"Город металлургов и горняков" – это только на билбордах. На самом деле мы тут почти рабы

Одна из крупнейших забастовок украинской металлургии последних лет закончилась 15 октября: 18 горняков криворожской шахты "Октябрьская" поднялись на поверхность после 43 дней под землей.

"Октябрьская" вместе с тремя другими шахтами – "Родиной", "Гвардейской" и "Терновской" – входят в состав Криворожского железорудного комбината (КЖРК), крупнейшего в Украине предприятия по подземной добыче железной руды. Комбинат, принадлежащий структурам двух самых богатых людей Украины – Рината Ахметова и Игоря Коломойского – поставляет сырье в основном на экспорт.

Протесты на КЖРК возникают не впервые. Как и на многих других горно-металлургических предприятиях города, профсоюзы с 2017 года требуют повышения минимальных зарплат до одной тысячи евро – эквивалента их заработка до девальвации гривны в 2014-2015 годах.

В 2020 году поводом для забастовки стало ухудшение условий труда подземных рабочих КЖРК. Для большинства занятых в добыче руды профессий администрация ввела сдельную оплату труда, поставив ежедневный доход в зависимость от пройденной глубины горной выработки. Организовав 3 сентября первую наземную акцию протеста, шахтеры потребовали пересмотреть результаты аттестации рабочих мест, которая оставила сотрудников без прежних льгот и надбавок, а также уволить некомпетентных, по их мнению, менеджеров предприятия. От правительства Украины бастующие требовали пересмотра официальных списков №1 и №2 вредных и опасных профессий, имеющих право на досрочную пенсию.

В пик забастовки к этим требованиям присоединилось в общей сложности 417 рабочих КЖРК, заблокировав добычу руды на всех четырех шахтах и поставив под угрозу выполнение контрактов. Однако менеджмент комбината назвал акцию протеста незаконной забастовкой, отказавшись от переговоров. В это же время участники забастовки и члены их семей жаловались на давление и преследования со стороны частных охранных фирм, полиции, Службы безопасности Украины (СБУ) и даже военного комиссариата, рассылавшего рабочим повестки на призывные участки.

Масштабная забастовка не осталась без внимания правительства Украины – в шахту "Октябрьская" в разное время спускались депутаты-криворожане от правящей партии "Слуга народа", местные чиновники и даже замминистра экономики. Впрочем, все они заверяли протестующих, что не могут влиять на менеджмент частного предприятия и советовали поскорее достичь компромисса.

К большому разочарованию шахтеров, протест фактически проигнорировали национальные медиа. По мнению бастующих, это связано с цензурой, введенной в двух крупнейших медиагруппах "1+1" и "Украина", принадлежащих собственникам КЖРК Коломойскому и Ахметову.

Официальным итогом забастовки стало мировое соглашение с менеджментом – рабочие добились повышения окладов, обещаний сохранить льготы для представителей опасных профессий, улучшить безопасность и снабжение шахт инструментами. Руководство КЖРК также обещало оплатить бастовавшим простой и не преследовать их в уголовном или административном порядке.

Но уже на следующий день местный суд в Кривом Роге начал рассматривать гражданский иск менеджмента, в котором он просит признать протест рабочих незаконной забастовкой, заблокировавшей производство и создавшей опасную ситуацию под землей. Процесс против 417 участников продолжается до сих пор, и сейчас рабочие предпочитают не называть события сентября-октября забастовкой, а используют термин "акция протеста", отстаивая свое право на сопротивление.

По просьбе openDemocracy четверо сотрудников шахты "Октябрьская" рассказывают о ходе забастовки и делятся своими впечатлениями.