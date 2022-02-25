ОД "Русская версия"

Спасается только тот, кто заботится о другом

Россия начала войну c Украиной. Большинство регионов РФ находятся вдали от боевых действий, но тревогу, ужас, ощущение нереальности происходящего и не в последнюю очередь стыд испытывают очень многие. С такими эмоциями почти невозможно справиться в одиночку, и мы ищем утешения у тех, у кого можем – близких, коллег, родственников, друзей в соцсетях. Подзаряжая батарейку телефона каждые два часа, многие сейчас чувствуют себя операторами кризисного хотлайна: звонят родственники, которым страшно, друзья, знакомые. Как удержаться на краю паники и удержать своих близких? Как не сойти с ума, сохранить силы и не растерять способность сочувствовать другим? Что говорить собственным детям? Об этом – создатель первого телефона доверия для детей и подростков в СССР Евгений Креславский.

Редакторы oDR
25 февраля 2022, 5.01
ITAR-TASS News Agency / Alamy Stock Photo

Очень многие задаются сегодня вопросом: что я должен сказать своему ребенку? Как разговаривать с детьми о происходящем? Чем их поддержать?

Многое зависит от возраста ребенка. Если мы говорим о детях дошкольного и младшего школьного возраста, то основная задача родителей – это обеспечить их безопасность. Соответственно, если дети будут задавать вопросы, имеет смысл говорить, что им лично ничего не угрожает, что ничего критичного лично для них не происходит, несмотря на то, что идут боевые действия. Важно оградить их от телевизора, оградить их от кадров непосредственных столкновений.

Если мы говорим о младшем подростковом возрасте, то ситуация более сложная, поскольку они будут задавать прямые вопросы. Это будут, во-первых, вопросы политического плана о том, почему наша страна ведет себя таким образом. Во-вторых, это будут вопросы об их собственной безопасности. Наконец, это будут вопросы о том, как вести себя со сверстниками – и это особенно сложный момент. Важная позиция родителей в этом плане – объяснить, что у разных сверстников могут быть разные мнения, и что ребенку нужно не доказывать свою правоту любой ценой, а постараться принять тот факт, что другие люди могут думать не так, как он сам. Это необходимо, чтобы минимизировать драки, буллинг и различного рода агрессию.

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Евгений Креславский

Со старшими подростками имеет смысл говорить как с абсолютно взрослыми людьми. Впрочем, со всеми детьми нужно говорить как со взрослыми – без сюсюкания, но подбирая слова.

Что касается политических вопросов, нужно стараться давать как можно более взвешенную информацию, то есть стараться минимизировать эмоциональный накал. Родителям нужно постараться погасить в себе тревогу, гнев, стыд и спокойно высказывать свое мнение – но подчеркивать при этом, что могут быть и другие точки зрения по этому поводу, что эта ситуация может выглядеть неоднозначно, в том числе и для сверстников. В разговоре с ребенком нужно признать, что текущая ситуация может вызывать сильные чувства, и эти чувства могут быть разными, но наша задача – научиться с ними справляться. У подростков очень высока внутренняя непримиримость к чужому мнению. Важно научить их тому, что разные оценки в разных ситуациях – это возможно, это нормально.

Силы приходят не тогда, когда ты заботишься о себе, а когда ты заботишься о других. Поэтому даже если вам очень тяжело, то все равно имеет смысл что-то сделать для близких

Но есть ведь и этическая сторона. Разве не нужно нам учить детей тому, что любая война плохо? Что нападать на соседнюю страну недопустимо?

Худшая ситуация – это когда дети выпрыгивают из окон. Когда они убивают друг друга. А такой риск есть, потому что те эмоциональные переживания, которые их захлестывают, могут приводить к необдуманным действиям; им трудно контролировать свое состояние. Чрезвычайно важно признать, что мир сложнее, чем нам представляется. И задача родителей – показать им сложность этого мира, научить их понимать его.

Что делать, если вам звонят, пишут друзья или родственники, которым очень страшно и они не знают, что делать?

Самая важная вещь, о которой я всегда буду говорить: силы приходят не тогда, когда ты заботишься о себе, а когда ты заботишься о других. Поэтому даже если вам очень тяжело, то все равно имеет смысл что-то сделать для близких. Поговорить с ними, просто принять их позицию, выслушать их так, чтобы они могли выразить свою тревогу и беспокойство, чтобы они могли об этом говорить. Это даст им возможность хотя бы чуть-чуть успокоиться.

Для начала, если кто-то говорит, что ему или ей очень страшно, первое, что нужно сделать – это признать, что человек реально испытывает это состояние. То есть поверить в это без оговорок. Еще один момент – выразить собеседнику свое сочувствие, прямо сказать, что вам больно, что с ним это происходит.

