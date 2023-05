O governo da Frente de Todos (FdT), que tomou posse em 2019 com Alberto Fernández como presidente e Cristina Fernández de Kirchner como vice-presidente, representou as expectativas de reparação econômica frente ao que o malfadado governo do Juntos pela Mudança (JxC ) havia deixado para trás. Durante a presidência do empresário Mauricio Macri, entre 2015 e 2019, o poder de compra dos salários caiu em média 20%.

A inflação ultrapassou os 50% em seu último ano de governo, a pobreza aumentou e o presidente contraiu o maior empréstimo que o Fundo Monetário Internacional (FMI) concedeu em toda a sua história. O empréstimo tinha um forte simbolismo político, já que "FMI" é uma sigla particularmente desagradável para a memória coletiva dos argentinos.

Esse cenário delicado foi o contexto em que Cristina Fernández de Kirchner idealizou um dispositivo político único e arriscado. A duas vezes presidente do país concebeu a FdT como uma ampla aliança peronista, na qual coexistiriam a "esquerda" peronista - sintetizada nela e em seus seguidores - e os peronistas pró-mercado, como o próprio Alberto Fernández ou Sergio Massa, um líder com raízes liberais, favorável aos negócios e em diálogo frequente com a embaixada dos EUA.

Essa aproximação com o centro foi eleitoralmente bem-sucedida: a FdT venceu Macri confortavelmente e frustrou sua reeleição. Mas uma coisa é vencer e outra bem diferente é governar.

Desde que chegou ao poder, o desempenho da coalizão tem sido extremamente deficiente. Cada "campo" do governo operou de forma isolada, em muitos casos boicotando as iniciativas do outro espaço. "Cristãos" e "albertistas" mergulharam em um internalismo exasperante, que em muitas ocasiões chegou a paralisar a gestão do Estado. Por exemplo, o setor da vice-presidente questionou a maneira como o presidente e seus ministros abordaram a renegociação da dívida com o FMI e exigiu uma postura mais rígida em relação à organização. Esse desempenho político deficiente teve seu correlato no desempenho econômico.

Três anos e meio depois de sua vitória eleitoral, os resultados do governo estão longe do esperado. A inflação no ano passado esteve perto de 100%. As reservas do Banco Central são escassas e a instabilidade da taxa de câmbio denota a baixa confiança da população no peso argentino. Embora o país tenha dado sinais de recuperação econômica após a pandemia – o PIB aumentou e o desemprego caiu – a pobreza cresceu no atual governo, chegando a 39%, além de a distribuição de renda ser ainda mais desigual do que no quadriênio macrista.

A coalizão governista enfrenta então uma nova instância eleitoral este ano o boletim praticamente reprovado, com uma acirrada disputa interna entre os parceiros da coalizão governista – Alberto e Cristina não se falam há meses –, e negociando contra o relógio para obter adiantamentos do FMI que lhe permitam chegar com um mínimo de reservas em dólares para aplacar as corridas cambiais que desestabilizam o cenário.

Não surpreende, portanto, que Alberto Fernández tenha desistido de concorrer à reeleição. Isso, porém, não foi suficiente para acalmar os ânimos do partido governista, nem para chegar a uma chapa eleitoral consensual.