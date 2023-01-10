"Причинение тяжкого вреда интересам Республики Беларусь": как Лукашенко буквально отнимает страну у граждан
5 января Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий лишать гражданства белорусов, уехавших из страны по политическим причинам. Основанием для этой меры будет считаться "утрата правовой связи с государством". Этот документ можно считать логическим продолжением кампании массового преследования, изгнания и ограничения прав инакомыслящих в Беларуси.
В 2020 году власти Беларуси столкнулись с беспрецедентными по своей массовости протестами. Лукашенко отверг возможность любых компромиссов с обществом и развернул масштабную кампанию политических репрессий. Смысл репрессий был не только в том, чтобы бросить в тюрьмы тысячи конкретных людей. Еще важнее было запугать и подтолкнуть десятки тысяч других к отъезду из страны. В этом власть видела залог стабилизации собственного режима.
Уже через несколько дней после провальных для Лукашенко президентских выборов 2020 года тогдашний госсекретарь Совбеза Андрей Равков намекнул, что недовольные могли бы переехать на Запад, "освободив здесь каждый свое рабочее место, места детей в садике, уменьшив нагрузку на учителей в школе, конкурс в вуз и очередь к врачу". Вскоре Лукашенко открыто рассуждал о том, что отъезд инакомыслящих из страны – это благо для государства.
"Никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать", – заявил он в октябре 2020 года.
Тогда же Лукашенко дал указания не признавать в Беларуси западные дипломы, а также пообещал не пускать обратно "умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время".
"Поехали туда учиться – пусть учатся, работать – пусть работают", – говорил он. Осенью 2020 года периодически организовывали акции по частичному ограничению въезда и выезда из страны, а также грозили полным закрытием границ. На фоне массовых репрессий и обещаний найти каждого участника протестов месседж режима выглядел вполне однозначно: уезжайте из Беларуси (пока у вас еще есть такая возможность) и больше не возвращайтесь.
"Пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать"
Атмосфера страха и нетерпимости, насаждаемая властями, дала свой результат: в 2020-2022 годах Беларусь пережила невиданную доселе волну эмиграции. Точно подсчитать, сколько белорусов покинули страну после президентских выборов, не представляется возможным: лишь малая часть мигрантов официально обращается за статусом беженца или другими формами защиты. Но по оценкам ряда экспертов, речь может идти о 135-300 тыс. человек. Социолог, руководитель Белорусской аналитической мастерской Андрей Вардомацкий считает, что отъезд белорусов за границу стал в итоге одним из источников поддержания рейтинга Лукашенко внутри страны.
Удар по изгнанникам
Теперь инакомыслящие столкнулись с новым вызовом – угрозой остаться в чужой стране без действующих документов. Согласно закону, который 5 января 2023 года подписал Лукашенко, белорусы, находящиеся за границей, могут быть лишены гражданства "за участие в экстремистской деятельности либо за причинение тяжкого вреда интересам Республики Беларусь". Формулировка не допускает двойных трактовок: после 2020 года термин "экстремизм" прочно вошел в новояз властей в качестве обозначения любой формы инакомыслия и протестной деятельности.
"Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь?" – вопрошал Лукашенко еще в сентябре 2022 года. "По большому счету они себя противопоставили стране, они уже не имеют никакой связи с этой страной. Соответственно, как надо к ним отнестись? Надо признать, что они утратили гражданство самостоятельно. И государство в этом случае может признать факт такой утраты", – объясняла необходимость нового закона заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс.
Но при этом автоматически лишать гражданства всех уехавших власти не собираются: основанием может являться только вступивший в силу приговор суда по уголовному делу, связанному с политической активностью. Пространство для маневра при этом велико: всего в законе указаны 55 различных статей УК.
Термин "экстремизм" прочно вошел в новояз властей в качестве обозначения любой формы инакомыслия и протестной деятельности
Разговоры о принятии поправок в законодательство, которые дадут возможность лишать белорусов гражданства, велись уже давно. В августе 2021 года Лукашенко подписал указ, позволяющий лишать гражданства натурализованных белорусов. Параллельно силовики заявляли о необходимости распространения этих мер и на граждан Беларуси по рождению. Причем поначалу речь шла не только о тех, в отношении кого есть приговор суда, но вообще обо всех "экстремистах" и людях, "которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран".
Так что итоговый вариант документа, судя по всему, оказался еще не самым радикальным. Хотя этот закон в любом случае напрямую противоречит Конституции, ведь статья 10 гласит, что "никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь".
