"Он сломал мне жизнь". Почему жертвы сексуального насилия не могут добиться справедливости в Кыргызстане

2018 год разделил жизнь 18-летней Амины (имя изменено по просьбе героини) на "до" и "после". Девушка только недавно переехала в Каракол (город в Иссык-Кульской области) и начала учебу на первом курсе в медицинском колледже. Амина с детства проявляла любовь к медицине и мечтала стать врачом. У девушки были большие планы на будущее: она представляла, как будет помогать людям справляться с болезнями и спасать жизни. Но тогда Амина и подумать не могла, что все ее мечты разобьются в одно мгновение.

Тот роковой день, казалось, ничем не отличался от предыдущих. После того, как Амина вышла из здания колледжа, она направилась к остановке ждать маршрутку. Девушка плохо ориентировалась в городе, поэтому знала только путь из дома до колледжа и обратно. То, что произошло дальше, навсегда врезалось в память Амины.

"Из-за того, что у меня плохое зрение, я даже не увидела, как ко мне подъехала машина, но почувствовала странную дрожь в теле. В следующую секунду кто-то подбежал сзади и схватил меня. Их было несколько. Они закрыли мне глаза, заткнули рот тряпкой и затолкали в машину", — вспоминает Амина.

Автомобиль рванул с места. На помощь Амине так никто и не пришел.

Похитителем оказался 19-летний Руслан (имя изменено). Девушка была едва знакома с ним. За несколько недель до похищения он названивал ей, хотел познакомиться. Амина была категорически против — она заблокировала все его номера. По словам девушки, Руслан узнал номер телефона у ее двоюродной сестры, которая не раз просила Амину дать ему шанс. Но общение с парнем не входило в ее планы, поскольку учеба занимала все время.

Амина никогда не встречала его вживую, как и двух других парней, которые находились в машине. Она вспоминает, как пыталась кричать сквозь закрытый рот, отбивалась руками и ногами, но напавшие на нее упорно делали вид, будто ничего не происходит. Вдруг машина остановилась. Оглянувшись, Амина поняла, что они приехали в парк. В нем не было ни души. Звать на помощь не было смысла.

"Он попросил двух своих друзей выйти из машины. Они засмеялись и сказали: "Ты что хочешь, чтобы изнасилование было романтичным?". Меня всю трясло. Я даже не смогла предпринять какие-то попытки, чтобы спастись. Когда они вышли на улицу, он велел мне раздеться. Меня будто парализовало, и я подчинилась ему. Затем он изнасиловал меня. После того как он закончил, меня вытолкнули из машины, даже не позволив мне надеть одежду. Они кинули мою сумку мне в лицо и уехали. Я чувствовала себя ужасно униженной и растоптанной. Я несколько часов сидела в этом парке и рыдала. Мне было больно. Я не знала, как мне дальше жить," — рассказывает девушка.

Амина — одна из нескольких тысяч жертв, которые оказались беззащитными перед сексуальным насилием в Кыргызстане. Подобные случаи происходят где угодно — на улице, в гостях, в школе и даже дома. Жертвами изнасилований становятся дети, юные девушки, пожилые женщины, и, в редких случаях, даже мужчины.

Согласно официальной статистике, с 2010 по 2019 годы в Кыргызстане было зарегистрировано 2 890 случаев изнасилования и покушения на изнасилование. В среднем это 290 случаев в год. Представители кризисных центров и правозащитники говорят, что эти цифры далеко не отражают реальную картину. Очевидно, чтобы были учтены только те случаи, когда жертвы заявляли о произошедшем в милицию. При этом, по данным Генпрокуратуры, в 2019 году из 767 уголовных дел по факту изнасилований, зарегистрированных в Едином реестре преступлений и проступков, до суда дошли только 100.