на ухудшение ситуации, локдаун, аналогичный прошлогоднему, так и не ввели ни в стране в целом, ни в отдельных городах и селах. Причина проста: правительство не готово идти на жесткие меры из-за экономического кризиса. По словам первого вице-премьер-министра Артема Новикова, экономика не переживет очередного карантина, поэтому введения серьезных ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией не предполагается.
Впрочем, из-за обостряющейся эпидемиологической ситуации в некоторых регионах закрывается все больше детских садов, а школы переходят на дистанционный режим. Власти также ввели запрет на массовые мероприятия в музеях, библиотеках и спортивных учреждениях, но это касается только Бишкека. Несмотря на это, взять вирус под контроль властям все еще не удается.
Что происходит в "красной зоне"?
Основной удар третьей волны COVID-19 принял на себя Бишкек, а также Чуйская область. Ситуация в столице не критичная, но напряженная, признался заведующий отделением реанимации скорой помощи Егор Борисов.
"Пациентов с коронавирусом становится все больше, но пока что скорая помощь справляется с объемом работы. В среднем в сутки оформляется 50-60 ковидных вызовов, которые обслуживают 39 бригад. Но большую часть работы берут на себя поликлиники и мобильные бригады. Они занимаются больными с легкой и средней формой коронавируса. Мы же выезжаем к пациентам с тяжелой формой, которым нужна неотложная медицинская помощь или требуется госпитализация. В любом случае нагрузка есть, но медиков хватает. По сравнению с прошлым годом, сейчас эпидситуация в нашем коллективе стабильная, то есть нет такого, чтобы все повально болели. К тому же около 10% наших сотрудников уже вакцинированы", – сказал Борисов в беседе с oDR.
В девяти стационарах Бишкека развернуто более тысячи коек для больных COVID-19. Лечение в них проходят около 900 больных, 30% из которых находятся в тяжелом состоянии. Медработники в борьбе с коронавирусом опираются на пятый протокол, утвержденный Министерством здравоохранения КР.
Врач из Бишкека Дастан Осмонов вот уже пятый раз трудится в "красной зоне", где находятся положительные ковид-пациенты. Рабочая смена от момента входа в госпиталь до момента выхода длится шесть часов. По сравнению с прошлым годом, когда медикам приходилось практически жить в "красной зоне", сейчас они чувствуют себя куда уверенней: опыт лечения коронавируса уже наработан. Однако тяжело больных в стационарах становится все больше.
"Мы буквально за одну неделю заполнили мобильный госпиталь. Свободных мест нет. В каждой палате по три места, но так как клиника построена из железных контейнеров, пациентам становится очень душно. Выхода нет – приходится класть по трое. Два отделения у нас оснащены кислородом, пока что их хватает. Есть и кислородные концентраторы, которые использовали в прошлом году, они еще более менее рабочие. В крайнем случае будем использовать их. – отметил Осмонов в беседе с oDR. – К нам поступают пациенты при среднетяжелом и тяжелом течении коронавируса. Все больше молодых людей находятся в тяжелом состоянии, если сравнивать с прошлым годом. Возможно, это связано с новыми штаммами. Есть и те, кто недавно получил первые дозы вакцины и заболел. Но это единичные случаи".
Всего дежурство длится 21 день.
После каждой смены медработники изолируются в номерах государственной гостиницы. Выходить в город и контактировать с людьми им запрещается
Стремление бороться с вирусом перевешивает любую усталость и изнеможение. Главное для них – выздоровление, а порой и спасение жизни пациента.
"Я все время думаю о своих пациентах, переживаю за них. Каждый день слежу за их состоянием. Иногда бывает, что все шесть часов работы проходят под сильным напряжением. Многие люди лечатся дома народными средствами, но когда это не помогает, все-таки ложатся в больницу. Но из-за слишком позднего обращения спасти их бывает сложно. Для каждого врача самое тяжелое – наблюдать за пациентами, которые не могут побороть болезнь, а ты уже ничем не можешь помочь", – признался врач.
В целом за год Кыргызстан потерял более 100 медиков. Согласно официальным данным, всего коронавирусом заразились более 4,5 тыс. медицинских работников.
