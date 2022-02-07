Женское лицо миграции – в синяках

Трудовая миграция в Россию превращается в женское дело. Так, по оценкам посольства Кыргызстана в России более половины всех приезжающих из этой страны на заработки в РФ – женщины. "У миграции становится женское лицо, – отмечает руководитель "Инсан-Лейлек" и Профсоюза мигрантов Кыргызстана Гульнара Дербишева, – Многие мужчины уже попали в списки "запретников" (тех, кому въезд в Россию запрещен - прим. ред.), кто-то из них лишился здоровья, и они меняются местами с женщинами. Женщин к тому же реже останавливает полиция, по ним реже устраивают рейды в поисках нелегалов".

Большинство мигранток работают без оформления договоров: сфера их занятости – домашний труд – традиционно является частью неформальной экономики, наряду с занятостью в сервисе и торговле. А поскольку услуги частных агентств занятости часто оказываются для женщин из Центральной Азии слишком дорогими, то при поиске работы в принимающей стране они склонны доверять родственникам и знакомым. Большинство доступных мигранткам вакансий не обещают официального трудоустройства – но часто обещают вполне ощутимые риски, в том числе для жизни и здоровья.

"Ты же кушаешь – вот и приготовь на всех"

В детстве 38-летняя Канышай мечтала стать врачом. В небольшом городке в южной Киргизии она была лучшей в русском классе и училась на отлично, мечтая поступить в медицинский университет. Но отца не стало, и как старшая среди шестерых детей в семье, она рано стала самостоятельной. Пока мать работала за двоих, Канышай занималась домашними делами и воспитывала младших братьев и сестер. О высшем образовании пришлось забыть, но Канышай выучилась на медсестру и устроилась в больницу.

Канышай – яркая стройная брюнетка с точеными чертами лица и копной коротких волнистых волос, но про себя она говорит: "Я – не из тех, кто привлекает мужское внимание". Она никогда не стремилась выйти замуж, независимость – главное, чего она хотела. Мама же и родственники настаивали, что незамужняя кыргызская девушка – позор семьи. В 29 лет Канышай вышла замуж.

"Я тогда считала, что я такая взрослая и делаю осознанный выбор – а нужно было больше думать о том, сможет ли он прокормить семью", – говорит Канышай.

Семья мужа на тот момент находилась в крупных долгах: незадолго до этого они взяли в банке кредит, чтобы сыграть для дочери пышный той (свадьба в Центральной Азии – прим.ред.). Позже попытались перекрыть банковский кредит займом в микро-финансовой организации, но процент оказался огромным, и долги выросли еще больше. Канышай считает это сочетанием финансовой неграмотности со слепым следованием традициям:

"Такое у нас общество – обязательно требуют от семьи невесты большое приданое. Нужно зарезать лошадь на свадьбу, подарить матери невесты золото, раздать платки гостям, собрать корзины с едой. Это никому не нужные расходы", – говорит Канышай. От собственной свадьбы она отказалась, чтобы мать могла устроить той младшему брату.

После регистрации Канышай переехала на съемную двухкомнатную квартиру в семью мужа: из-за угроз коллекторов дом пришлось продать, чтобы частично погасить долг. Вместе жили родители мужа, его сестра с ребенком, на тот момент уже разведенная, два неженатых брата и Канышай с мужем, уезжающим на заработки в Россию. Когда появились дети, Канышай поняла, что переведенных супругом денег не хватает, чтобы прокормить их семью и выплачивать кредит его родителей. Оставив на родственников трехлетнюю дочь и семимесячного сына, молодая женщина уехала за мужем на заработки в Москву.