"Заочно вы меня можете даже расстрелять"
Ранее в 2022 году режим Лукашенко утвердил новый репрессивный механизм, позволяющий судить оппозиционеров заочно. Согласно этому закону, если иностранное государство отказалось выдать политэмигранта белорусским спецслужбам, против него может быть начато "специальное производство". Впрочем, документ дает руководителям правоохранительных органов право возбуждать "спецпроизводство" и не дожидаясь реакции зарубежных коллег.
Первые заочный приговор в рамках "спецпроизводства" вынесли в Беларуси в декабре 2022 года: представители "Фонда спортивной солидарности" Александра Герасименя (трехкратная призерка олимпийских игр) и Александр Опейкин были приговорены Мингорсудом к 12 годам лишения свободы. Их обвинили в распространении "заведомо ложных сведений" о событиях в Беларуси в 2020 году и призывах к применению "мер ограничительного характера". По мнению следствия, действия Герасимени и Опейкина привели к тому, что Беларусь в 2021 году лишили права проведения ряда спортивных турниров, в том числе Чемпионата мира по хоккею (любимый спорт Лукашенко).
"Спецпроизводство" не только дает властям формальные основания для лишения белорусов гражданства, но и позволяет решить вопрос с оставшейся в Беларуси собственностью будущих апатридов. Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора не скрывал, что одной из основных целей "спецпроизводства" является создание правовых оснований для конфискации имущества политэмигрантов.
"У этих людей осталась здесь недвижимость, осталось имущество. Почему не обратить это имущество в доход государства, хотя бы частично, чтобы покрыть тот ущерб, который нанесен нашей стране? Я считаю, что это нужно делать обязательно", – заявил он в интервью государственному телевидению летом 2022 года. Так, ущерб от действий Герасимени и Опейкина следствие оценило примерно в 300 тысяч долларов. Деньги на банковском счету олимпийской призерки, ее автомобиль, квартира и другое имущество теперь будут конфискованы.
Правозащитная организация Human Rights Watch отмечает, что "спецпроизводство" выводит нарушение права на справедливый суд в Беларуси "на качественно новый уровень". Политэмигрантов не просто судя заочно, но и вообще никак к делу не допускают. Адвокатов назначает государство, и они даже не желают разговаривать с обвиняемыми, не пытаются выяснить их позицию по делу. Обвиняемым отказывают в дистанционном ознакомлении с материалами и участии в судебном заседании в онлайн-формате.
"Попытки властей дотянуться до политэмигрантов через заочные суды и лишение гражданства – беспрецедентный акт трансграничных репрессий", – отмечает младший исследователь Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Анастасия Круопе.
Точечная акция или масштабная чистка?
Лишение гражданства сделает паспорта политэмигрантов недействительным и превратит их в лиц без гражданства. В Объединенном переходном кабинете, созданном Светланой Тихановской, пообещали обеспечить белорусам возможность иметь подтвержденный документами правовой статус, "вне зависимости от безумных действий режима". Один из возможных вариантов – непризнание самого решения насчет гражданства на том основании, что европейские страны не считают Лукашенко легитимным президентом. Однако некоторые юристы советуют политэмигрантам, которые могут столкнуться со "спецпроизводством", не рисковать и заранее обзавестись официальным статусом в той стране, где они теперь находятся.
Новый репрессивный механизм несет угрозу тысячам политзаключенных, которые уже осуждены или ждут суда в Беларуси
Пока что остается неясным, насколько широко власти Беларуси собираются использовать механизм лишения гражданства и затронет ли он в итоге десятки тысячи людей, как это было в нацистской Германии или в Советском Союзе. Теоретически этого исключать нельзя. Но пока на массовость подобной акции ничто не указывает. Показательно, что за пять месяцев существования нового механизма "спецпроизводство" было инициировано в отношении всего лишь 17 человек. В основном это знаковые персоны белорусской эмиграции: лидеры демократических сил Светлана Тихановская и Павел Латушко, участник предвыборной гонки 2020 года Валерий Цепкало, экс-дипломат Владимир Астапенко, профсоюзный лидер Сергей Дылевский, медиаменеджер Дмитрий Навоша, блогер Степан Путило (NEXTA) и другие.
То есть пока речь идет о людях, которых власть может считать своими персональными врагами. Но они в силу своей публичности являются наименее уязвимой частью политэмиграции. Некоторые из них уже получили международную защиту. "Заочно вы меня можете даже расстрелять!" – иронично прокомментировала свой приговор Александра Герасименя, подчеркивая тем самым, что действия властей никак не отразятся на ее жизни.
