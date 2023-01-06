Новый Год в кругу врагов или призраков

Всю жизнь, что бы ни происходило, я очень ждала и любила Новый год. Со всем его потреблением и пошлостью. Чудо смены календаря и обнуления счетчика почему-то все равно оказывалось сильнее всех рациональных аргументов.

Годы были разные. Какие-то тяжелее, какие-то легче, но казалось очень важным, как бы ни было больно и сложно, надеть красивое платье, позвать гостей и улыбаться. В этом было и преодоление, и надежда, и жизнь, побеждающая смерть.

В этом году все оказалось совсем иначе. В преддверии праздников я ездила между разными городами, разговаривала с разными людьми: в такси, в поездах, в магазинах, в автосервисе и центре документов. Не было привычного ажиотажа. Общее настроение подавленности объединяет, кажется, всех. Продавцы не навязывают услуги, администраторы не желают счастья и любви в новом году, как будто не только мы друг другу, но даже и деньги наши не нужны продающим.

Главное чувство 2022 года – одиночество. Друзья уехали, но в стране осталось очень много людей, которые делают разные важные вещи: помогают украинцам, оказавшимся на территории России, кормят бездомных, поддерживают друг друга, защищают и пишут письма политзаключенным. И этих людей – десятки тысяч. Но у них нет представительства. Пропали правозащитные НКО: часть из них были закрыты, большая часть уехала из страны, политические лидеры – в тюрьме. Даже у социальных организаций тяжелые времена: многие их руководители и постоянные доноры уже тоже не в России и помочь ничем не могут. Ощущение брошенности – огромное.