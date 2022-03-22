"Люди приехали во Львов отдохнуть. Отдохнуть от войны". Как сейчас живет Западная столица Украины

Россия вторглась в Украину, в один миг исковеркав жизни миллионов людей. Кто-то взял оружие в руки, чтобы остановить орду "орков" – так называют российских солдат украинцы; кто-то потерял дом и вынужден был бежать.

Люди бегут от российских бомб на запад – в Черновцы, Ивано-Франковск, Хмельницкий. Большинство же оказались во Львове – именно сюда проложены основные эвакуационные рейсы.

Раньше Львов принимал тысячи людей только в праздники – на День Конституции и День Независимости. Многие ездили сюда на выходные. Веселые люди шатались по улицам, пили и ели. Туристы, говорящие на разных языках, кричали "Слава Украине!", коверкая слова, и счастливо хохотали, когда такие же пьяные и веселые горланили им в ответ "Героям Слава!".

Сейчас на улицах Львова нет пьяных и счастливых. Но здесь по-прежнему много людей, возможно, даже больше, чем на 30-й День Независимости, который отмечали с невероятным размахом. Лица встречных – суровы, голоса – тихи. Все трезвые, но курят даже те, кто давно бросил или не курил раньше.

Нам удалось поговорить как с львовянами, так и с беженцами и узнать, как изменилась их жизнь после 24 февраля 2022 года.