"Люди приехали во Львов отдохнуть. Отдохнуть от войны". Как сейчас живет Западная столица Украины
Авторка oDR, вынужденная бежать во Львов из другого региона Украины, рассказывает, как изменился с началом войны город, куда ежедневно прибывают потоки беженцев со всей страны.
Россия вторглась в Украину, в один миг исковеркав жизни миллионов людей. Кто-то взял оружие в руки, чтобы остановить орду "орков" – так называют российских солдат украинцы; кто-то потерял дом и вынужден был бежать.
Люди бегут от российских бомб на запад – в Черновцы, Ивано-Франковск, Хмельницкий. Большинство же оказались во Львове – именно сюда проложены основные эвакуационные рейсы.
Раньше Львов принимал тысячи людей только в праздники – на День Конституции и День Независимости. Многие ездили сюда на выходные. Веселые люди шатались по улицам, пили и ели. Туристы, говорящие на разных языках, кричали "Слава Украине!", коверкая слова, и счастливо хохотали, когда такие же пьяные и веселые горланили им в ответ "Героям Слава!".
Сейчас на улицах Львова нет пьяных и счастливых. Но здесь по-прежнему много людей, возможно, даже больше, чем на 30-й День Независимости, который отмечали с невероятным размахом. Лица встречных – суровы, голоса – тихи. Все трезвые, но курят даже те, кто давно бросил или не курил раньше.
Нам удалось поговорить как с львовянами, так и с беженцами и узнать, как изменилась их жизнь после 24 февраля 2022 года.
Света, львовянка-волонтерка на вокзале.
Света помогает сориентироваться тем, кто прибывает во Львов: где можно получить медицинскую помощь, кров и еду, где найти эвакуационные рейсы до границы
Сейчас, по сравнению с первыми днями войны, все более организованно, мы можем предложить новоприбывшим больше эвакуационных рейсов и больше возможностей расселения во Львове. Люди, прибывающие в течение суток, могут сразу куда-то уехать, если они направляются за границу, или поселиться во Львове. Мы помогаем людям реализовать их базовые потребности: поесть, выспаться в тепле, принять душ. Что касается поведения людей, то следует понимать – они приезжают из мест настолько страшных, что паника и страх их еще долго не отпускают.
Наша первая задача – обеспечить минимальную безопасность, которую мы можем здесь дать. Что касается эмоционального состояния, то мы готовы "сглаживать углы". Встречаются недовольные, что мы реагируем недостаточно быстро на их запросы. Что не можем предоставить авто или что-нибудь другое. Но это единицы. Все остальные люди благодарны за любую помощь. Даже если мы даем поселения в школе, где есть тепло и еда, – они за это благодарны.
Марта, «Львовская веганская кухня»
Мы называемся «Львовская веганская кухня», на донаты от веганских организаций мы готовим бесплатную веганскую еду для переселенцев и всех желающих, львовян тоже кормим. Кроме того, отправляем веганскую еду посылками по Украине для тех, кто не имеет возможности приобрести продукты из-за военной ситуации или у них нет средств. Нагрузка большая, но мы пока справляемся.
Что касается наплыва людей в город, то страдает только наш водитель. С 9 марта стало невозможно припарковаться, потому что очень много машин. Мы думаем, что это машины тех, кто эвакуировался. Женщины и дети отправляются дальше, в Польшу, а мужчины на внедорожниках остаются во Львове. Мне кажется, что это так. Много массивных машин, это единственное, что изменилось по сравнению с тем, что было до войны. А так, чтобы сказать, что стали иначе жить в городе – нет. Никаких проблем.
Раньше мы готовили горячую еду и завозили на вокзал. Но как-то оказались там в период, когда у них была неразбериха, нам попадались неадекватные люди, которые начинали нас дергать, рассказывали, что это стратегический объект и туда нельзя заходить. Потому мы решили на вокзал больше не ездить. Но сразу нашлась другая инициатива – такое хипстерское эзотерическое пространство «Йо чойс», сделавшее у себя шелтер. Там люди могут обогреться. Теперь мы возим горячую еду туда.
Алена, фотографка из Киева
Мы были в Киеве 11 дней. С 24 февраля в подвале одного заведения, где мы волонтерили, мы готовили еду для ВСУ, теробороны, медиков и собирали средства на эти нужды. Но стало более тревожно, и мы решили ехать во Львов. Знакомые нам скинули контакты организации, которая занимается эвакуацией, они раньше, во время митингов, помогали людям из Беларуси эвакуироваться (Free Belarus Center – ред.). А теперь помогают выехать из Киева во Львов. Мы добрались за 11 часов. Это сравнительно быстро, насколько я знаю. И вот очутились здесь.
Мне кажется, мы не строим планы больше, чем на один день, потому что это очень тяжело. У нас есть вариант уехать в Краков, у нас там друг есть. Здесь я спрашивала, есть ли пункты, где нужны волонтеры. Нашла вариант работать как волонтер на Суспильному (украинский телеканал, – ред.). Хотя я фотографка, а не операторка. Но могу помогать снимать сюжеты.
