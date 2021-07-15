"Я хочу, чтобы они имели право выбора"
Какой путь вынуждены проделывать абитуриенты из оккупированного Донбасса и Крыма, чтобы получить украинское образование, и кто им в этом помогает.
"Интегрировать в нормальную жизнь"
Игорь в свои 17 лет держится в стороне от сверстников. Он говорит тихо, заикается и не смотрит в глаза.
"Это из-за взрывов. В первый раз было очень неожиданно, ночью. Я от этого проснулся и сильно испугался", — объясняет он.
Когда в Донецке начались боевые действия, Игорь учился в шестом классе. Пока прятался от перестрелок в подвале, пропустил почти всю школьную программу. У его семьи не было возможности выехать на территорию, контролируемую Украиной.
Окончив девять классов, Игорь поступил в техникум в Донецке и параллельно — в школу в Волновахе, на подконтрольной Украине территории. Он планировал получить аттестат украинского образца, чтобы затем поступить в украинский ВУЗ.
Игорь не хотел оставаться в Донецке по двум причинам. Первая — непризнанный статус будущего диплома о высшем образовании. Документы, выданные в "ДНР", "ЛНР" и в Крыму, признаются только на этих территориях и иногда в России.
Вторая причина — как он сам говорит, "ненависть со стороны русских". Живя в Донецке, Игорь чувствовал себя в постоянной опасности — из-за обстрелов и насилия со стороны боевиков "ДНР", которые часто задерживают местных жителей и отправляют их в неофициальные тюрьмы, "подвалы", по надуманным причинам.
"Они вообще всех могут забрать. И пенсионеров, и детей. И все можно назвать экстремизмом. Даже такая крайность есть — когда возвращаешься [с подконтрольной Украине территории], тебя заставляют писать заявление, что тебя не завербовала СБУ (Служба безопасности Украины — oDR). Могут и избить, и убить. Много знакомых было у них на подвалах", — рассказывает Игорь.
Родственники, которые знали о его желании выехать из Донецка, подсказали, что можно по льготе поступить в украинский ВУЗ, а перед поступлением пройти двухмесячные подготовительные курсы со стипендией и проживанием в общежитии.
Игорь сразу же решил ехать. Из перечня университетов, где работают подготовительные курсы, выбрал Харьковский политехнический институт. Здесь он хочет получить IT-специальность.
"Я сам так решил. Я не хочу жить среди ненависти. Если не будет всей той ненависти, что в "ДНР", и с документами будет все нормально, то здесь больше шансов на нормальную жизнь. И это как бы моя страна", — рассуждает он.
Родители поддержали его, хоть и боялись, что, когда он будет пересекать линию разграничения, его могут задержать боевики "ДНР". Поэтому Игорь ехал в Харьков через Россию — в дороге провел сутки.
В Харькове он поселился в общежитии института и уже начал посещать занятия. Они продлятся до конца августа. В это время абитуриентам будут платить стипендию — около 170 долларов в месяц. Вместе с Игорем на подготовительных курсах в Харьковском политехническом институте занимаются еще 20 абитуриентов с оккупированных территорий, один из них — из Крыма.
Подготовительные курсы для абитуриентов из оккупированного Донбасса и Крыма, а также для проживающих на линии разграничения, ввели в этом году. Их планировали открыть на базе 23 университетов по всей Украине, но по факту они заработали только в 15 ВУЗах. Здесь занимаются всего около 200 человек.
Чтобы попасть на курсы, нужно написать заявление, предоставить любой документ, удостоверяющий личность — можно и паспорт непризнанных самопровозглашенных республик — и прописку на этой территории.
На курсах абитуриентов готовят к поступлению, в том числе на бюджет, по упрощенной процедуре — без украинского аттестата и внешнего независимого оценивания, обязательного в Украине. Оформить документы помогают сотрудники ВУЗов. Для получения украинского аттестата таким абитуриентам нужно сдать всего два экзамена — украинский язык и литературу и историю Украины. Получив аттестат, абитуриенты сдают всего один вступительный экзамен при университете — профильный предмет или творческий конкурс. В целях безопасности их личные данные, опубликованные в рейтинговых списках, шифруются.
