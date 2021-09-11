Сердечко против террора. Как в Беларуси расправляются с лидерами оппозиции

В понедельник, 6 сентября, все мировые СМИ облетела новость из Беларуси: суд в Минске приговорил одного из лидеров оппозиции Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы, а известного юриста Максима Знака к 10. Их признали виновными сразу по трем статьям уголовного кодекса: "заговор с целью захвата власти", "создание экстремистского формирования" и "действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности".

Суд над Колесниковой и Знаком проходил в закрытом режиме, без прессы и наблюдателей. Даже близкие не имели возможности присутствовать на процессе – их пустили только на оглашение резолютивной части приговора. Поэтому детали суда неизвестны до сих пор. Однако общее представление о сути обвинения можно получить из официальных заявлений властей. Как утверждается в пресс-релизе Генпрокуратуры, "тайный сговор", в котором обвинили политзаключенных, заключался в том, что Знак и Колесникова позиционировали себя "представителями подавляющего большинства граждан Беларуси", не признавали результаты президентских выборов, не считали Лукашенко легитимным президентом, призывали к забастовкам, а затем создали Координационный совет оппозиции – якобы для "координации протестной активности" и "разжигания вражды в обществе".

Из заявлений представителей Генпрокуратуры следует, что вина Знака и Колесниковой, по сути, заключается только в том, что они публично критиковали власть и поддерживали мирные протесты: то есть 10 и 11 лет они получили просто за слова. "Они изначально знали, на что идут… Это та же самая война, только в новых условиях… И нами теперь пытаются завладеть не оружием, а словом", – подчеркнула представительница Генпрокуратуры Анжелика Курчак после приговора.

Колесникова и Знак свою вину не признали. Драконовский приговор оппонентам Лукашенко вызвал огромный резонанс как в Беларуси, так и за ее пределами. Откровенную политическую расправу осудили западные политики и дипломаты.

"Долбить, долбить, долбить..."

Колесникова и Знак оказались на передовой политического противостояния во многом случайно. Оба они были успешны в своих сферах деятельности (культура и юриспруденция соответственно) и до минувшего года никакого отношения к политике не имели. В мае 2020-го Мария и Максим присоединились к команде экс-банкира Виктора Бабарико, заявившего о своих президентских амбициях. Но 18 июня Бабарико и его сын Эдуард, возглавлявший предвыборный штаб, были арестованы, а спустя месяц ЦИК отказался регистрировать экс-банкира в качестве кандидата. Эти драматические события вывели Марию и Максима на первые роли в политическом процессе: теперь им приходилось распоряжаться тем огромным электоральным потенциалом, который в считанные недели смог аккумулировать бывший глава "Белгазпромбанка".