Наконец, обсудить то, что он или она могут сделать для себя прямо сейчас. Человек может вам ответить, что все уже перепробовал и ничего не помогает – тогда нужно признать, что может быть, сию секунду ничего не помогло, но дальше быть настойчивым в том, чтобы он продолжал искать для себя что-то, что поможет снизить напряжение. Здесь важна некоторая директивность: в ситуации такой сильной неопределенности и тревожности человеку может быть нужно, чтобы кто-то задал ему направление. Вы можете заключить с ним своего рода контракт на первый шаг: допустим, что он пойдет на природу, куда-то погулять. Или делает уборку дома. Или заставляет себя пойти на пробежку. И за этим первым шагом состояние хотя бы чуть-чуть, но поменяется, и это может помочь совладать с тем, что мы переживаем сегодня. Ведь здесь речь не идет о лечении – речь идет именно о совладании с теми тяготами, которые есть у каждого из нас. И со своими сложными переживаниями.

Можно задать себе вопрос о том, как нужно поступить сейчас, чтобы потом не было стыдно за сегодня

Одно из этих сложных переживаний это чувство стыда и, в том числе, чувство стыда за свой страх, за свое возможное потакательство режиму, который начал войну с Украиной. Имею ли я моральное право на такое “бережное” отношение к себе, на все эти техники? Ведь подобный стыд это часть гражданской позиции.

Я хорошо это понимаю и сам отчасти испытываю это чувство. Мне кажется, вопрос надо ставить не о том, “что я не сделал”, а о том “что я могу сделать прямо сейчас для себя и своих близких”? Стыдно – да. И неловко. Этот стыд невозможно взять и искоренить решением воли. Но можно задать себе вопрос о том, как нужно поступить сейчас, чтобы потом не было стыдно за сегодня. Например, вопрос о том, кому и как я могу помочь здесь и сейчас, чтобы чувствовать себя достойным.

Как людям из России говорить с украинцами? У очень многих из нас там есть родственники и друзья. Как нам с ними разговаривать?

Только одним способом – прямо говорить им о том, что они нам дороги. Только так.

Что делать, если страшно мне самому или мне самой?

Первый шаг – мы все должны признать, что мы находимся в очень опасной и неопределенной ситуации.

Второй шаг – задуматься о том, как мы можем обезопасить себя и своих близких. Первый момент, на который надо обратить внимание – это оценка тех ресурсов, которые у вас сейчас есть. Это касается и финансовых ресурсов, и человеческих. Нужно подумать о том, как их можно максимально сберечь и защитить. Не нужно ломиться в банк и менять рубли на валюту, но нужно иметь какие-то наличные деньги. Нужно посмотреть, какие документы на собственность у вас есть, в каком они состоянии. Наконец, учитывая, что интернета может в любой момент не стать – а в Казахстане мы это видели – имеет смысл сейчас сделать выписки с банковских счетов, чтобы потом можно было что-то доказать и сохранить.

Еще одна важная вещь – это здоровье. Имея в виду, что могут прекратиться поставки нужных лекарств, нужно купить лекарства на месяц-полтора. Имеет смысл проследить, чтобы в доме были необходимые продукты – гречку и туалетную бумагу килограммами покупать не надо, но какие-то основные продукты должны быть под рукой, чтобы в этом смысле чувствовать себя безопасно.

Наконец, стоит минимизировать потребление новостей: как можно меньше социальных сетей, телевизора, любой подобной информации. С одной стороны, эта информация не всегда достоверна, а сейчас в еще большей степени, чем когда-либо, и разобраться в ней невозможно. С другой стороны, эта информация нужна тогда, когда необходимо принимать быстрые, срочные решения. В Воронежской или Ростовской области происходящее касается всех жителей напрямую. Но в удаленных от границы с Украиной регионов всякая новая информация только подхлестывает тревогу.

Старайтесь быть больше с близкими, с детьми, может быть, с домашними животными. Нужна физическая нагрузка, движение, насколько это возможно. Если есть что-то, что дает возможность выразить себя через текст, рисунок, танец, как угодно – надо это делать, ни в коем случае не сдерживать себя в выражении чувств.

Подводя итог: сядь и посмотри, в каком состоянии твои бумаги, в каком состоянии твои финансы, твои лекарства – и есть ли у тебя и у твоей семьи все необходимое на ближайшее время. И обязательно оглянись вокруг: кому сейчас нужна твоя помощь. Прояви заботу. Спасается только тот, кто заботится о другом.

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