"В Россию поступать гораздо сложнее", — сравнивает Владислав, который приехал поступать в Харьков из оккупированной Кадиевки Луганской области, и тоже занимается на подготовительных курсах. Большинство одноклассников Владислава остались на оккупированной территории. Часть решила поступать в Россию. Меньше всего сверстников выбрали украинское высшее образование, потому что не знали о льготных программах и не начали готовиться к поступлению заранее — самостоятельно изучать украинский язык и литературу и историю Украины, которые не преподают на оккупированных территориях.
Курсы включают общеобразовательные предметы: математику, иностранный язык, историю Украины. Кроме того, абитуриентов социализируют — оказывают психологическую помощь, привлекают к культурным мероприятиям, показывают новый для них город.
"Основная задача — интегрировать их в нормальную жизнь, — рассказывает Сергей Белик, руководитель образовательного центра "Донбасс-Украина" при Харьковском политехническом институте. — Поэтому у нас есть культурная программа и психология — и как предмет, и как работа с абитуриентами. Психологи ведут их, показывают, что есть другая жизнь. Недавно к нам приехал молодой человек, который контужен. Это стало понятно, когда он подсел ближе и попросил преподавателя говорить громче. Психологическая поддержка для таких детей обязательна".
"Не хотят отпускать молодежь"
Старт подготовительных курсов для абитуриентов из оккупированных территорий стал причиной введения ограничений на выезд со стороны "ДНР", считает Александра Дворецкая, соосновательница общественной организации "Восток — SOS", помогающей переселенцам и жителям оккупированных территорий.
В июне этого года, накануне начала вступительной кампании, боевики "ДНР" ограничили выезд на подконтрольную Украине территорию для детей старше 14 лет, у которых нет паспорта — украинского, российского или "ДНР". Раньше дети, достигшие 14 лет, могли выезжать за пределы "ДНР" по свидетельству о рождении и в сопровождении одного из родителей.
"Они не хотят отпускать молодежь, — говорит Дворецкая. — И мы ничего не можем с этим сделать. Повлиять на эту ситуация можно только с помощью международного давления".
Опасаясь искусственных препятствий со стороны оккупационных властей, которые те объясняют карантином, многие абитуриенты из оккупированного Донбасса и Крыма едут на подконтрольную Украине территорию через Россию. Но за это в Украине предусмотрен штраф — около 60 долларов за первое нарушение и почти 190 долларов за повторное.
Оба штрафа еще в начале июля получил абитуриент из оккупированной Луганской области, который ехал на подконтрольную Украине территорию, чтобы сдать внешнее независимое оценивание и поступить в университет в Киеве.
Отмену таких штрафов еще в конце июня поддержал украинский парламент, проголосовав за соответствующий законопроект. Но президент Владимир Зеленский все еще не подписал его (по состоянию на 15 июля — oDR), поэтому пограничники продолжают штрафовать абитуриентов. Украинские правозащитники призвали Зеленского подписать закон как можно скорее.
Со своей стороны украинские пограничники не препятствуют абитуриентам, пересекающим линию разграничения на Донбассе, утверждает Екатерина Артемова, руководительница гуманитарного центра общественной организации "Пролиска". Организация работает на пункте пропуска в Станице Луганской (Луганской области) и помогает тем, у кого возникают проблемы с пересечением линии разграничения.
"Обычно это проблемы с пропусками, — объясняет Артемова. — Но когда речь идет об абитуриентах, все идут на уступки: координационный центр оформляет пропуск в течение дня, пограничники пропускают вне очереди".
По информации Артемовой, обычно абитуриенты пересекают украинский пункт пропуска без проблем: они заранее получают электронные пропуска и приглашения в ВУЗы. Карантин, по ее наблюдениям, не повлиял на поток абитуриентов.
Действительно, по данным Министерства образования Украины, в 2020 году в украинские ВУЗы поступило чуть больше двух тысяч студентов из оккупированных территорий, почти 400 из них из Крыма. Это немного больше, чем в предыдущем году — около 1800 человек, 265 их них из Крыма. В 2016 году, когда впервые заработала льгота, студентов из оккупированных территорий было значительно меньше: около 850 из Донбасса и 150 из Крыма.