Наталья, администраторка в магазине сладостей
Львовяне сильнее боятся, когда звучит сигнал воздушной тревоги. Переселенцы не так пугаются.
Как изменился спрос и поток посетителей? Поскольку сейчас очень много перемещенных лиц из Киева, Житомира, многие родители с детьми заходят. И в принципе покупают более-менее. Наверное, чтобы отвлечь детей от того, что происходит. Чаще сейчас переселенцы к нам заходят, чем местные.
Такое себе возвращение в мирную жизнь. Люди по-прежнему приезжают во Львов, чтобы отдохнуть. Теперь – от войны.
Наталья, администраторка в книжном магазине
Что у нас по сравнению с довоенным временем? Были туристы, были львовяне. Гости из Украины, из других стран. Структура спроса не изменилась. Сейчас меньше покупателей из Львова.
Потому что такая ситуация в стране. Но каких-то конкретных книг, которые начали покупать или перестали покупать, такого нет. Переселенцы покупают больше детских книг, чтобы занять, успокоить детей. Покупают и для себя, чтобы отвлечься, и для своих детей.
Мы собираем книги для переселенцев за границу. И детские и взрослые. Словакия, Литва и Польша – сюда отправляем. Чтобы поддерживать украинскую культуру.
Иван, продавец в магазине одежды.
С брендом сотрудничает писатель Сергей Жадан, выдвинутый в этом году на Нобелевскую премию
Это у нас локальный бренд одежды "Авіація Галичини". Наша продукция производится здесь на месте, прямо во Львове. Если говорить о символике, лозунгах, которые используются на футболках, то здесь идет привязка к определенным авиационным бригадам или формированиям, которые есть на территории Украины. К примеру, к 10-й бригаде морской авиации, к 831-й бригаде тактической авиации и так далее. Иногда прямо используются лозунги этих бригад. Например, у 16-й бригады девиз "Тільки боротися означає жити" (Только бороться значит жить" – прим.ред.), мы его и используем.
Сейчас даже больше пользуется такая одежда спросом. В сложное для страны время люди хотят что-нибудь патриотическое. То, что несет смысл.
Если говорить о ситуации с беженцами, то многие покупают, не так много магазинов сейчас текстильных открыто. И у нас как такой островок спасительный. Контингент расширился значительно, потому что многие ознакомились с этой продукцией.
Беженцы из восточной части Украины, не знавшие об этом бренде, с ним познакомились. Они сначала покупали, как товар первой необходимости, например, футболки. Но стилистика им понравилась. И один человек может приходить буквально 2-3 дня подряд, еще что-нибудь покупать для своей семьи.
Мы отдаем часть прибыли в помощь ВСУ. И люди, получающие эти деньги, лучше понимают, какие нужды сейчас на фронте и в чем.
Мы планируем выпуск футболки с "Призраком Киева" (таинственным летчиком, который защищает столицу). Скоро будут футболки в магазинах с мемом про "русский корабль". И куда этот корабль должен уходить. Есть футболка с легендарным самолетом "Мрия", которая уже стала исторической.
"Мрия", к сожалению, сгорела. Надеюсь, мы отстроим ее.
Вячеслав Боднар, эвакуировался из Гостомеля с женой и лежачей мамой
Если в двух словах – я полностью потерял все материальное. Но каким-то чудом удалось сохранить самое ценное – жизнь моих близких родных людей. Это главное.
Сейчас мы во Львове, понемногу приходим в себя. Мама тоже ожила, и чувствует себя даже гораздо лучше, чем до всего этого ада, через который прошла (вот что "рашист животворящий" делает). Из состояния почти неподвижного и бессознательного сейчас вернулась к вполне адекватному. Я планирую отправить моих девочек дальше в надежные безопасные места, а сам планирую вернуться и делать то, нужно моей стране.
Как мы спасались из Гостомеля? Чудом.
Когда рашисты зашли в Гостомель, они прошлись по бомбоубежищам. Забрали у людей телефоны, чтобы мы потеряли связь с миром, затем тщательно "демилитаризовали" дома и автомобили. Вынесли двери и разграбили все 300 квартир нашего дома (и не только нашего). На ночь они ставили военную технику в притирку к жилым домам, а на детских площадках разместили защитные минометные расчеты. Пока мы прятались по подвалам, в наших квартирах они устроили казармы. Обитателям подвалов советовали "запасаться необходимым", не болтать лишнего (того, кто решил поспорить, увели в неизвестном направлении) и почему-то очень пугались когда видели что кто-то из подземелья изъявлял желание прогуляться к точкам эвакуации.
Как мы эвакуировались? С помощью одного "ангела-хранителя".
