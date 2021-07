Alinhado ao governo, comando da GLO da Amazônia evitou fiscalizar garimpos em terras indígenas

Foi com o saldo das casas de duas lideranças Munduruku incendiadas por garimpeiros, durante uma operação da Polícia Federal (PF) para combater o crime no território indígena, que as forças de segurança decidiram deixar o território. O governo alegou falta de recursos para dar continuidade à operação e o Ministério Público Federal (MPF) teve que intervir exigindo o retorno das forças federais após indignação dos Munduruku.

O episódio foi um dos ápices recentes da violência da invasão garimpeira em terras indígenas, e ocorreu no território Munduruku em Jacareacanga, no sudoeste do Pará, no dia 25 de maio, quase um mês depois do fim da segunda operação da GLO da Amazônia, a Verde Brasil II, que por quase um ano comandou toda a fiscalização ambiental no bioma.

Ceci*, liderança Munduruku que conversou com o openDemocracy mas preferiu não ser identificada, observa que, para quem vive no território, ficou nítida a piora no combate ao crime ambiental, principalmente o garimpo, com a GLO.

"No começo, quando a GLO foi anunciada, a gente achou que as coisas poderiam melhorar", lembra. "Mas daí o governo começou com as falas pró-mineração em terras indígenas, dizendo que sua legalização traria desenvolvimento, e logo percebemos que seria um problema, que eles recuariam no combate ao garimpo", afirma a liderança.

Os conflitos entre garimpeiros e povos indígenas explodiram durante o governo do presidente Jair Bolsonaro e o tema ganhou repercussão nacional. Somente na Terra Indígena (TI) Munduruku o garimpo cresceu 363% nos últimos dois anos, de acordo com levantamento do Instituto Socioambiental (ISA). Enquanto alguns fatores que estimularam esse crescimento já são de conhecimento público, como o posicionamento do governo Bolsonaro favorável à legalização de atividades garimpeiras em terras indígenas, outros seguem velados.

Se, de um lado, os garimpeiros se sentem cada vez mais estimulados para adentrar TIs e Unidades de Conservação (UCs), pautados tanto no discurso governista quanto nos diversos projetos de lei em tramitação que autorizam a extração mineral em áreas protegidas, do outro, a fiscalização ambiental desse crime tem perdido a força.

Ceci revela frustração ao enumerar todo o aparato militar que poderia ser utilizado para proteger os Munduruku. "Qual vai ser o papel deles depois que acabar a floresta? Fico imaginando todo o equipamento que eles tem, armas, carros, helicópteros, aviões, tudo só de enfeite, só para passeio. Para que tudo isso? Não é para a população", questiona.

Relatos de diversos servidores do Ibama e do ICMBio entrevistados pela reportagem revelam que as operações de combate ao garimpo foram drasticamente reduzidas desde que os militares assumiram o comando da fiscalização ambiental. Analisando os termos de apreensão do Ibama, é possível perceber queda significativa a partir de 2017, acentuada nos anos de 2019 e 2020.

Os documentos detalham a apreensão de bens, produtos ou equipamentos utilizados nas infrações ambientais durante fiscalização do Ibama e estão disponíveis na plataforma de dados abertos do órgão. Desde 2017, embora a quantidade de garimpos ilegais na Amazônia esteja crescendo, a apreensão de equipamentos e bens utilizados por garimpos ilegais vem caindo.

Em 2017 foram lavrados pelo Ibama 62 termos de apreensão em garimpo ou outra extração mineração ilegal na Amazônia Legal. Em 2018, 52. Nos anos seguintes, já com a entrada dos militares no comando da Verde Brasil I na região amazônica, o número de termos de apreensão lavrados caiu para 22.