170 тысяч доз для 6,5 миллионов человек
Замедлить темпы распространения коронавируса и снизить нагрузку на здравоохранение помогла бы массовая вакцинация, но с этим есть проблемы. В Кыргызстане кампания по вакцинации началась позже, чем в других странах Центральной Азии. Старт был дан лишь 29 марта, спустя несколько дней после того, как Китай отправил Кыргызстану 150 тыс. доз вакцины Sinopharm в виде гуманитарной помощи. Их хватит лишь на 75 тыс. человек.
Поступила и российская вакцина "Спутник V", но не 500 тыс. доз, как было обещано, а только 20 тыс. Из-за отключившегося холодильника в одном из центров семейной медицины почти тысяча доз пришла в негодность. Как бы то ни было, первая партия закончилась быстро, хотя для тех, кто уже вакцинировался, все еще доступен второй компонент. В конце мая ожидается поставка еще 20 тыс. доз.
Сроки получения вакцины AstraZeneca, которую Кыргызстан должен был получить еще в марте по глобальной программе COVAX, тоже сдвинулись. Теперь ожидается, что первая партия в 405 тыс. доз поступит в начале мая. Шприцы и расходные материалы уже доставили в страну и передали министерству здравоохранения. Однако вакцины до сих пор нет.
Примечательно, что от 1,2 миллиона доз вакцины Pfizer Кыргызстан отказался. Правительство объяснило это решение, сославшись на отсутствие специальных морозильных камер, обеспечивающих температуру хранения в -70 градусов.
В связи с этим выбирать между вакцинами жителям страны не пришлось. "Спутник V" был доступен только для лиц старше 65 лет и хронических больных. Для остальных желающих предусмотрена вакцина китайского производства.
До начала третьей волны коронавируса планировалось вакцинировать миллион человек, утверждал министр здравоохранения и социального развития Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев. Однако скорость массовой вакцинации оставляет желать лучшего, особенно на фоне других государств.
Всего в стране вакцинировано чуть больше 50 тыс. человек. По республике работают 88 временных пунктов вакцинации и 65 мобильных бригад. В Бишкеке вакцинироваться "Спутником" можно было лишь в трех учреждениях, поскольку в других поликлиниках нет условий для хранения вакцины.
В прививочных пунктах, где можно было получить российскую вакцину, каждый день выстраивалась длинная очередь из пожилых людей. Сотни пенсионеров ждали своего укола часами: одни сидели на скамейке в тени деревьев, другие – стояли под палящим солнцем. Такие условия вакцинирования устраивали не всех, но выбора у людей не было.
При этом в центрах, где делают прививки только китайской вакциной Sinopharm, никаких очередей нет. Желающих привиться до 65 лет – единицы.
Одной из немногих, кто решился на прививку, стала 24-летняя Арина Ефремова. Девушка долго изучала все "за" и "против" вакцинации, побудила привиться своего дедушку с бабушкой, а затем вакцинировалась сама.
"Сомнений по поводу китайской вакцины у меня не было. Возможно, она не будет на 100% эффективна против новых штаммов, но я бы хотела дать себе шанс иметь большую защиту от коронавируса и поэтому вакцинировалась. Хотя, если честно, я хотела дождаться "Спутника". Но главное, чтобы в случае заражения болезнь протекала в легкой форме и мне не нужно было госпитализироваться. Пока большинство населения нашей страны не вакцинируется, угроза повторения прошлого лета будет висеть над всеми нами", – считает она.
Скептицизм к вакцинации прежде всего обусловлен тем, что многие кыргызстанцы не до конца осознают серьезность ситуации и важность прививок, считает директор программы "Общественное здравоохранение" Фонда "Сорос-Кыргызстан" Айбек Мукамбетов.
"Население инертно в плане вакцин, у людей есть сомнения. Очень много догм и неправильной информации о том, зачем нужно прививаться. Не все осознают опасность вируса и не понимают важность вакцинации именно с точки зрения борьбы с нынешней эпидемией. В то же время вакцины заканчиваются, этих доз на всех не хватит. Поэтому мы пока боимся запускать широкую информационную кампанию. Иначе люди массово пойдут в прививочные пункты, а вакцин уже может не остаться. Приоритетом для государства должен стать поиск средств и быстрая закупка вакцин", – прокомментировал он oDR.
