"Я хочу, чтобы они имели право выбора"

По ее информации, в течение нескольких месяцев все университеты оккупированной Луганской области переехали на подконтрольную Украине территорию. При этом у каждого ВУЗа остались "двойники" в "ЛНР", которые тоже проводили вступительную кампанию.

Коллективы перемещенных университетов разделились на два лагеря. К примеру, ректорка Луганского национального аграрного университета Валентина Ткаченко сотрудничала с боевиками и препятствовала перемещению университета. Позже она стала министеркой образования и науки "ЛНР".

В августе руководство Департамента образования и науки Луганской облгосадминистрации поручило Знатковой координировать перемещения ВУЗов Луганской области. Она сформировала базу новой дислокации университетов и открыла горячую линию для консультации студентов и преподавателей. По ее подсчетам, через горячую линию прошло около 3,5 тысяч звонков от детей, их родителей и преподавателей. Знатковой приходилось не только информировать, но и мотивировать студентов и их родителей выезжать на подконтрольную Украине территорию.

"Безусловно, и у родителей, и студентов были опасения: в какое место они приедут, безопасно ли это место, есть ли общежитие, будет ли стипендия", — говорит Знаткова.

Когда началась война, Валерия Артеменко училась на первом курсе Донецкого национального медицинского университета. Она закончила учебный год и вместе с матерью поехала к родственникам в Кировоград — переждать боевые действия.

В сентябре Донецк все еще оставался под контролем боевиков. И Валерия стала искать, где продолжить учебу. Она обзванивала медицинские университеты в разных городах Украины и узнала, что можно перевестись в Винницу.

"Сомнений вообще не было", — вспоминает Валерия. Она не хотела оставаться в захваченном боевиками Донецке.

На подконтрольную Украине территорию перевелось меньше половины ее одногруппников. Остальные остались учиться в Донецке.

Адаптироваться на новом месте было сложно, вспоминает Валерия: "Отстала в учебе, слетела со стипендии". Окончив университет, она устроилась докторкой в больницу в Славянске Донецкой области.

"Мы несли за них ответственность, как родители"

Предвзятого отношения к перемещенным студентам не было, говорит Елена Знаткова, основываясь на своем опыте. Тем не менее случались конфликты.

"На семинарском занятии по истории (в перемещенном в Харьков Луганском государственном аграрном университете — oDR) в одной аудитории были три социальные группы студентов: ветераны войны, переселенцы и харьковчане. Когда зашла речь об украинских ценностях, дети с оккупированной территории начали продвигать ценности, которые, к сожалению, выработал у них "русский мир". А ветераны очень болезненно это восприняли. Был серьезный конфликт", — вспоминает Знаткова.

Чтобы в дальнейшем избежать таких конфликтов, Знаткова привлекала харьковских волонтеров, которые обучали преподавателей, как подавать материал о войне и украинских ценностях для такой аудитории.

К тому времени Знаткова работала помощницей ректора перемещенного аграрного университета, но продолжала помогать студентам-переселенцам. К ней подключались коллеги-переселенцы и такие же студенты.

"Мы принимали детей с того места, откуда мы сами выехали, где мы выросли, поэтому мы понимали их и несли за них ответственность, как родители", — говорит Знаткова.

"Агенты изменений в будущем"

Жительница Крыма Дарья Пильо окончила школу в 2014 году, уже после аннексии полуострова. У нее не было возможности выехать на подконтрольную Украине территорию, поэтому она поступила на юридический факультет в Таврический национальный университет. В 2016 году, после окончания второго курса, Дарья узнала, что ее университет перевелся в Киев и приглашает туда студентов. Она собрала все документы и выехала, но из-за академической разницы ее снова зачислили на второй курс.

"Буллинга и стигматизации не было. Но все равно казалось, что в коллективе я не такая, как все. Проявлялись стереотипы о языке. Одногруппники удивлялись, что я могу говорить по-украински, хоть и с акцентом", — вспоминает Дарья.

Окончив университет и устроившись на работу в правозащитную организацию, Дарья продолжила общаться со студентами и абитуриентами из Крыма, консультировала их и помогала адаптироваться. А в 2020 году присоединилась к программе наставничества для таких студентов и абитуриентов, организованной Знатковой.

"Социализация была актуальной проблемой, когда я была студенткой. И тогда мне не к кому было обратиться. Поэтому сейчас я хочу помочь тем, кто в этом нуждается так же, как тогда я", — объясняет свою мотивацию Дарья.