"Все необходимые в хозяйстве "гвозди" забивает ныне женщина"

"Советская женщина – полноправная гражданка своей страны", утверждала в 1946 году Александра Коллонтай.

Спустя три десятилетия после Октябрьской революции мечта Коллонтай о том, чтобы "воспитать чувство любви между полами в духе величайшей новой психической силы – товарищеской солидарности", кажется, сбылась.

"Открыв доступ женщине во все области творческой деятельности, наше государство одновременно обеспечило все необходимые условия для того, чтобы она могла выполнять свой естественный долг – быть матерью, воспитательницей своих детей, хозяйкой своего дома": для Коллонтай "гендерный" вопрос при социализме был успешно разрешен еще в послевоенные годы.

Действительно, исследователи отмечают: при социализме женщины имели больше трудовых прав, имели больший доступ к системе образования, могли лучше обеспечить себя самостоятельно, чем на Западе. Более того: вопреки расхожему представлению о пуританстве соцблока, некоторые страны Варшавского договора – Чехословакия, Венгрия, Польша и ГДР – на несколько десятилетий опередили Запад в области сексуального просвещения и сексуальных свобод.

Однако в СССР "дорога крылатому Эросу", вопреки оптимизму Коллонтай, была вовсе не так открыта, как хотелось бы. Женщины, работающие на производстве, не стали меньше работать дома: эмансипация "сверху" не отменила повседневный, бытовой сексизм, с которым женщины сталкивались повсюду: в семье, на работе, в родильных домах.

Этот опыт столкновения с несправедливостью и неравенством стал главным лейтмотивом самиздатовского альманаха "Женщина и Россия", вышедшего в 1979 году и переизданного в 2020 издательством common place. oDR публикует отрывки из нового издания: написанной современными феминистками главы "40 лет спустя" и из оригинального текста альманаха.

Анна Нижник – филолог, феминистка. Отрывок из статьи "Право голоса / Право говорить".

Гендерное неравенство трудно диагностировалось в СССР, потому что официальный дискурс занавешивал женские проблемы понятием "буржуазный пережиток", а неофициальный объяснял их абстрактной "тоталитарностью" всей советской системы. Но все же оно чувствовалось, и вот, в 1979 году несколько женщин сделали первый самиздатовский альманах "женщинам о женщинах". Его участницы были плотно связаны с разными объединениями неофициальной культуры, однако, как писала Татьяна Мамонова в предисловии, "конформизм не преодолен и нонконформистами". Наталья Малаховская рассказывает, что в самиздате, и без того униженном, царила атмосфера самоутверждения за счет других, а "мужской ум" или "мужские стихи" было высшей похвалой для женщины. Реакция на альманах была разной, но не всегда солидарной. Так, та же Малаховская рассказывает, как опытные диссиденты, увидев журнал, с веселым гоготом принялись считать, сколько раз в тексте употреблялось слово "фаллос" – это вполне рифмуется с травестийной "сексуальной озабоченностью" литературы 70-х, порой скрывавшей за матерком и иллюзией раскрепощенности непроработанные патриархатные травмы.

Лейтмотив сборника, несмотря на широкий спектр воззрений его участниц и пестроту жанров, – творческая самореализация, особенно болезненная в литературоцентричной русской культуре, умноженной на советское "вперед и выше". Роды, материнство и тюрьма – три главные темы, и ни в одной из них нет мужчины как центральной фигуры, от которой часто "отстраивался" западный феминизм (если брать, к примеру, его радикальные течения 1970-х). В советском феминизме мужчина маячит где-то на диване с газетой, но опыт деторождения или неволи – это экзистенциальное одиночество, противостояние целой системе. Так и вырабатывается эта новая творческая самость – через очень своеобразные обряды перехода, услужливо усовершенствованные женоненавистнической государственностью, где женщины, включенные в общую систему насилия (например, надзирательницы в тюрьмах, воспитательницы в детских садах, медсестры в роддомах), подчас унижают своих сестер более ревностно, чем мужчины.