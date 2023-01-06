Новый Год в кругу врагов или призраков

У этих вопросов нет ответов. Не только правильных. Их нет вообще. Для меня лично помощь украинцам, оказавшимся в России – это форма репараций. Я очень держусь за эту формулу. Она спасает. Потому что она требует той помощи, которую просят. А не ту, которая "морально правильная". Что попросили, тем и помоги. Если можешь. Если нет технической или какой-то другой возможности – помоги там, где можешь.
У активисток и активистов другие выборы: выйти с пикетом на пять минут и получить статью – смысла не видно, а риск большой. Некоторые в итоге совершают такие жесты отчаяния: возьмут коктейль Молотова, кинут в военкомат – и отправляются в тюрьму. О первом в этом году поджоге военкомата СМИ сообщили уже 1 января. Неизвестный кинул или кинула коктейль Молотова в один из военкоматов Москвы.
Нас так много учили тому, что надо сохранять достоинство и переживать тяжелые времена с гордо поднятой головой. Вот только времена были другие: тогда нападали на нас – государственный ли террор, внешняя ли агрессия. Но если тебя бьют, есть особая сила в том, чтобы устоять на ногах. Встречать Новый год в тюрьме или под обстрелами – это подвиг, о которым мы знаем из книг и которым я восхищалась с детства. Когда я читала Евгению Гинзбург о том, как ее сокамерница перед новым 1937 годом две недели хранила кусочки сахара, чтобы в новогоднюю ночь чокнуться кружками со сладкой водой, или слушала рассказы своей бабушки о елке в новом 1942 году в Ленинграде, в этих небольших способах самосохранения мне виделась особая, важная, внутренняя доблесть.
Но сегодня напали мы. И сейчас в России нет доблести. Ни в том, чтобы остаться, ни в том, чтобы уехать, ни в тюрьме, ни на свободе. Ни в том, чтобы возделывать свой сад вопреки всему, ни в том, чтобы бросить его.
Каждый встречает этот Новый год как смерть – в одиночестве. Сколько бы ни было людей вокруг.
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