"Донбасс и Крым — Украина"
Упрощенная система поступления в ВУЗы, а также техникумы, колледжи и профессионально-технические училища для абитуриентов из оккупированного Донбасса и Крыма работает с 2016 года. Изначально такая программа действовала только для 35 украинских ВУЗов, на их базе открыли специальные образовательные центры "Донбасс — Украина" и "Крым — Украина". В 2020 году программа распространилась на все украинские ВУЗы, а к категориям абитуриентов добавили детей, проживающих вдоль линии разграничения. Квота для детей с оккупированных территорий составляет от 10 до 20% бюджетных мест.
Такое нововведение вызвало недовольство среди части украинского общества. Кто-то возмущался тому, что абитуриенты из оккупированных территорий якобы отнимут бюджетные места в ВУЗах, хотя такие абитуриенты поступают по отдельной квоте и конкурируют только между собой. Кто-то называл упрощенную систему поступления легитимизацией документов, выданных на неподконтрольных территориях. А некоторые публичные люди писали в соцсетях, что помощь детям из оккупированных территорий может угрожать национальной безопасности.
"Все-таки льготы для абитуриентов с оккупированных территорий должны сопровождаться проверкой СБУ", — писал в своем фейсбуке (сейчас этот пост удален — oDR) журналист Юрий Бутусов, который публично предположил, что задержанный украинской спецслужбой 20-летний боевик "ДНР" ехал на подконтрольную Украине территорию, чтобы поступить в университет по льготе.
По мнению Дворецкой из "Восток — SOS", так рассуждали люди, которые не владели информацией об образовательных программах. Кроме того, поскольку это была инициатива Зеленского, его противники критиковали ее, как и все другие идеи президента.
Правозащитники приветствовали расширение образовательной программы для абитуриентов из оккупированных территорий, но на тот момент жаловались, что Министерство образования не создало для них подготовительные курсы.
В этом году Украина проводит первую полноценную вступительную кампанию для детей из оккупированных территорий, считает Дворецкая. Тем не менее она указывает и на негативное нововведение — требование о том, чтобы справка переселенца, с которой поступают такие абитуриенты, была выдана в этом году.
"Но дети получали эту справку раньше — кто-то для оформления паспорта и других документов, кто-то для дистанционного образования", — объясняет Дворецкая.
Теперь абитуриенты-переселенцы вынуждены обращаться по месту выдачи справки и отменять ее, чтобы затем оформить новую уже в том городе, где они планируют учиться. Это занимает время и требует дополнительных затрат на дорогу и проживание.
"Мы узнали об этом от своих клиентов. Обращались в министерство, просили разъяснить, но получили отписки", — жалуется Дворецкая.
При желании абитуриенты с оккупированных территорий могут поступать наравне с остальными сверстниками — то есть получив украинский аттестат и сдав внешнее независимое оценивание. Для аттестата нужно дистанционно учиться в украинской школе, как это делал Игорь из Донецка. С аттестатом можно сдавать внешнее независимое оценивание. Обычно университеты требуют оценивание по трем предметам. Для этого нужно трижды выезжать на подконтрольную Украине территорию — но это доступно далеко не для всех семей с оккупированных территорий.
"Каждый принимал решение для себя"
Елена Знаткова работала в Департаменте образования и науки Луганской облгосадминистрации, координировала работу высших учебных заведений. Весной 2014 года боевики "ЛНР" захватили Луганск, и Елена была вынуждена переехать в Харьков.
"Летом 2014 года, когда начались масштабные боевые действия, не было возможности организованно эвакуировать ни департамент, ни университеты. В июле-августе перед ректорами ВУЗов стоял вопрос: куда перемещаться, где будет начинаться учебный год. Руководители структур государственных органов не смогли сориентироваться и не дали каких-либо четких инструкций по эвакуации. Каждый принимал решение для себя как гражданин Украины и как руководитель", — вспоминает Знаткова.
По ее информации, в течение нескольких месяцев все университеты оккупированной Луганской области переехали на подконтрольную Украине территорию. При этом у каждого ВУЗа остались "двойники" в "ЛНР", которые тоже проводили вступительную кампанию.
Коллективы перемещенных университетов разделились на два лагеря. К примеру, ректорка Луганского национального аграрного университета Валентина Ткаченко сотрудничала с боевиками и препятствовала перемещению университета. Позже она стала министеркой образования и науки "ЛНР".
