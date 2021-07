Como dois anos de militares comandando a Amazônia levou ao desmonte da fiscalização ambiental

Em paralelo, as autarquias que combatem a destruição do meio ambiente no Brasil nunca sofreram tantos cortes de verbas. O desinvestimento no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) e no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) colocou os órgãos no menor piso orçamentário dos últimos 20 anos.

Para agentes do Ibama e ICMBio, principais órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), as operações sob comando dos militares "destruíram a fiscalização ambiental" na Amazônia. A Verde Brasil II foi oficialmente encerrada no dia 30 de abril deste ano, mas mesmo com um acervo de dados provando a ineficiência da GLO e com o desespero de fiscais, o governo decidiu autorizar novamente o emprego das FA na defesa da floresta amazônica.

No último 28 de junho, o decreto nº 10.730 foi publicado no Diário Oficial da União, estendendo, por mais dois meses, o comando da fiscalização ambiental na Amazônia para as FA. Dessa vez, a GLO foi autorizada apenas para operações em 26 municípios dos estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso e Rondônia.

Durante quatro meses, o openDemocracy ouviu mais de dez servidores do Ministério do Meio Ambiente (MMA), que, em sua maioria, escolheu não se identificar para não sofrer represálias, além de especialistas em orçamento público e gastos militares. Os entrevistados revelaram que os valores expressivos investidos na GLO da Amazônia, em oposição aos "resultados pífios" e ao desmonte dos órgãos ambientais, tornam a estratégia uma fórmula para o desastre, que deve impulsionar cada vez mais o crime ambiental no país.

"É uma mensagem de liberou geral", afirma a ex-presidente do Ibama Suely Araújo, sobre o andamento das GLOs. "Retrocedemos 12 anos em termos de desmatamento. Você impulsiona os crimes ambientais com os discursos das autoridades e depois gasta uma fortuna no teatro da GLO, ainda deixando os órgãos deslegitimados". Araújo, hoje pesquisadora sênior do Observatório do Clima, considera a GLO da Amazônia um dos "retrocessos mais inaceitáveis do governo Bolsonaro".

ICMBio não tem caixa nem para pagar brigadas de incêndio

Em abril de 2021, o diretor de Planejamento, Administração e Logística do ICMBio, Ronei Alcantara da Fonseca, enviou um ofício ao o coronel da Polícia Militar de São Paulo, Fernando Lorencini, que preside o órgão desde setembro do ano passado, afirmando que com o atual orçamento repassado ao instituto, não seria possível "cobrir as despesas mínimas para a manutenção de suas atividades básicas".