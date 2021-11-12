Миграция в рабство: с чем сталкиваются таджикские рабочие в России

Однако в Худжанде нам удалось встретиться с мигрантами, которым удалось трудоустроиться через ЧАЗы. По словам одного из них, жителя Худжанда, который назвался Абдулахадом, ЧАЗы находят работу, но никаких договоров с работником не заключают, поскольку сами трудовые мигранты иногда не соглашаются на документально заверенный договор из-за лишних 1000 сомони (около 90 долларов), которые ЧАЗы требуют за подобные услуги.

По словам рекрутеров, они не только находят работу, но и предоставляют и транспортные услуги – автобус до городов РФ или минивэны до казахской границы. В Худжанде существует пять точек отправки автобусов и минивэнов как в города России, так и до пересадочных пунктов на кыргызской, казахской и российской границ. Мигранты из других регионов выезжают в Россию только самолетами через аэропорты в Душанбе, Кулябе и Курган-Тюбе и поездом только из столицы.

Абдулахад рассказал oDR, как в 2020 году приехал в Россию, но не смог найти работу:

– Тогда еще только только-только ходили слухи о том что коронавирус распространяется по всему миру, и я подумал, что чем раньше я поеду, тем лучше будет. Так что в январе 2020 я купил билет через Самарканд и уехал в Москву. Думал, что будет легко, но оказалось, что все что я делал для переезда в РФ, было бесполезным из-за введения карантинных условий в стране. Хоть они и были краткосрочным, но для безработного таджика это было сущим адом.

Абдулахад отметил, что за время пребывания он даже не смог устроиться таксистом, чтобы покрыть свои ежедневные расходы. Сам Абдулахад не был обманут работодателями, но был свидетелем того, как несколько его соотечественников из Куляба, не говорившие по-русски, были заперты работодателями в подвале земельного участка, а выдворяли их оттуда только для ремонта дома. Они выбрались и нашли своих знакомых, с которыми Абдулахад работал временным грузчиком.

Еще один из выезжающих, Абдулло, сказал, что едет с товарищем на заработки в Российскую Федерацию, но они пока не знают конкретно где будут работать: "Мы обговорили варианты трудоустройства с посредником. Он сказал, что на стройке в сезон можно будет заработать неплохо". Абдулло рассказал oDR, что агентство, которому он заплатил, отправит его до Екатеринбурга, и что его ждут там подрядчики, с которыми он и его знакомый в дальнейшем будут работать. "Пока мы были на связи с подрядчиком из Екатеринбурга, не было ни одного дня, чтобы он не отвечал на наши вопросы. Надеюсь по прибытии будет также, и никто не исчезнет в последний момент. А ведь рабочих кидают на деньги не только сотрудники ЧАЗов, но и подрядчики, которые попусту обнадеживают людей", говорит Абдулло.

Кому как повезет

Поскольку наш эксперимент с попыткой попасть в трудовое рабство через ЧАЗ оказался неудачным, мы попытались связаться с мигрантами, которые оказались в трудовом рабстве сами.

Мирзо Азимов из Нурека говорит, что пятнадцать лет выезжает в сезонную трудовую миграцию в Москву. В последний раз он трудоустроился в подмосковном Воскресенске через посредника, которого нашли земляки. Бригаде, в которой работал Мирзо, выдавали деньги только на питание, и он до сих пор надеется получить заработанные деньги.

– Здесь уже как повезет, – говорит наш собеседник. – Ведь мы полетели в Москву на самолете. Я сам лично был в долгах, поскольку перед поездкой у меня не было даже денег на транспорт, и, взяв их у родственников, я полетел туда в 2018 году, а вернулся только тогда, когда нас депортировали. Я занимаюсь черной работой, которая бьет по здоровью, потому что мне нужно кормить, обувать и финансово поддерживать своих детей. Нашим работодателям этого не понять, как и нашим родственникам, которые звонят, и спрашивают могу ли я отправить им деньги.