COP26: ¿Oportunidad o balance tardío?

La COP26 o Conferencia de las Partes, que se hará en Glasgow, Reino Unido, del 31 de octubre al 12 de noviembre, será importante porque, después de haber sido pospuesta en 2020 por la Covid-19, se espera que se discutan los próximos pasos para la implementación completa del Acuerdo de París – el compromiso multilateral más importante para el clima de los últimos años, que se acordó en 2015 durante la COP21 en París, hace casi seis años.

La COP 25 de Madrid fue, sin duda, un fracaso para las negociaciones sobre el cambio climático. No solo porque fue la COP más larga, con más pocos temas, sino porque no se lograron acuerdos tangibles sobre asuntos clave como financiación, responsabilidades y compensaciones.

Aunque está nueva COP no va a generar un acuerdo nuevo, buscará reorientar los esfuerzos globales para enfrentar la crisis climática en un mundo convulsionado por la pandemia.

Los firmantes del Acuerdo de París también discutirán cómo reducir las emisiones globales. Para lograrlo, uno de los temas centrales será definir una o varias metodologías de calibración de reducción de emisiones. Así mismo, esta COP marcará el regreso de Estados Unidos como protagonista en el debate sobre el cambio climático.

El Acuerdo de París

Para entender lo que se va a discutir en la ciudad escocesa de Glasgow, es importante entender qué se acordó en el 2015 en París.

El Acuerdo (ratificado por 196 países en 2015) estableció un marco global para evitar que el calentamiento global llegue a los 2°C desde la era preindustrial y, de ser posible, limitarlo a los 1.5°C, hasta 2050.

¿Por qué es importante no llegar a los 2°C? sencillo: porque el planeta no lo soportará; los océanos no podrán absorber el exceso de gases que lancemos a la atmósfera, las plantas llegarán a su límite de captura y se producirán más gases tipo efecto invernadero, lo que hará que la temperatura suba hasta llegar a una situación planetaria incontrolable y desconocida para los seres humanos