В августе руководство Департамента образования и науки Луганской облгосадминистрации поручило Знатковой координировать перемещения ВУЗов Луганской области. Она сформировала базу новой дислокации университетов и открыла горячую линию для консультации студентов и преподавателей. По ее подсчетам, через горячую линию прошло около 3,5 тысяч звонков от детей, их родителей и преподавателей. Знатковой приходилось не только информировать, но и мотивировать студентов и их родителей выезжать на подконтрольную Украине территорию.
"Безусловно, и у родителей, и студентов были опасения: в какое место они приедут, безопасно ли это место, есть ли общежитие, будет ли стипендия", — говорит Знаткова.
Когда началась война, Валерия Артеменко училась на первом курсе Донецкого национального медицинского университета. Она закончила учебный год и вместе с матерью поехала к родственникам в Кировоград — переждать боевые действия.
В сентябре Донецк все еще оставался под контролем боевиков. И Валерия стала искать, где продолжить учебу. Она обзванивала медицинские университеты в разных городах Украины и узнала, что можно перевестись в Винницу.
"Сомнений вообще не было", — вспоминает Валерия. Она не хотела оставаться в захваченном боевиками Донецке.
На подконтрольную Украине территорию перевелось меньше половины ее одногруппников. Остальные остались учиться в Донецке.
Адаптироваться на новом месте было сложно, вспоминает Валерия: "Отстала в учебе, слетела со стипендии". Окончив университет, она устроилась докторкой в больницу в Славянске Донецкой области.
"Мы несли за них ответственность, как родители"
Предвзятого отношения к перемещенным студентам не было, говорит Елена Знаткова, основываясь на своем опыте. Тем не менее случались конфликты.
"На семинарском занятии по истории (в перемещенном в Харьков Луганском государственном аграрном университете — oDR) в одной аудитории были три социальные группы студентов: ветераны войны, переселенцы и харьковчане. Когда зашла речь об украинских ценностях, дети с оккупированной территории начали продвигать ценности, которые, к сожалению, выработал у них "русский мир". А ветераны очень болезненно это восприняли. Был серьезный конфликт", — вспоминает Знаткова.
Чтобы в дальнейшем избежать таких конфликтов, Знаткова привлекала харьковских волонтеров, которые обучали преподавателей, как подавать материал о войне и украинских ценностях для такой аудитории.
К тому времени Знаткова работала помощницей ректора перемещенного аграрного университета, но продолжала помогать студентам-переселенцам. К ней подключались коллеги-переселенцы и такие же студенты.
"Мы принимали детей с того места, откуда мы сами выехали, где мы выросли, поэтому мы понимали их и несли за них ответственность, как родители", — говорит Знаткова.
"Агенты изменений в будущем"
Жительница Крыма Дарья Пильо окончила школу в 2014 году, уже после аннексии полуострова. У нее не было возможности выехать на подконтрольную Украине территорию, поэтому она поступила на юридический факультет в Таврический национальный университет. В 2016 году, после окончания второго курса, Дарья узнала, что ее университет перевелся в Киев и приглашает туда студентов. Она собрала все документы и выехала, но из-за академической разницы ее снова зачислили на второй курс.
"Буллинга и стигматизации не было. Но все равно казалось, что в коллективе я не такая, как все. Проявлялись стереотипы о языке. Одногруппники удивлялись, что я могу говорить по-украински, хоть и с акцентом", — вспоминает Дарья.
Окончив университет и устроившись на работу в правозащитную организацию, Дарья продолжила общаться со студентами и абитуриентами из Крыма, консультировала их и помогала адаптироваться. А в 2020 году присоединилась к программе наставничества для таких студентов и абитуриентов, организованной Знатковой.
"Социализация была актуальной проблемой, когда я была студенткой. И тогда мне не к кому было обратиться. Поэтому сейчас я хочу помочь тем, кто в этом нуждается так же, как тогда я", — объясняет свою мотивацию Дарья.
Вместе с ней в школе наставничества участвовали около 20 человек — представители благотворительных фондов, соцработники, преподаватели и студенты. Будущих наставников учили, как справляться со стрессом, преодолевать стереотипы и находить подход к ребенку, пережившему войну, а также правовой базе для переселенцев.