Помимо дефицита самих вакцин, серьезной преградой стало недоверие к применяемым препаратам. Большое количество людей просто не хотят вакцинироваться. Есть те, кто опасается возможных побочных эффектов после прививки, поскольку все вакцины от коронавируса были разработаны в короткий срок. В отдельную группу входят антипрививочники, которые отказываются от вакцинации против любых болезней.
"То, что у нас есть китайская вакцина – это большое подспорье, поскольку, когда во всем мире во всю шла вакцинация, мы только мечтать об этом могли. Серьезных побочных эффектов от этой вакцины среди наших граждан зарегистрировано не было. Мнение экспертов одно – неважно, какая вакцина; главное, что ее эффективность доказана. Мы не знаем, вызовут ли новые штаммы повальную заболеваемость по всей стране. Поэтому настороженность должна быть у всех: и у первых лиц, и у обычных людей. Мы должны вакцинировать как можно больше граждан, чтобы резко снизить число больных с тяжелой формой коронавируса и предотвратить смерти. В идеале нужна кампания по вакцинации, в которой будут совмещены ресурсы всех сторон – доноров, государства, Минздрава и волонтерских организаций. Если мы вакцинируем 70% взрослого населения в короткие сроки, то сможем повлиять на изменение курса пандемии в стране", – считает эксперт.
По словам Мукамбетова, статистика по заболевшим не отражает реальную картину. Много тех, кто лечится самостоятельно и не сдает тест. Другие и вовсе не знают о наличии болезни из-за отсутствия симптомов. В связи с этим в своих прогнозах эксперты ориентируются на "базовое репродуктивное число коронавируса", то есть на количество лиц, которых может заразить один заболевший. Если число ниже единицы, то эпидемия идет на спад, и наоборот. В данное время этот показатель выше единицы в Бишкеке и Оше, а значит, вирус пока отступать не собирается.
Настойка аконита вместо вакцинации
В ближайшее время вакцинировать всех не удастся, поэтому власти нашли другое решение – лечить коронавирусных больных отваром аконита. В народе это ядовитое растение называют иссык-кульским корнем. Подтвержденных клинических исследований панацеи из аконита нет. Более того, все части растения содержат один из самых сильных растительных ядов – аконитин, который вызывает тяжелое отравление и в некоторых случаях смерть.
Новое "лекарство от коронавируса" прорекламировал сам президент Садыр Жапаров. На своей странице в Instagram он опубликовал кадры изготовления отвара. В описании было указано, что "врачи нашли способ лечения заболевания за день-два на начальной стадии". Позже Facebook удалил пост Жапарова, назвав публикацию не соответствующей действительности.
Однако у президента все же нашелся единомышленник в лице министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. На пресс-конференции он выпил "снадобье" в прямом эфире. По его словам, настойкой иссык-кульского корня лечили сотни пациентов в нескольких больницах в Кыргызстане. Сам отвар изготавливают в государственной резиденции президента. Для этого якобы выделили специально оборудованное помещение. При этом дозировку корня определяет только президент.
"Наши ребята ищут этот корень и собирают, мы здесь готовим лекарство. Я каждый день просил президента, чтобы он сам определял дозу. Мы кипятили иссык-кульский корень и давали пациентам настой. У кого была легкая форма коронавируса, у тех после принятия этого настоя болезнь сразу проходила. Пациенты с тяжелой формой принимали настой несколько дней", – сказал министр во время пресс-конференции.
После объявления о "чудодейственной настойке" в стране зарегистрировали четыре случая отравления ядовитым растением. 6 мая на Иссык-Куле скончалась женщина, которая употребляла аконит в качестве лекарства. Остается только гадать, сколько подобных случаев не вошли в официальную статистику.
Об опасности растения предупредили и во Всемирной организации здравоохранения. В заявлении сказано, что препарат, не прошедший клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением.
Пока кыргызские власти намерены и дальше продвигать лечение ядовитой настойкой, простым гражданам приходится буквально выживать. Дефицит бюджета, падение ВВП, увеличение безработицы, рост цен, уменьшение объема денежных переводов от мигрантов, инфляция и обвал товарооборота – 2020 год стал худшим для экономики Кыргызстана за последние несколько десятков лет. При этом пандемия коронавируса все еще продолжает наносить экономике страны серьезный урон. Почти каждый третий житель страны находится за чертой бедности, но похоже, что помощи от государства как не было, так и не будет. Выкарабкиваться из кризисной ямы, скорее всего, гражданам придется в одиночку.
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