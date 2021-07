Verdes por fora, vermelho por dentro: Militares no comando da fiscalização ambiental perseguem servidores

No início da Verde Brasil II, operação que deu continuidade ao decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) da Amazônia, os servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) tiveram acesso a um print vazado de uma conversa de WhatsApp entre os superintendentes estaduais do órgão, recém trocados pelo presidente Jair Bolsonaro. Os novos chefes, na sua maioria policiais da Polícia Militar de São Paulo, chamavam os servidores do Ibama de "melancias", verdes por fora e vermelhos por dentro.

A expressão, comum entre militares, é uma forma de dizer que uma pessoa aparenta seguir a doutrina verde-oliva mas, na realidade, tem ideais comunistas. No caso, ao se referir aos servidores de órgão ambientais, os superintendentes, em conversa virtual com o Comando do Exército que, via GLO, manda nas operações de fiscalização do meio ambiente desde 24 de agosto de 2019, queriam dizer que por trás do serviço em defesa da natureza, os fiscais do Ibama tinham uma agenda esquerdista.

Suely Araújo, que presidiu o Ibama entre 2016 e 2019, confirma que também foi chamada várias vezes de "melancia" pelo atual comando do órgão, em referência a sua gestão.

"Isso é de uma burrice tão grande, de desconhecimento do que é gestão pública, falta de noção mesmo. Não importa em que partido você vote, os servidores fazem concurso público para exercer uma função", pondera. Suely explica que há, atualmente, 2.800 servidores do Ibama na ativa. "Tem gente de tudo quanto é ideologia do ponto de vista político partidário, mas não interessa, porque a ideologia que prevalece e une o pessoal é manter a floresta em pé, a água limpa, o ar puro", completa.

Para Araújo, que hoje é pesquisadora sênior do Observatório do Clima, há uma "miopia" no comentário dos superintendentes do Ibama, que apesar de simplista, é perigoso. "Estão colocando pessoas que não têm experiência dentro do órgão, preferem botar alguém sem preparo nenhum por ser ligado a um deputado x do PSL. Onde isso é um ganho para o bem público?", questiona.

De fato, o comentário, aparentemente inofensivo, prova a forma como o trabalho dos servidores ambientais é visto em um momento em que tiveram sua autonomia colocada debaixo das asas dos militares. Mas para além da deslegitimação dos fiscais, os servidores, que apagaram o print da conversa dos supervisores por medo de retaliações, denunciam que comentários como esse foram a origem de um movimento maior de perseguição política.

A secretária executiva da Associação dos Servidores da Carreira Especialistas em Meio Ambiente (ASCEMA Nacional), Elizabeth Uema, revela que o órgão já recebeu diversas denúncias de assédio, pressão e punições sem sentido de servidores. "Algo que eu não via desde a ditadura", afirma. "É uma doutrina ultrapassada de segurança nacional, uma mentalidade retrógrada, preto no branco".

Essa perseguição, destaca Uema, está intimamente conectada com um processo de desmonte da fiscalização ambiental no país. "A área tem essa coisa, quem trabalha com isso tem bastante compromisso com a própria questão ambiental, os servidores sempre foram bastante atuantes. Estão destruindo os poucos avanços que tivemos".

Carla*, analista ambiental do Ibama há quase duas décadas, foi uma das servidoras que teve acesso à conversa entre comandantes. Ela também denuncia como o clima de desconfiança entre supervisores, militares e servidores tem prejudicado a fiscalização ambiental nos últimos anos. "Eles acham que somos todos comunistas infiltrados, então, durante a GLO, não aceitaram a opinião dos fiscais do Ibama para fazer o combate do crime ambiental", expõe.

Aparelhamento do Ibama prejudica fiscalização ambiental

Durante as reuniões da GLO que chegou a participar, a fiscal Ana* denuncia ter ouvido comentários que deslegitimavam a gestão anterior do Ibama. "Eles ficavam repetindo que o outro governo era ligado às ONGs da Amazônia", lembra. Nesse sentido, Ana conta que foi orientada a não atender diretamente denúncias de crimes ambientais de movimentos sociais, associações camponesas ou povos indígenas.