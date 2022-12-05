"Я так и не понял, зачем все это было". Что Россия оставляет после себя в Херсоне

Херсон – единственный областной центр Украины, попавший под российскую оккупацию. Российская армия вошла в город 3 марта и удерживала власть почти восемь месяцев. С 11 ноября Херсон находится под контролем украинских вооруженных сил (ВСУ). В городе до сих пор не могут возобновить электро- и водоснабжение, а горожане привыкают к жизни под обстрелами армии РФ – страны, которая еще недавно обещала, что пришла сюда навсегда.

Отступив из Херсона, русские оставили его жителей в тревоге и неопределенности. Город ослеп и оглох – отходя, российская армия разрушила водопровод, подорвала электрические подстанции и главную телевизионную вышку. На следующий день связаться с херсонцами было практически невозможно. Те из них, кто ловил мобильную связь на крышах многоэтажек, осторожно сообщали: в городе не осталось российских флагов и не видно военных.

Южный полюс Украины

"Когда прибежал сосед и сказал, что мы все пропускаем, мол, по проспекту едут машины ВСУ, я сперва не поверила. Думаю, может провокация какая-то специально", – вспоминает спустя две недели Анжела Сильващук, председательница объединения жильцов многоэтажки по улице Карбышева в Таврическом микрорайоне города.

Во дворе Сильващук трещит дизельный генератор и пахнет дымом, на маленькой печке-буржуйке жильцы по очереди греют чайники с водой. За ней приходится ходить к скважине через пару кварталов. Электричество частично удалось вернуть 26 ноября, воды в кранах до сих пор нет – насосная и фильтрационная станции остаются заминированными. Мобильная связь прорывается эпизодически, но каждый день операторы подключают все новые базовые станции.

"Мы восемь месяцев ждали освобождения, ждали, что с украинскими властями придет порядок, но в эти первые недели хаоса стало даже больше, – ворчит председательница. – Печку эту каким-то чудом у Красного Креста выбили. За гуманитаркой постоянные очереди, люди даже в обморок падают. А что, если по этой толпе снаряд какой-нибудь прилетит? Чего бы не развозить по дворам?"