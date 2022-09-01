ОД "Русская версия"

Михаил Горбачев. Неуместный

Историк Кирилл Кобрин – о том, почему эпоха Горбачева умерла задолго до смерти самого Горбачева.

Кирилл Кобрин
1 сентября 2022, 1.44

Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни

|

(c) Sueddeutsche Zeitung Photo / Alamy Stock Photo. Все права защищены

Горбачев умер. И началась Большая Говорильня. Взбодрились разного рода нарративы, от генеральных до персональных. Все сорта банальности из закромов Капитана Очевидность. Это не значит, конечно, что говорят неправду; именно все так и есть: "дал нам свободу" и "замолчал Чернобыль", согласился на мирный демонтаж соцлагеря и ввел войска в Вильнюс и Ригу, отпустил политзаключенных и поддержал аннексию Крыма.

Благородный старик, спаситель мира, гроза виноградников и самогонщиков, который зачем-то снялся в рекламе дешевой пиццы и дорогих сумок. Все верно. Банальность – ведь это и есть правда, она указывает на известные факты; проблема в том, что она не добавляет ни нового знания, ни нового понимания. Не складывается цельная картина из всего того, что мы знаем о Горбачеве; не человек, а облако, куда скинули файлы самого разного содержания и расширения.

То, что мы знаем о Горбачеве и его делах – отличный материал для биографов и поп-историков; десятки книг о нем и его времени написаны, еще десятки непременно появятся, фильмы снимают и будут снимать. Нас здесь это не очень интересует, кроме разве что одного. В некрологах великим людям (да и просто знаменитостям того или иного калибра) скверные журналисты непременно употребляют штамп "Ушел такой-то, и вместе с ним ушла эпоха". О Горбачеве такого не скажешь. Его эпоха ушла давно, он умер в совершенно ином мире; скорее всего, он его не понимал – или боялся понимать.

Дивный новый мир вульгарного национализма, циничных диктаторов, жестоких тупых войн под разговорчики о желательности геноцида должен был ужасать Горбачева. Не таким он видел будущее лет 35 назад. Все пошло прахом. Впрочем, возможно он устал под финал своей долгой жизни, и ему было просто противно. Горбачев пережил свой мир, который хотел сделать лучше. От эпохи Михаила Горбачева не осталось даже горьких сожалений, разве что так – ностальгия кое у кого, не больше. Судя по всему, государственных похорон Горбачеву тоже не устроят, вместо артиллерийского салюта в честь усопшего – канонада войны в Украине.

Горбачев верил в прогресс, и именно это делает его привлекательным для многих

Распад империи, который Горбачев пытался предотвратить, переделывая ее в "со-дружество", обернулся отложенной гражданской войной на ее бывшей территории. То, что удалось избежать благодаря чутью и стихийному здравому смыслу его архиврага Ельцина, сегодня вернулось стократ страшнее – войной полномасштабной, с ракетами и депортациями, войной современной и архаичной разом. Даже главный грех Горбачева (мне кажется, не сильно тогда осознанный им, просто следовал логике советского режима, и все) – Чернобыль – аукнулся именно в год его смерти; только теперь к Чернобыльской АЭС прибавилась Запорожская. Горбачев сделал все, чтобы покончить с ядерным шантажом на глобальном уровне, исходящим от великих держав, а все кончилось ядерным шантажом совсем невеликих людей уровня рэкетира из девяностых.

Горбачев верил в прогресс, и именно это делает его привлекательным для многих. Не в прогрессивное движение от десятого айфона к одиннадцатому, а, как это ни комично (и горько) звучит сегодня, в прогресс человечества – и вверенного ему кремлевскими старцами населения СССР. Сегодня вместо прекраснодушных идей о вечном мире и замечательном будущем – зомби русского империализма из конца позапрошлого века. Эпоха Горбачева умерла задолго до смерти самого Горбачева.

Тем важнее поговорить здесь о том, что это была за эпоха, без эмоций, базируясь на строгом историзме. И вот здесь нас, возможно, ждет несколько если не открытий, то хотя бы поводов к дальнейшему размышлению. Отправной точкой станет уникальный государственный пост, который Горбачев занимал и которого ни до него, ни после него не было. Президент СССР. В самом названии было заложено глубочайшее противоречие – Советская государственная система не предполагала "президентов", ни в теории, ни в практике. Советы как новый способ государственного устройства исходил из отмены принципа разделения властей. В буржуазной демократии – три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная – в принципе, независимые. Изначально Советы – следуя якобы примеру парижских коммунаров, а на деле Конвента времен Великой французской революции – мыслились и дающими законы, и приводящими в исполнение, и за оным исполнением следящими. Воля трудящихся воплощалась в прямой демократии Советов.

Естественно, в реальности все было не так, и, начиная с 1920-х, Советы стали придатком партийной власти, лепниной на брутальной каменной коробке здания СССР. Горбачев, природный социалист, хотел вернуть Советам власть (которой у них и не было никогда, на самом деле), то есть вернуть ее советскому народу. Однако его, если воспользоваться термином Оруэлла, демократический социализм парил над бездной – население СССР, навсегда политически дезориентированное (несмотря на ежедневную идеологическую накачку), никакой единой политической воли не формулировало, не выказывало, не собиралась проводить в жизнь.

