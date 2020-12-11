"Украина запустила процесс холодной амнистии". Правозащитница Александра Матвийчук о расследовании военных преступлений

Как такие преступления квалифицируют и расследуют в Украине?

У нас есть статья 438 Уголовного кодекса Украины (“Нарушение законов и обычаев войны”), которая устанавливает ответственность за военные преступления. Но она абсолютно нерабочая. В ней нет четкого определения, что такое военные преступления, она ссылается на международное право. То есть нужно знать около 30 международных договоров и уметь их использовать.

В Украине как в стране бывшего Советского Союза, которая возобновила независимость и пытается построить развитую демократию, уровень правового сознания остается инструкционным. То есть, если это не прописано в Уголовном кодексе, никто не будет искать международную конвенцию и пытаться ее применить. Поэтому, проанализировав судебные дела за последние шесть лет, мы обнаружили, что до недавнего времени было всего лишь два приговора за совершение военных преступлений.

Статья 438 должна была быть изменена и приведена в соответствие с международным уголовным правом еще в 2014 году. Ладно, этого не сделали в первый год войны. Но уже прошло шесть лет войны, а статья до сих пор остается нерабочей. Ничто Украину не оправдывает за то, что она не нашла времени и желания изменить это. Так мы поняли, что де-факто нет ответственности за военные преступления, и разработали свой законопроект.

Как эту ситуацию может исправить ваш законопроект?

Есть огромное количество военных преступлений, которые неправильно квалифицированы. Мы провели исследование и обнаружили, все эти преступления расследовались как общеуголовные: либо как ординарные убийства, похищения и пытки (в первые годы войны), либо как участие в незаконном вооруженном формировании и терроризм.

Почему военные преступления нельзя называть общеуголовными? Во-первых, это не отображает природу преступления. Например, мы видим в СМИ сообщение о задержании участника незаконного вооруженного формирования, который на блокпостах принуждал женщин к сексу. Как это квалифицируется? Это не называется военным преступлением в форме сексуального насилия — это называется участием в незаконном вооруженном формировании. Но этот человек не просто участвовал в незаконном вооруженном формировании, он женщин на блокпостах насиловал.

Во-вторых, у международных преступлений намного выше уровень наказания. В-третьих, общеуголовные преступления имеют сроки давности. Когда эти сроки проходят, дело должно либо передаваться в суд, либо закрываться. Все преступления, которые сейчас открыты как общеуголовные и по которым следователи в силу разных причин — у нас же часть страны оккупирована — не могут провести следственные действия, будут закрыты, потому что пройдут сроки давности. С международными преступлениями иначе: проходят годы, меняется политическая обстановка, и люди предстают перед лицом правосудия.

Кроме того, в международном праве существует императив, что за военные преступления не бывает амнистии. Это очень важный вопрос, потому что амнистия — это составляющая часть любого плана национального примирения после вооруженного конфликта. Это составляющая часть многих мирных соглашений. И она, естественно, должна быть и в случае российско-украинской войны. Но люди, которые совершают военные преступления, не могут быть амнистированы. Поэтому, возвращаясь к примеру с участником незаконного вооруженного формирования, который насиловал женщин на блокпостах, но был наказан по общеуголовной статье — он может легко подпасть под амнистию. Украина до сих пор не привела в порядок Уголовный кодекс и тем самым запустила механизм холодной амнистии. Пройдут все сроки — и эти дела просто закроются, и по факту эти люди будут амнистированы. Эти проблемы призван решить наш законопроект.