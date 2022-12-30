Отложенная Гражданская

В уходящем 2022 году Советский Союз умер второй раз. Вторжение Россию в Украину, полувойна между Таджикистаном и Киргизией, новый этап карабахского конфликта, экзистенциальный для самих участников, плюс еще относительно не горячие войны российского и белорусского режимов против собственного населения.

Все это (и кое-что не названное здесь) за несколько месяцев закрыло эпоху, которая, казалось, установилась на территории бывшего СССР надолго, чуть ли не навсегда – постсоветскую эпоху с соответствующим типом общественного сознания, политического и культурного мышления, социальными практиками и привычками.

Постсоветское, эта посмертная инкарнация СССР, которая зиждилась на сознательном/подсознательном убеждении значительной части населения бывшего СССР, что "мы" (хоть и символически, но все же) живем именно в Советском Союзе, пусть и бывшем, кончается на наших глазах.

В начале войны в Украине и агрессор, и жертва агрессии во многом разделяли набор символических отсылок к советской истории, прежде всего, к истории Великой Отечественной войны. И те, и другие использовали маркер "новый Сталинград" для обозначения стойкости своей обороны или поминали Курскую дугу, когда речь шла о боях, в которых с обеих сторон были задействованы в больших количествах танки. Летом это – явно постсоветское по своей природе – символическое поле стало рассыпаться, пока сейчас, к зиме 2022 года, оно не исчезло вовсе. Разве что стороны по-прежнему используют для обозначения друг друга производные от слов "нацисты" и "фашисты".

Российская и украинская военные риторики окончательно разошлись. Если говорить о первой из них, то это свидетельствует о полном крахе попыток РФ объединить в одном пропагандистском пространстве население России и хотя бы часть населения Украины.

Российская пропаганда махнула рукой теперь уже на все население Украины и не пытается убедить его, что оно – это часть "мы" с общим советским прошлым, героями этого прошлого. Враг теперь – не "украинские националисты", не "бандеровцы", а все украинцы. Оттого российская пропаганда работает сейчас только для своих.

Но и здесь символическое советское поле постепенно сужается – героев и героические топонимы Великой Отечественной постепенно вытесняют исторические зомби из предыдущих эпох. Владимир Красное Солнышко, Дмитрий Донской, Иван Грозный, Петр Великий и тому подобные заселяют российскую военную пропаганду, которая все больше напоминает переписанный Владимиром Сорокиным учебник русской истории Дмитрия Иловайского для дореволюционных гимназий.

Не взрыв но всхлип

"Вот как кончится мир. Не взрыв но всхлип" – концовка из "Полых людей" Томаса Элиота крутилась в голове не только у меня в 1991-м. Сначала неуклюжие попытки преобразовать СССР в Союз Суверенных Государств, референдум о сохранении Союза, потом ремикс Союзного договора, раздавленный августовскими танками путчистов, наконец, мгновенный беловежский мат больной стране. Все это произошло быстро и почти бескровно – "почти", конечно, если сравнивать с тем, сколько крови могло пролиться по всеобщему убеждению, если дело дойдет до войны всех со всеми.

Собственно, к 1991 году кровопролитие длилось уже несколько лет, и немалое, но происходило все это не в центре СССР – если не на географических окраинах, то уж точно на окраинах мейнстримной перестроечной дискуссии о судьбах созданного большевиками государства.