Социалистическая идея справедливости принималась советским человеком скорее как "борьба с партийными привилегиями", общественное сознание разрывалось между полюсами грубой уравниловки и асоциального индивидуализма с его жаждой "хорошей жизни" лично для себя. Из-за этого (и из-за множества других причин) "вернуть власть Советам/народу" в конце 1980-х не получалось, тем более что КПСС и вассальные от нее организации и институции заранее забирали себе львиную долю депутатских мандатов – во избежание хаоса. Но получился именно хаос – а хаоса Горбачев не любил, будучи человеком, в значении XIX века, порядочным. Потому попробовали к советскому дичку привить классическую розу демократии западного типа – получился пост "президента СССР". Ничего из этого не вышло.

JGYAE2.jpeg

Горбачев, Рейган и Буш на встрече в США

|

American Photo Archive / Alamy Stock Photo. Все права защищены

В этой точке неожиданно сходятся Михаил Горбачев и Андрей Сахаров. Последний предложил теорию конвергенции советского социализма и западной демократии; первый, хотя явно не испытывал теплых чувств к главному диссиденту страны, попытался по-своему реализовать ее. Даже если предположить, что такая конвергенция была возможна, оказалось слишком поздно. И дело не только в том, что советский социализм был уже мертв, возможно от рождения, так что его "лучшие черты" существовали лишь в риторическом регистре. Проблемным оказалось то, с чем его предлагалось конвергировать.

Условный Запад, с которым пришлось иметь дело Горбачеву (в основном, США, Великобритания и отчасти ФРГ), находился в условиях упадка социал-демократической, этатистской модели, благодаря которой по несоветскую сторону от "железного занавеса" оказалось возможным совершить послевоенный рывок, перестроить общество на более справедливых основаниях, создать условия для мощного экономического роста и технологической революции.

Рональд Рейган (а потом Буш-старший) и Маргарет Тэтчер были вождями неоконсервативной/неолиберальной революции, которая агрессивно уничтожала все то, что было дорого социалисту Горбачеву. Понимал ли он это – сказать сложно. Но объективно завершать "холодную войну" и говорить про "новое мышление" он был вынужден в компании своих идеологических антиподов. С Джимми Картером Горбачев еще мог бы обсудить то, как следует устроить общество, с Тэтчер, считавшей, что "нет такой вещи, как общество, а есть отдельные мужчины и женщины" он даже и спорить бы не мог, настолько в разных идеологических мирах они находились.

Горбачев оказался не только единственным президентом СССР, но и единственным идейным социал-демократом в псевдосоциалистической империи

Крах горбачевских попыток перестроить СССР на лучших основаниях был обусловлен тем, что в эти лучшие основания не верило ни собственное население, ни те, с кем хотелось сообща строить прекрасное мировое будущее. Плюс советская бюрократия с подозрением смотрела даже на вполне социал-демократический план переустройства экономики на новый лад, предложенный Григорием Явлинским. Буквально спустя несколько лет та же бюрократия спокойно встроилась уже в совсем другую реальность, созданную радикальными неолиберальными реформами Егора Гайдара и его соратников. Горбачев оказался не только единственным президентом СССР, но и, наверное, единственным идейным социал-демократом в псевдосоциалистической империи.

Эта роль оказалась для него неожиданной. Осторожность советского партократа обернулась нерешительностью и непоследовательностью, непонимание современного мира – чередой внутри- и внешнеполитических оплошностей. С какого-то момента он потерял инициативу и вместо того, чтобы формировать повестку, следовал за той, которая как бы сама собой складывалась из перестроечного хаоса. Увлеченный похвальным устройством мировых дел, он проморгал внутренние национализмы, которые и развалили СССР. И, конечно, он проморгал восстание парт- и госаппарата, наиболее дальновидная часть которых переметнулась к предводителям советских республик, а самые наивные устроили ГКЧП, пытаясь сохранить страну и свою власть в ней, но смогли лишь поставить финальную точку в ее истории. Горбачев остался совсем один; даже из крымского плена его возвратил тот, кто увел у него все – СССР, президентский пост, власть, политическое будущее.

Moscow-coup.width-2050.jpg

Митинги во время августовского путча, 1991 год, Москва

|

Photopotam / Alamy. Все права защищены

Знаменитое косноязычие Горбачева было индикатором его исторической неуместности. Он был первым генсеком, который пытался публично говорить "по-человечески". Если Сталин, Хрущев или Брежнев и принимались выражаться не на "генсекском языке", то делали это либо в узком кругу, либо при условии строжайшего запрета на трансляцию подданным сказанного. Горбачев попытался перебросить мостик между официозной и частной речью, но вышло комично – "обычный" язык он (в отличие, к примеру, от Ельцина) почти позабыл, а нового идеологического не придумал. Это была попытка объясниться на смеси двух мертвых дискурсов, заранее обреченная на провал.

Кажется, в последние годы жизни Горбачев заговорил по-другому, но это уже была речь, порожденная одиночеством и горечью человека позапозапрошлой исторической эпохи, которому довелось дожить до нынешнего времени, не предполагающего ничего из того, что было важно и дорого для него.

Читать еще!

View all in ОД "Русская версия"
oDR openDemocracy is different Join the conversation: get our weekly email

Комментарии

Мы будем рады получить Ваши комментарии. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим справочником по комментированию, если у Вас есть вопросы

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This article is published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International licence. If you have any queries about republishing please contact us. Please check individual images for licensing details.

Audio available Bookmark Check Language Close Comments Download Facebook Link Email Newsletter Newsletter Play Print Share Twitter Youtube Search Instagram WhatsApp yourData