Если бы не он, незнакомый парень, который пообещал, что поможет и выполнил обещание, не факт, что мы остались бы в живых. Если сильно вкратце, то дело было так:
когда я понял, что дальше будет только хуже, то принялся постоянно слушать радио. Так узнал про готовящийся зеленый коридор. Точка сбора, которую объявили, была в 15 км от моего дома. Машину мою уничтожило взрывом, а с мамой на руках (хоть она и легкая как перышко) далеко не уйдешь. Я нашел тележку такую, с одним колесом, и повез ее так. Быстро понял, что 15 км по разбитой дороге, заваленной осколками, обломками и ошметками я буду идти очень долго, и не факт, что дойду. Жена шла рядом и плакала, а другие "эвакуирующиеся" ушли далеко вперед. И тут появился наш ангел-спаситель. Он подвез нас до точки сбора.
"Удалось сохранить самое ценное – жизнь моих близких родных людей".
Забегая наперед, скажу, что точка эта менялась еще три раза и в итоге эвакуационные автобусы стартовали с того места, где мы начали свое путешествие. Из точки в точку я нес маму на руках, вез и на холодильнике для мороженого, и тащил на покрышке, и волок на куске ролета. Когда я отчаивался,наш ангел-хранитель появлялся словно из ниоткуда и помогал нам. В последний раз он раздобыл где-то тележку из супермаркета, и я вполне комфортно домчал маму до места эвакуации. Автобусы, правда, к этому моменту были уже забиты под завязку, ведь из 30 автобусов до Гостомеля доехало только 7. Очень много людей, которые прошли этот адский квест "попади в точку эвакуации", просто не поместились в автобусы. Нас с лежачей мамой пустили. А несколько мужчин, которые успели в числе первых сесть, – вышли, чтобы уступить место женщинам.
Так мы и поехали – провожаемые отчаянными взглядами тех, кто в этот день спастись не смог, и не факт, что смог на следующий.
Александр, приехал во Львов из Вознесенска.
Несмотря на инвалидность, помогал ВСУ и волонтерам в Вознесенске, но вынужден был эвакуироваться вместе с семьей
Мы приехали из Вознесенска, Николаевская область. До последнего мы волонтерили, делали все, что нужно для наших вооруженных сил, но когда началось самое пекло, мы уехали. Ехали гуманитарной электричкой, которую организовал мэр города. Во Львове мы не планируем оставаться, поедем в Польшу.
Игорь, переселенец из Гостомеля, волонтер Красного креста
В Гостомеле были с семьей семь дней под обстрелами. Территория была то наша, то их, шли жестокие бои. Наши ВСУ помогли нам выбраться в Ирпень. Там мы тоже были под обстрелами два дня. Ждали эвакуационного поезда. А когда он пришел, русские его обстреляли. И людей, которые его ждали, обстреляли. ВСУ нас прикрывали, пока поезд всех забирал. ВСУ – наши герои.
Мы добрались до Киева, потом до Львова. Семьи разместили здесь и пошли в военкомат сразу. Там нам сказали "сидите, сейчас работают профессионалы". А "сидеть" после всего пережитого невозможно. Нужно что-то делать.
Так что мы пошли волонтерами в Красный Крест. У нас тут палатка обогрева, можем оказать первую медицинскую помощь. Направляем людей на поселение во Львове или рассказываем, как добраться до границы. Помощь сейчас очень востребована, люди массово выезжают из горячих точек.
Никита, медик-интерн из Львова
Я пришел на Львовский вокзал волонтером, когда узнал, что нужны люди с медицинским образованием. Я хотел помочь и многие мои однокурсники тоже.
Мы стоим прямо на перроне, от которого отходит поезд на Польшу. В первые дни войны был очень большой наплыв людей, к нам часто обращались. Сейчас меньше - и людей, и обращений. Перед зданием вокзала и в самом вокзале обустроили медпункты, так что мы тут теперь просто для подстраховки.
С какими проблемами обращаются? Ну, взрослые часто просят что-то "от сердца", у деток больше проблем, связанных с пищеварением. У кого как стресс проявляется…
Отец Павел, настоятель Храма Преображения Господнего
Во время каждого богослужения мы объявляем сбор – кто, что может принести. Также мы проводили сбор денег с прихожан. С волонтерами, которые есть в нашем приходе, мы несколько раз ездили за границу, в частности, в Польшу за гуманитарной помощью – продуктами питания, средствами гигиены, одеждой. Наши прихожане из Италии тоже собрали и направили в Украину гуманитарную помощь. А через капелланов от греко-католической церкви мы передавали адресную помощь военным.
Во время войны действует межконфессионный союз в молитве. Владыки всех конфессий молятся за Украину, проводят совместные богослужения. Мы молимся, чтобы поскорее настал мир.
Не могу сказать, что люди часто приходят лично ко мне за духовной помощью. На богослужения ходят регулярно, молятся, но так чтобы сильно нуждались в личной беседе, таких мало.
Могу рассказать такой случай: когда мы ехали за гуманитарной помощью в Польшу, увидели в очереди на границе женщину с маленькой девочкой и пожилой мамой. Отец семейства привез их на границу, но горючее закончилось, и женщинам пришлось идти дальше пешком. Мы помогли им добраться ближе к границе, а женщина попросила крестить маленькую дочку. Так мы покрестили ребенка прямо на границе.
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