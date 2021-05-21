Коронавирус в Кыргызстане: лечение ядом вместо вакцинации

Прошло больше года с тех пор, как в Кыргызстане были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Первая волна COVID-19 навсегда отпечаталась в истории страны – с таким количеством бед кыргызстанцы столкнулись впервые. Сначала, в марте 2020 года, власти ввели жесткий локдаун по всей стране, что буквально заставило голодать многих ее жителей, временно потерявших заработок. При этом государство не оказало никакой финансовой помощи населению.

Настоящая волна коронавируса накрыла Кыргызстан только летом, когда были ослаблены карантинные меры. В результате число инфицированных начало расти в геометрической прогрессии. В стране ежедневно выявляли от 300 до 700 заболевших. В больницах по всему Кыргызстану находилось в среднем по пять тысяч человек.

Пандемия стала тяжелым испытанием для системы здравоохранения и обнажила проблемы, которые не решались годами: не хватало свободных коек, врачей, лекарств, аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов и даже мест в моргах. Обществу пришлось объединиться: бизнесмены покупали аппараты ИВЛ для больниц и кормили медиков, а добровольцы дежурили в стационарах, шили средства индивидуальной защиты и выезжали на дом к заболевшим с кислородными концентраторами. Десятки школьных спортзалов были переоборудованы под дневные и ночные стационары. Люди умирали и дома, и на порогах больниц.

Несмотря на всю трагичность событий, о том времени теперь вспоминают редко. Если в прошлом году кыргызстанцы довольно серьезно соблюдали масочный режим и социальную дистанцию, то сейчас большинство относится к подобным правилам скептически. С установлением теплой погоды люди проводят время в парках, кафе и рестораны забиты посетителями, а количество гостей на торжествах и свадьбах зашкаливает.

За "доковидный" образ жизни приходится расплачиваться здоровьем людей. Ежедневно в стране официально фиксируют около 300-500 новых случаев заражений COVID-19. Свободных мест в больницах становится все меньше, а количество смертей растет. Всего с начала пандемии в Кыргызстане умерли более 1,7 тыс. человек, инфицированных коронавирусом.

Ситуацию осложняет распространение новых штаммов. 22 апреля стало известно, что в Кыргызстане циркулируют британский, южноафриканский, индийский и российский штаммы коронавируса.

Учитывая это, было бы логично предположить, что третью волну встретят в условиях активных карантинных мер. Но несмотря на ухудшение ситуации, локдаун, аналогичный прошлогоднему, так и не ввели ни в стране в целом, ни в отдельных городах и селах. Причина проста: правительство не готово идти на жесткие меры из-за экономического кризиса. По словам первого вице-премьер-министра Артема Новикова, экономика не переживет очередного карантина, поэтому введения серьезных ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией не предполагается.

Впрочем, из-за обостряющейся эпидемиологической ситуации в некоторых регионах закрывается все больше детских садов, а школы переходят на дистанционный режим. Власти также ввели запрет на массовые мероприятия в музеях, библиотеках и спортивных учреждениях, но это касается только Бишкека. Несмотря на это, взять вирус под контроль властям все еще не удается.

Что происходит в "красной зоне"?

Основной удар третьей волны COVID-19 принял на себя Бишкек, а также Чуйская область. Ситуация в столице не критичная, но напряженная, признался заведующий отделением реанимации скорой помощи Егор Борисов.

"Пациентов с коронавирусом становится все больше, но пока что скорая помощь справляется с объемом работы. В среднем в сутки оформляется 50-60 ковидных вызовов, которые обслуживают 39 бригад. Но большую часть работы берут на себя поликлиники и мобильные бригады. Они занимаются больными с легкой и средней формой коронавируса. Мы же выезжаем к пациентам с тяжелой формой, которым нужна неотложная медицинская помощь или требуется госпитализация. В любом случае нагрузка есть, но медиков хватает. По сравнению с прошлым годом, сейчас эпидситуация в нашем коллективе стабильная, то есть нет такого, чтобы все повально болели. К тому же около 10% наших сотрудников уже вакцинированы", – сказал Борисов в беседе с oDR.

В девяти стационарах Бишкека развернуто более тысячи коек для больных COVID-19. Лечение в них проходят около 900 больных, 30% из которых находятся в тяжелом состоянии. Медработники в борьбе с коронавирусом опираются на пятый протокол, утвержденный Министерством здравоохранения КР.