Потенциально новый репрессивный механизм несет угрозу тысячам политзаключенных, которые уже осуждены или ждут суда в Беларуси. Все они в будущем могут быть лишены гражданства без всякого "спецпроизводства". Но для начала их нужно освободить и изгнать из страны, а на это потребуется время.
Власть продолжает напоминать политэмигрантам: в Беларусь им дороги нет – здесь их ждет тюрьма
Впрочем, власти заранее готовятся к выходу политзаключенных на свободу и законодательно ограничивают права этих людей, подталкивая тем самым к вынужденному изгнанию в будущем. В 2021 году МВД начало формировать список граждан, "причастных к экстремистской деятельности" – сейчас в него внесены уже 2263 человека.
Включение в список происходит на основании приговора суда и подразумевает поражение в правах: в частности, инакомыслящим запрещается в течение пяти лет после погашения судимости заниматься педагогической и издательской деятельностью, находиться на госслужбе и служить в войсках. Они также подлежат особому контролю со стороны финансовых служб. Иностранцы, попавшие в список, подлежат депортации с автоматическим запретом на возвращение в страну – даже если в Беларуси они прожили значительную часть жизни и завели семью.
Замена избирателей
Похоже, массового лишения белорусов гражданства в ближайшем будущем не случится. С точки зрения режима Лукашенко, сейчас в этом нет необходимости. Политэмигранты и так оказались де-факто лишены избирательных прав. В ходе референдума об изменении Конституции, который прошел в Беларуси в феврале 2022 года, власть просто отказалась открывать избирательные участки за рубежом, сославшись на эпидемиологическую обстановку, нехватку персонала в дипломатических учреждениях и угрозы безопасности. Теперь запрет на голосование за пределами Беларуси планируется закрепить в Избирательном кодексе.
Одновременно с этим власть продолжает напоминать политэмигрантам: в Беларусь им дороги нет – здесь их ждет тюрьма. Даже если человек не получал никаких сигналов об интересе к своей персоне со стороны силовиков, это не значит, что ему на родине ничего не грозит. Известно множество случаев, когда сразу по приезду домой белорусов арестовывали за участие в протестах или за комментарии в соцсетях, заставляли записывать "покаянные видео". Попытка приехать на похороны родителей или просто проведать близких в итоге оборачивается годами лишения свободы. Зачастую подобные акции носят подчеркнуто показательный характер. Например, в декабре 2022 года правозащитники сообщали о настоящих облавах на границе с Польшей: пограничники останавливали автобусы с белорусами, которые возвращались домой, проверяли паспорта и вызывали ОМОН.
Сам Лукашенко периодически призывает политэмигрантов возвращаться домой, но эти заявления звучат скорее как издевка, ведь ничего кроме тюрьмы и унижений он им не предлагает. "Мой вам совет: домой, кайтесь и становитесь на колени… Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб… Отсидите в местах не столь отдаленных", – говорил он. "95% вернулись бы. Я не против: кто в тюрьму, кто куда – кто что заслужил. Надо возвращаться. Вы там не приживетесь", – заверял он.
Лукашенко даже пообещал создать "общественную комиссию" для решения судьбы каждого "беглого". Возглавить комиссию должен один из главных архитекторов массовых репрессий, генпрокурор Андрей Швед и пропагандист Григорий Азаренок, призывающий к расправам над инакомыслящими. Вряд ли кого-то из политэмигрантов может привлечь подобная перспектива.
При этом в последние полтора года наметилась еще одна тенденция: параллельно с изгнанием из Беларуси "неблагонадежных" власть стала активно раздавать паспорта лояльным иностранцам. В итоге за последние 16 месяцев гражданство Беларуси получили 7317 иностранцев. В основном речь идет об украинских переселенцах с Донбасса, придерживающихся пророссийских и пролукашенковских взглядов. Лукашенко в августе 2021 года официально дал указания выдавать "определенной категории" украинцев паспорта в упрощенном порядке. "В общем-то, это наши люди", – отметил он.
В конечном итоге все нынешние манипуляции с гражданством являются логическим продолжением масштабной кампании по построению нового тоталитарного общества, из которого должны быть так или иначе исключены все инакомыслящие. В 2020 году режим Лукашенко пережил стратегическую катастрофу, полностью утратив легитимность в глазах значительной части населения страны. Выбраться из этой электоральной пропасти власть была не способна. Поскольку изменить симпатии народа не получалось, Лукашенко решил хотя бы частично заменить сам народ.
Читать еще!
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
КомментарииМы будем рады получить Ваши комментарии. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим справочником по комментированию, если у Вас есть вопросы