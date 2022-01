Extorsión criminal a los migrantes venezolanos que pasan por Cúcuta, Colombia

En la misma circunstancia estuvo Leidy Castellanos, quien narró a través de su cuenta de Twitter cómo fue para ella, sus papás y su bebé cruzar la frontera. Al igual que a Chacón, le sorprendió la cantidad de personas corriendo detrás del carro para cargar las maletas. Entre golpes e insultos persiguieron el vehículo.

Necesitaban a alguien que los ayudara con las maletas y consiguieron a un señor con quien tuvieron empatía. 20 mil pesos (o 5 dólares) cobró el carretillero y 3 mil pesos (casi un dólar) otra persona, por concepto de dejarlo trabajar llevando el equipaje. Cuando pagaron a ambos, llegaron los supuestos miembros del Tren de Aragua a cobrarles por seguridad.

“No sé de dónde saqué valor y le dije que si estaba loco, que no le íbamos a pagar nada, que si iban a cobrar por pasar el puente yo me echaba mis maletas al hombro y me iba solita. El tipo me miraba y me dijo “no te van a dejar pasar, nosotros tenemos que darte una clave. Esa clave tienes que darla a cada uno de los ‘convives’ que te vas a encontrar de aquí en adelante, si no, no te van a dejar pasar. No nos hacemos responsables si les roban algo”, relató Castellanos.