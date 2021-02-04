"Если мы пробьем эту стену, будет здорово": протестующие на улицах Москвы – о своем участии в акциях

Массовые протесты, начавшиеся 23 января в поддержку Алексея Навального, охватили десятки городов по всей стране. По данным ОВД-Инфо, общее количество задержанных во время первого митинга составило 3770 человек. Эта цифра, ставшая рекордом в новейшей истории страны, оставалась таковой недолго: 31 января было задержано более 5 тысяч человек. Вышедших поддержать Навального к Мосгорсуду 2 февраля также активно забирали в отделения – как и тех, кто выражал свое несогласие с приговором на центральных улицах Москвы и Санкт-Петербурга в тот же вечер.

Количество уголовных дел по итогам протестов перевалило за 40 и продолжает расти. Для многих городов массовые задержания и столкновения с ОМОНом стали новым явлением, а где-то – например, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Хабаровске – действия полиции, кажется, никого не удивили.

Чтобы понять, что же мотивировало горожан участвовать в несанкционированных акциях 23 и 31 января – несмотря на риск быть задержанными, получить 15 суток ареста и большой штраф – я проводила опросы протестующих на улицах Москвы. Так как условия массовой акции не располагают к долгим беседам, то я задавала всего два-три вопроса: о причинах выхода на улицу; о вещах, которые лично не устраивают респондента и против которых он готов протестовать; о том, как часто собеседник вообще посещает акции протеста и не боится ли быть задержанным в этот день.

Во второй раз, 31 января, я добавила вопросы о социальном статусе респондента (уровень образования, профессиональная деятельность), а также спрашивала о том, причисляет ли себя интервьюируемый к сторонникам Навального, как определяет свои политические взгляды, участвовал ли он в акции 23 января и будет ли выходить в дальнейшем.

Всего я опросила 27 человек на первом митинге и 23 на втором. Самому младшему было 17 лет, самому старшему – 86.

Опрос проводился в рамках диссертационного исследования специфики российского протестного движения. Моя гипотеза заключается в том, что многолетние запретительные меры, направленные на ограничение свободы собраний – в том числе усложнение процедуры подачи заявок на публичное мероприятие, практика отказов в согласовании мероприятий, приравнивание серии одиночных пикетов к митингу и многое другое – не способствуют мирному протесту, а скорее, наоборот, не оставляя иного выбора, вынуждают людей выходить на несанкционированные акции.

Опрос не претендует на объективность и направлен в первую очередь на то, чтобы показать мнения обычных участников протеста, не состоящих в партиях и движениях (все опрошенные, кроме 86-летнего мужчины, причисляющего себя к партии "Яблоко", ответили, что пришли сами по себе как граждане).

"Боюсь, но лезу в самое пекло, не могу себя сдерживать"

Данные опроса в целом подтверждает гипотезу: общение с респондентами показало, что большинство из них не боится выходить на несанкционированные акции и быть задержанными. При этом ответы участников отличались между собой 23 и 31 января. В частности, во время митинга на Пушкинской площади на вопрос "боитесь ли вы быть задержанными" все мои собеседники ответили отрицательно. На последней акции мнения разделились, и часть людей отвечала, что они боятся, но это не влияет на их желание посещать акции.

Так, Анна, востоковед с высшим образованием, которая находится в поиске работы, рассказала, что боится задержания: "Боюсь, но когда вижу что задерживают людей – лезу в самое пекло, не могу себя сдерживать".