После обучения Дарья продолжает как волонтер по телефону и в соцсетях консультировать тех, кто планирует учиться на подконтрольной Украине территории или сталкивается с проблемами во время адаптации на новом месте.
"Я хочу, чтобы они имели право выбора. Если эти дети смогут реализовать себя на украинской территории, мы станем крепче и единее. Я надеюсь, что они — агенты изменений в будущем", — отмечает Знаткова.
"Чуда не произошло"
Татьяна (имя изменено по просьбе героини — oDR) — студентка магистратуры Автомобильно-дорожного института в оккупированной Горловке Донецкой области. Когда в Горловке началась война, Татьяна училась в девятом классе.
"Было непонятно. Надеялись, что-то решится", — вспоминает она.
По окончанию 11 класса родители побоялись отпускать ее на подконтрольную Украине территорию, а поехать вместе с ней не могли — их украинские паспорта были просрочены. Поэтому Татьяна осталась учиться в родном городе.
Около четверти одноклассников поступили в ВУЗы на подконтрольной Украине территории. Остальные или остались в Горловке, или поехали в соседний Донецк, или переехали в Россию. По мнению Татьяны, на это влияют материальные возможности родителей.
"Возможно, было бы лучше уехать, — рассуждает Татьяна. — В моем институте нет конкуренции, нет азарта в учебе, в группах по два-три человека".
Поступая в институт в Горловке, Татьяна не знала, что ее диплом будет легитимен только на территории самопровозглашенных республик и, возможно, в России.
"Обещали, что мы получим дипломы российского образца. Но чуда не произошло. Через четыре года я получила диплом бакалавра с со штампом "ДНР" и осталась тут же получать магистра", — говорит Татьяна.
По ее словам, выпускники местных ВУЗов остаются работать на территории "ДНР", но чаще — не по специальности. Некоторые находят работу по специальности в России. При этом нет уверенности, что там будут признавать их дипломы. Так, некоторые студенты переводятся в Ростов-на-Дону и получают там еще один диплом, уже российского образца.
Татьяна планирует остаться работать в университете или искать работу по специальности в Донецке.
Как отмечают общественники, работающие с темой образования для детей с оккупированных территорий, российская сторона активно продвигает льготы, которые для таких абитуриентов предлагает Россия. Это организация сдачи российских экзаменов и признание школьных аттестатов, выданных на оккупированных территориях. Кроме того, выехать с этих территорий в Россию значительно проще, чем на подконтрольную Украине территорию.
При этом, по наблюдениям Виолетты Артемчук из общественной организации "Донбасс СОС", многие абитуриенты с оккупированных территорий не владеют информацией о льготных программах, которые работают для них на подконтрольной Украине территории.
"Консультируя на горячей линии, мы обратили внимание, что у многих людей, которые проживают на оккупированных территориях, нет предубеждений в отношении образования в Украине, но они просто не знают о таких возможностях", — отметила Артемчук во время тематической дискуссии.
Кроме того, часто дети и их родители не знают, что дипломы, выданные в "ДНР", "ЛНР" и в Крыму, нелегитимны.
"Я часто цитирую эту историю. К нам обращалась девушка, которая закончила медицинское училище на оккупированной территории и приехала в Харьков трудоустраиваться медсестрой, и ей было очень странно, что ее не берут на работу. Она говорит: "Вот же мой диплом". Ей говорят: "Этот диплом выдан на оккупированной территории". "А разве я не так ставлю капельницы, как медсестра, которая получила диплом в Харькове?", — не понимала она. Она просто не знала, — говорит Артемчук. — В этом нельзя обвинять людей. Если мы хотим привлекать молодежь из оккупированных территорий, информационная кампания должна быть более массированной".
Таким образом, даже несмотря на льготы, интерес к украинским университетам со стороны абитуриентов с оккупированных территорий пока не так высок. Причин тому несколько: во-первых, украинская информационная кампания проигрывает российской; во-вторых, выехать на подконтрольную Украине территорию сложнее, чем в Россию; более того, многие родители боятся отпускать своих детей далеко от дома или просто не имеют финансовых возможностей для этого. Все эти причины указывают и сами абитуриенты, с которыми удалось пообщаться. При этом немногие из них упоминают политические взгляды как аргумент для того, чтобы уехать или остаться.
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