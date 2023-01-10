"Причинение тяжкого вреда интересам Республики Беларусь": как Лукашенко буквально отнимает страну у граждан

В 2020 году власти Беларуси столкнулись с беспрецедентными по своей массовости протестами. Лукашенко отверг возможность любых компромиссов с обществом и развернул масштабную кампанию политических репрессий. Смысл репрессий был не только в том, чтобы бросить в тюрьмы тысячи конкретных людей. Еще важнее было запугать и подтолкнуть десятки тысяч других к отъезду из страны. В этом власть видела залог стабилизации собственного режима.

Уже через несколько дней после провальных для Лукашенко президентских выборов 2020 года тогдашний госсекретарь Совбеза Андрей Равков намекнул, что недовольные могли бы переехать на Запад, "освободив здесь каждый свое рабочее место, места детей в садике, уменьшив нагрузку на учителей в школе, конкурс в вуз и очередь к врачу". Вскоре Лукашенко открыто рассуждал о том, что отъезд инакомыслящих из страны – это благо для государства.

"Никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать", – заявил он в октябре 2020 года.

Тогда же Лукашенко дал указания не признавать в Беларуси западные дипломы, а также пообещал не пускать обратно "умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время".

"Поехали туда учиться – пусть учатся, работать – пусть работают", – говорил он. Осенью 2020 года периодически организовывали акции по частичному ограничению въезда и выезда из страны, а также грозили полным закрытием границ. На фоне массовых репрессий и обещаний найти каждого участника протестов месседж режима выглядел вполне однозначно: уезжайте из Беларуси (пока у вас еще есть такая возможность) и больше не возвращайтесь.