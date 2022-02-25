Спасается только тот, кто заботится о другом

Одно из этих сложных переживаний – это чувство стыда и, в том числе, чувство стыда за свой страх, за свое возможное потакательство режиму, который начал войну с Украиной. Имею ли я моральное право на такое “бережное” отношение к себе, на все эти техники? Ведь подобный стыд – это часть гражданской позиции.
Я хорошо это понимаю и сам отчасти испытываю это чувство. Мне кажется, вопрос надо ставить не о том, “что я не сделал”, а о том “что я могу сделать прямо сейчас для себя и своих близких”? Стыдно – да. И неловко. Этот стыд невозможно взять и искоренить решением воли. Но можно задать себе вопрос о том, как нужно поступить сейчас, чтобы потом не было стыдно за сегодня. Например, вопрос о том, кому и как я могу помочь здесь и сейчас, чтобы чувствовать себя достойным.
Как людям из России говорить с украинцами? У очень многих из нас там есть родственники и друзья. Как нам с ними разговаривать?
Только одним способом – прямо говорить им о том, что они нам дороги. Только так.
Что делать, если страшно мне самому или мне самой?
Первый шаг – мы все должны признать, что мы находимся в очень опасной и неопределенной ситуации.
Второй шаг – задуматься о том, как мы можем обезопасить себя и своих близких. Первый момент, на который надо обратить внимание – это оценка тех ресурсов, которые у вас сейчас есть. Это касается и финансовых ресурсов, и человеческих. Нужно подумать о том, как их можно максимально сберечь и защитить. Не нужно ломиться в банк и менять рубли на валюту, но нужно иметь какие-то наличные деньги. Нужно посмотреть, какие документы на собственность у вас есть, в каком они состоянии. Наконец, учитывая, что интернета может в любой момент не стать – а в Казахстане мы это видели – имеет смысл сейчас сделать выписки с банковских счетов, чтобы потом можно было что-то доказать и сохранить.
Еще одна важная вещь – это здоровье. Имея в виду, что могут прекратиться поставки нужных лекарств, нужно купить лекарства на месяц-полтора. Имеет смысл проследить, чтобы в доме были необходимые продукты – гречку и туалетную бумагу килограммами покупать не надо, но какие-то основные продукты должны быть под рукой, чтобы в этом смысле чувствовать себя безопасно.
Наконец, стоит минимизировать потребление новостей: как можно меньше социальных сетей, телевизора, любой подобной информации. С одной стороны, эта информация не всегда достоверна, а сейчас в еще большей степени, чем когда-либо, и разобраться в ней невозможно. С другой стороны, эта информация нужна тогда, когда необходимо принимать быстрые, срочные решения. В Воронежской или Ростовской области происходящее касается всех жителей напрямую. Но в удаленных от границы с Украиной регионов всякая новая информация только подхлестывает тревогу.
Старайтесь быть больше с близкими, с детьми, может быть, с домашними животными. Нужна физическая нагрузка, движение, насколько это возможно. Если есть что-то, что дает возможность выразить себя через текст, рисунок, танец, как угодно – надо это делать, ни в коем случае не сдерживать себя в выражении чувств.
Подводя итог: сядь и посмотри, в каком состоянии твои бумаги, в каком состоянии твои финансы, твои лекарства – и есть ли у тебя и у твоей семьи все необходимое на ближайшее время. И обязательно оглянись вокруг: кому сейчас нужна твоя помощь. Прояви заботу. Спасается только тот, кто заботится о другом.
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