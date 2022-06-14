Фантомный страх отсутствия

Я использую здесь это довольно опасное слово вовсе не в набоковском смысле. Да, именно Набоков заметил, что в других языках такого понятия нет; но в его случае я не стал бы обольщаться; для Набокова пошлость – характеристика Другого, немца или Ленина, неважно. Она немыслима в качестве атрибута "своих" – своих по тонкости чувств, по кругу мыслей, по исключительности таланта и проч. Как мы понимаем, данная позиция весьма уязвима, так что не будем тратить здесь время на ее обсуждение.

Лидия Гинзбург в записных книжках пытается дать другое определение пошлости: "Пошлость – это, в сущности, искажение ценности, неправильное обращение с ценностью. Пошлость либо утверждает в качестве ценности то, что для подлинно культурного сознания не ценно, либо унижает ценное, либо ценности, выработанные в недоступной ей культурной среде, применяет не там и не так, как следует; вырывает их из органической связи".

На первый взгляд, это почти то же самое, что имел в виду, но не говорил прямо Набоков. Но на самом деле, это определение гораздо шире – и гораздо беспощаднее. Во-первых, оно не менее уязвимо – ну что такое, в конце концов, "подлинное культурное сознание"? Кто его видел? Кто его определяет, как таковое? Но дело даже не в этом. Если следовать жестокой логике Гинзбург, мы все, так или иначе, пошляки, ибо любой в какой-то момент может быть пойман за руку при попытке неправильно обращаться с ценностью, или применять "ценное" не там. Все мы несчастные сукины дети, как говорил герой Фолкнера.

Тем не менее, есть дьявольская разница между ненамеренной, неотрефлексированной пошлостью, свойственной любой человеческой жизни – и использованием, пропагандой, продвижением, забронзовением пошлости в качестве орудия достижения своих целей, которые, согласно закону нарастания пошлости, сами становятся ею (если не были с самого начала). Ниже речь пойдет именно об этом.

Поговорим о "страдающей стороне" в истории с так называемой "отменой русской культуры" – т.е., о тех, кто видит прямую или косвенную угрозу себе, своему статусу, своему образу мышления. И здесь мы наблюдаем удивительное единство вроде бы непримиримых врагов. "Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются русские писатели и их книги. Я думаю, что бойкотировать такую культуру нехорошо. Она для нас неотделима от Родины, от России, где нет места этнической нетерпимости. Я буду и дальше любить свою культуру. Любить Чайковского, Достоевского, Чехова, Булгакова, Тарковского и других гениальных художников, которые сделали меня тем, кто я есть".

Рассуждение это известное и сотни раз повторенное самыми разными людьми, от путинистов до антипутинистов. Мнения здесь сходятся, защищать русскую культуру от отмены – дело необходимое и даже святое. Это вопрос поддержания и собственной идентичности (гениальные русские писатели, художники и проч. сделали меня тем, кто я есть), и государственной, общественной (русская культура неотделима от Родины). Редкий для России случай совпадения персонального и государственного.