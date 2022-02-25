Спасается только тот, кто заботится о другом

Очень многие задаются сегодня вопросом: что я должен сказать своему ребенку? Как разговаривать с детьми о происходящем? Чем их поддержать?

Многое зависит от возраста ребенка. Если мы говорим о детях дошкольного и младшего школьного возраста, то основная задача родителей – это обеспечить их безопасность. Соответственно, если дети будут задавать вопросы, имеет смысл говорить, что им лично ничего не угрожает, что ничего критичного лично для них не происходит, несмотря на то, что идут боевые действия. Важно оградить их от телевизора, оградить их от кадров непосредственных столкновений.

Если мы говорим о младшем подростковом возрасте, то ситуация более сложная, поскольку они будут задавать прямые вопросы. Это будут, во-первых, вопросы политического плана о том, почему наша страна ведет себя таким образом. Во-вторых, это будут вопросы об их собственной безопасности. Наконец, это будут вопросы о том, как вести себя со сверстниками – и это особенно сложный момент. Важная позиция родителей в этом плане – объяснить, что у разных сверстников могут быть разные мнения, и что ребенку нужно не доказывать свою правоту любой ценой, а постараться принять тот факт, что другие люди могут думать не так, как он сам. Это необходимо, чтобы минимизировать драки, буллинг и различного рода агрессию.

Евгений Креславский

Со старшими подростками имеет смысл говорить как с абсолютно взрослыми людьми. Впрочем, со всеми детьми нужно говорить как со взрослыми – без сюсюкания, но подбирая слова.

Что касается политических вопросов, нужно стараться давать как можно более взвешенную информацию, то есть стараться минимизировать эмоциональный накал. Родителям нужно постараться погасить в себе тревогу, гнев, стыд и спокойно высказывать свое мнение – но подчеркивать при этом, что могут быть и другие точки зрения по этому поводу, что эта ситуация может выглядеть неоднозначно, в том числе и для сверстников. В разговоре с ребенком нужно признать, что текущая ситуация может вызывать сильные чувства, и эти чувства могут быть разными, но наша задача – научиться с ними справляться. У подростков очень высока внутренняя непримиримость к чужому мнению. Важно научить их тому, что разные оценки в разных ситуациях – это возможно, это нормально.