La fiebre de la coca corroe la Amazonía

Según el ex jefe de Flor, Hicler Rodrigues Guimaraes, la comunidad presentó su caso en repetidas ocasiones durante los últimos años al gobierno regional, con poco efecto. De hecho, en 2018, cuando empezaron a aparecer las primeras parcelas, la policía antinarcóticos llegó y, en lugar de hacer algo al respecto, rápidamente culpó a los comuneros, los miembros de la comunidad, de la siembra ilegal.

Primera denuncia

Sorprendidos, los comuneros rechazaron la acusación y presentaron su primera 'denuncia', o queja oficial, ante la fiscalía regional de Medio Ambiente en junio de 2019. Curiosamente, esa denuncia fue por deforestación y no por narcotráfico. La comunidad en ese momento, como muchas otras ahora mismo, estaba demasiado asustada para hacer una acusación directa de narco.

La oficina dio largas diciendo, como suelen hacer, que no había presupuesto, y luego utilizaron la pandemia como excusa. Después de la presión de los abogados contratados y la federación, la policía ambiental finalmente llegó a Flor en septiembre de 2020.

"Caminaron con 30 de nosotros 11 kilómetros dentro del territorio", dice Hicler, "vieron los campos de coca, los árboles cortados, la deforestación, documentaron todo. Vimos a cuatro personas con mochilas y ellos [los policías] preguntaron: 'ustedes, ¿de dónde son? Y ellos respondieron: 'Huanuco [ubicado arriba en los valles conocidos históricamente por la producción de coca]'. Les dijeron: 'Miren, tienen que salir de aquí, esta es una tierra comunal'. ' La actitud del Estado entonces fue muy de ayudar, de dar esperanza a la comunidad.”

Un mes después, llamaron a Hicler y a su abogada, Linda Vigo Escalante, diciendo que la comunidad no tenía un caso. La razón: no había ningún sospechoso, nadie a quien acusar de un delito. Como presidente de la comunidad, Hicler, que también empezó a recibir amenazas, insistió en el tema. El GERFF emitió un informe en el que se mencionaba la presencia de plantas de coca, pero no tenía autoridad para hacer cumplir la ley. En diciembre, el caso había sido archivado.

"Quizá también se asustaron", comenta Hicler, "o quizá les pagaron. Quién sabe qué pasó".

Según Linda Escalante, la abogada, el Estado está facultado para seguir investigando, para encontrar a los responsables. "Fue por falta de preocupación", dijo. "Es realmente el abandono de las comunidades nativas. ¿Cómo van a defenderse? ¿Adónde pueden huir? ¿Al río? ¿Dónde está la justicia en Perú?".

El pasado 1 de julio la marina peruana y la Fiscalía del Estado irrumpieron en Flor sin previo aviso queriendo ir directamente a los campos de coca

La Federación llevó el caso a Lima y presentó sus problemas al gobierno nacional y no al regional. Todavía no hay nada.

El pasado 1 de julio, aparentemente de la nada, la marina peruana y la Fiscalía del Estado irrumpieron en Flor sin previo aviso queriendo ir directamente a los campos de coca. Había helicópteros y armas, y la ausencia del Estado fue sustituida de repente por una aterradora intervención híper-militarizada.

La comunidad tuvo que sentarlos a hablar. Según Miguel Guimaraes, les dijeron: "Así no se entra en tierra ajena, sin llamar a la puerta, simplemente irrumpiendo. Tenéis que decirnos lo que estáis planeando".

La operación, ordenada por la recién reactivada Junta Regional de Control y Vigilancia Forestal, se retrasó un día, ya que finalmente llegaron a un entendimiento con la comunidad y seleccionaron a un miembro de la patrulla para que fuera con la policía a mostrarles los campos de coca a 10 km de profundidad en la selva. Destruyeron uno de los muchos campos existentes, las casitas, las herramientas y los pozos de procesamiento.

Luego se fueron.

Guardia indígena

No se detuvo a nadie ni se presentaron cargos. La Policía Medioambiental apareció siete días después, pero no hizo nada, salvo tomar algunas fotos. Todo esto, dice el abogado, es sólo para que puedan hacer su pedazo de "teatrito" y luego olvidarse del asunto.

El ataque a Danyluz se produjo unos días después.

"Llegan, se van", comenta Miguel Guimaraes, "y tenemos que afrontar las consecuencias. Las amenazas se multiplican para nosotros.”

La eficacia de las redadas militarizadas y la voluntad del Estado en todo esto son, como mínimo, dudosas. Por un lado, es la entidad con todo el poder de fuego y la única que puede ejecutar la ley.

Por otro lado, por aquí el Estado es mayormente conocido por su ausencia, la ley es mayormente conocida por su consistente discriminación contra los indígenas, y los gobiernos y organizaciones regionales operan en varias profundidades de corrupción, complicidad y miedo. Esto pone a la comunidad en una posición difícil: ¿cómo puede defenderse? ¿Cuáles son las soluciones a largo plazo?