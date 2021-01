La evolución de la pandemia en Ecuador ya satura los hospitales en Quito

El doctor Rommel Ojeda es parte del personal de salud como otros auxiliares de enfermería, licenciados, personal de laboratorio y limpieza, así como personal administrativo están cumpliendo roles de contingencia. Su día de turno empieza a las 4 am. Ejercita antes de asistir al hospital y cuida en primer lugar, de su propia salud. Su esposa Cristina, es médico también. Cuidan de sus hijos, y ambos conocen los riesgos de la práctica profesional que corren cada día que asisten al hospital.

Los datos publicados por la OMS en octubre indican que las cifras de infecciones por la Covid-19 entre los trabajadores de la salud son mucho mayores que las de la población general: los trabajadores de atención de la salud representan menos del 3% de la población, pero constituyen el 14% de los casos de Covid-19 a nivel mundial notificados a la OMS.

Cuando recibe el turno en el hospital se pone al tanto de las novedades de los pacientes, cuántas camas hay disponibles. Se distribuyen los pacientes. Este día que lo acompañamos en su guardia, el equipo está conformado por cuatro médicos tratantes, una neumóloga, un médico internista, un médico residente que es un médico general y él que es médico cirujano.

Frente a la puerta de ingreso del área de hospitalización clínica, el doctor Ojeda comparte para de lo vivido como responsable de pacientes críticos:

— ¿Qué recuerda de los primeros meses en los que el mundo se enfrentó a la pandemia?

— La sensación de miedo e impotencia por enfrentarse a un virus del que se desconocía su fisiopatología, su mecanismo de acción, su presentación clínica, y muchas cosas que no se sabían. Al principio las capacitaciones se enfocaron en tratar la sintomatología y en mejorar la calidad de los pacientes porque sabemos que la afectación pulmonar es muy importante. Con el pasar del tiempo y los estudios de epidemiología a nivel local e internacional, hemos aprendido… Estudiamos la escala pulmonar y otros conocimientos nos exigen volver a los libros y capacitarnos constantemente, en forma virtual y en telemedicina.

— Cuando estudió la carrera de medicina ¿Lo prepararon para una pandemia?

— En la materia de epidemiología aprendemos de la historia, y revisamos episodios como la peste bubónica o la fiebre española. Las veíamos como algo muy lejano, asociadas a las condiciones salubres de aquella época. Sabíamos que existieron y que murió mucha gente. Nunca algo nos prepararía piscológicamente para lo que hemos vivido.

— Ya han transcurrido 10 meses de la declaratoria de emergencia ¿Qué lecciones le deja la batalla contra la Covid?

— Aprendimos a través del miedo y el dolor, a través de la incertidumbre, preguntarnos ¿lo que estoy haciendo está bien o mal? Para enfrentar estas decisiones debimos aprender a convivir con otros médicos de otras especialidades para acompañarnos y compartir conocimientos, todos en proceso de formación y discusión médica. En esta pandemia trabajamos médicos traumatólogos, médicos clínicos, cardiólogos, ginecólogos. Aprendimos a consolidar criterios para atender a un paciente de una patología desconocida. ya no tenemos tanto miedo. Descubrimos que ya no es necesario cubrirse tanto porque cuando las prendas como kimonos, batas, guantes, gafas protectoras y botas se retiran para limpieza o deshecho, incrementan el contagio en el personal médico. Incluso el tiempo de permanencia en las salas influye en la exposición al virus.

Otro de los pacientes que el doctor Ojeda vigila es Carlos de 65 años. ¿Cómo vamos?, pregunta, ¿Cómo sigue?, ¿Se siente mejor? ¿Ya no tiene esa falta de oxígeno? Lleva cinco días internado. Cuenta que sintió dolor de rodillas y un dolor “seco” en el pecho. No tuvo dolor de cabeza ni tos. No tiene idea dónde se contagió. Carlos no puede respirar y recibe asistencia con diversos aparatos que lo conectan con sondas y mangueras a una mascarilla. El olor de aerosoles combinado con el medicamentos traspasa las mascarillas. Los acompañantes de la habitación son cuidadores, sus propios familiares.

— ¿Qué es lo que más le preguntan los pacientes o sus familiares?

— ¿Se va a morir o no? Es la incertidumbre. Los pacientes han visto morir a sus compañeros de habitación. ¿Cuánto me puedo ir a casa? ¿Puedo llamar a mi familia? son algunas de las preguntas de los pacientes. Los pacientes Covid deben permanecer en aislamiento. El alejamiento de sus familias, no contribuye a la mejoría. Cuando anímicamente el paciente se encuentra bien, su recuperación es mejor. Los pacientes entran en depresión y sienten ganas de morir. Hemos tenido casos de suicidio y eso es suprememente triste para un médico que lucha para salvar vidas.

— ¿Cuál fue el turno más difícil que cubrió?

Un profundo respiro toma el doctor Rommel Ojeda y responde:

— Tuve muchos turnos difíciles. Recuerdo una noche que tuvimos 12 pacientes graves. En la distribución, me asignaron tres de ellos. Iniciando el turno, un paciente murió. Ese día, murieron cuatro pacientes. Sentí impotencia. Tenía muchas ganas de llorar. Eran pacientes jóvenes, uno de 35 años y una señora de 45. Imaginaba la vida de ellos. Tengo un hijo de 13, y otro de siete años. Debo llamar a los familiares para comunicar la noticia. Cuando el esposo de la paciente de 45 años supo que ella murió, gritó y se alteró mucho. Nos insultó. Nos acusó. Me costó llegar a su razón.

Los pacientes graves presentan un choque séptico, cuando órganos y tejidos no reciben oxígeno y sobreviene el colapso multiorgánico debido a la sepsis y liberación en cascada de citoquinas que afectan pulmones y riñones, el corazón y el hígado. Entonces reciben ventilación mecánica para ayudarles a respirar.

Hasta hace unos meses, el doctor Ojeda se cubría con el visor y escuchaba el jadeo de los pacientes que luchan por respirar. “En estos meses de pandemia vi morir mucha más gente que en toda mi vida como profesional” comparte conmovido por los recuerdos. Es difícil recuperar la calma, y aunque el Hospital ofrece contención emocional, él dice que se siente fuerte para continuar. ¿Pueden los doctores y personal de salud dar lo mejor de sí mismos luego de turnos agotadores en urgencias?

“Estamos colapsados” explica el doctor Ojeda, “Eso significa que mucha gente va morir porque no todos podrán encontrar un lugar en la unidad de cuidados intensivos. Debemos seguir cuidándonos. El virus llegó hace más de un año y debemos aprender a convivir con él”.

Afrontar la Covid-19 en familia

En la familia de Alejandro (13 años), los síntomas empezaron con escalofríos y fiebre en los primeros días. Dolor en la garganta. Cuando papá y mamá perdieron el olfato fue el momento de ir a la clínica. Su hermanito Emiliano de 12 años se quedó en casa porque no sentía malestar. El 22 de diciembre, el médico que los atendió solicitó pruebas de sangre, tomografías pulmonares y pruebas PCR, explica Henry (43 años), papá. Con las pruebas de sangre, conocieron que solo en el caso de mamá Jackeline (39), la prueba registraba anticuerpos. Y las tomografías mostraban manchitas pequeñas en los pulmones de los varones. La noche anterior, el gobierno ecuatoriano declaró el tercer estado de excepción por el grave incremento en el contagio de la Covid-19 .