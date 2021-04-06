Тело и публичность как оружие

Вообще социальные связи и взаимопомощь между арестантами остается главным механизмом благополучного нахождения в заключении - и зачастую средством выживания. Так, заключенные делятся едой и привычными тюремными благами - чаем и сигаретами - с теми, кто лишен этого. Наличие "общака", обмен товарами и услугами становятся частью неформальной тюремной жизни и позволяют обходить строгие запреты, которые прописаны в правилах. Массовые выступления осужденных и отказ от работы - одно из средств борьбы в случае неправомерного применения насилия к отдельным арестантам.

Эти практики и сети солидарности так или иначе пронизывают практически все места лишения свободы. Благодаря им тюремный срок не превращается в полет на другую планету: заключенные могут передавать информацию друг о друге через расстояния, решать общие проблемы и взаимодействовать с внешним миром. Безусловно, масштаб подобных практик может отличаться от колонии к колонии, в зависимости от "красноты" учреждения. Но даже самим сотрудникам невыгодно полностью устранять подобные неинституциональные отношения, иначе нагрузка на тюремную инфраструктуру, в том числе на столовые и медсанчасти, будет гораздо выше.

Более того, персонал зачастую и сам поощряет такие отношения, получая при этом конкретную выгоду - например, зарабатывая с помощью проноса в СИЗО и колонии телефонов, наркотических веществ и другого "запрета"; а при необходимости отбирая его и продвигаясь по службе за борьбу с "тюремной преступностью".

Безусловно, некоторые неформальные стороны тюремной жизни кажутся непонятными, абсурдными и опасными - как, например, существование категории "опущенных". Но чаще всего ситуация становится таковой тогда, когда тюремный персонал использует негласные правила в собственных целях - например, угрожая осужденным изнасилованием и привлекая для этого других арестантов.

Большинство закрытых учреждений - не только в России, но и в мире - устроены таким образом, потому что жизнь по формальным правилам попросту невозможна без тяжелых последствий для их постояльцев. Неинституциональные отношения можно считать частью вторичной адаптации, описанной социологом Ирвингом Гофманом: они помогают адаптироваться к ситуации, когда человек теряет свободу, а вместе с ней контроль над своим телом, временем и вообще происходящим вокруг.

Но колонии и отряды, в которые помещают политических заключенных, заведомо стараются "очистить" от любых неформальных отношений и возможного проявления какой-либо солидарности, если в этом заинтересована тюремная администрация. Говоря проще, персонал делает их максимально "красными". В этом случае режим всегда существует в пользу действий сотрудников, но не заключенного.

С одной стороны, в таком случае сложно представить применение физического насилия к политзеку (несмотря на свидетельства о регулярном насилии в ИК-2). Риски, связанные с пристальным вниманием общественности, заведомо выше выгоды, которую можно получить, пытаясь таким образом сломить арестанта. С другой стороны, арсенал способов давления, которые есть в рукаве у тюремной администрации, невероятно богат и без избиений.

В ситуации, в которой оказался Навальный, руководство колонии раз за разом тестирует новые способы этого давления: помещение в сектор усиленного контроля, дисциплинирование через выговоры и рапорты, лишение сна, неоказание должной медицинской помощи, запугивание других осужденных в отряде для еще большей социальной изоляции политзека.

В этом случае голодовка политзаключенного становится одним из немногих способов самосохранения и возвращения контроля.

Возвращение контроля

Главная задача тюремной администрации, которая применяет эти способы давления - показать Навальному и внешним наблюдателям, что их меры соответствуют нормам, а значит они легальны и их не избежать. Просто потому что администрация может их применять согласно внутреннему регламенту.

По факту ФСИН не отказывает ему в лечении - но ограничивает его возможности на квалифицированную медпомощь, потому что так можно и более того - так принято. Остальные осужденные месяцами ждут обследований, операций и выезда в ведомственные больницы, потому что проблемная медицина в тюрьмах - правило, а не исключение.

Регулярные проверки ночью - еще один способ давления - практикуются, потому что так полагается, если за человеком закреплен статус склонного к побегу. И не более того.

Находить оправдания тому, что происходит с Навальным в колонии, совсем не сложно. Для этого даже не нужно отправлять в ИК-2 бригады лояльных власти журналистов, которые расскажут, что в российской тюрьме идеальный пол - по сравнению с американской. Учитывая то, как долго российское общество живет - и кажется уже примирилось - с мыслью, что пенитенциарная система является главным карательным институтом, многие понимают: может быть гораздо хуже.

Заявление Навального о голодовке | Instagram @navalny

Проблема состоит еще и в том, что описанные механизмы давления на осужденного в какой-то степени неотделимы от тюремного мира - они существуют не только в российской, но в и других пенитенциарных системах. И их применение остается неподконтрольным и скрытым от гражданского общества - в этом и проявляется основная опасность. Видимыми для внешних наблюдателей они становятся постфактум: тогда, когда в тюрьму попадает человек, несущий риски для всей системы - поскольку он не принимает эти меры как что-то должное.

Ситуация Навального может действительно показаться парадоксальной: он подвергает себя голоду, требуя при этом улучшения своего физического состояния. Кому-то эта идея и вовсе кажется бессмысленной: зачем самому делать то, что так старательно пыталось сделать государство полгода назад? Тем более в условиях, когда качественной медпомощи и независимой оценки состояния его здоровья ждать неоткуда.

Но сегодня Навальный отказывает ФСИН в главном - а именно в нормализации текущего положения дел в местах лишения свободы. На своем примере он демонстрирует неадекватность применяемых мер - и очевидно, ставит под вопрос всю ведомственную политику. Отказываясь от работы, не застегивая верхнюю пуговицу и голодая, он делает то, что недоступно многим заключенным: он не соглашается.

Большинство арестантов - не считая тех, кому удалось выторговать комфортные условия благодаря сотрудничеству - регулярно подвергается унижениям, будь то обыски, конфискация личных вещей, отсутствие медицинской помощи, переработки, нахождение в условиях жесткой иерархической системы с противоречивыми требованиями, опасность заразиться инфекционными заболеваниями и вообще риск смерти. И большинство заключенных практически лишено возможности самозащиты.

Публичность Навального - как важная часть его символического капитала - является основным ресурсом такой защиты. Благодаря публичности его тело, которое власти пытались сначала отравить, а теперь изолировали, становится главным объектом наблюдения всей страны. Вместе с ним объектом пристального наблюдения и вмешательства становится и сама колония ИК-2 - и вряд ли бы ее начальник поблагодарил тех, кто отправил ему этого "судимого персонажа".

Внутри же пенитенциарного учреждения тело Навального - в условиях голодовки - приобретает субъектность, сопротивляясь попыткам его дисциплинировать.

Несмотря на все усилия, у руководства колонии при всем желании не получается изолировать политика в той степени, в которой это делала советская власть с академиком Андреем Сахаровым во время его голодного протеста. Коммуникация Навального с внешним миром - регулярная и ироничная - раз за разом проверяет ФСИН на прочность и заставляет вращаться вокруг тюрьмы десятки человек.