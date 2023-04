Sem dúvida, se o candidato da oposição for o chefe de governo da Cidade de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta (centro-direita mais moderado), as chances de Milei em outubro de 2023 são maiores do que se for a ex-ministra da Segurança, Patricia Bullrich, que encarna um discurso mais duro. Na verdade, Milei considera que Bullrich, como Macri, não pertence à "casta".

Segundo algumas pesquisas, Bullrich, com um discurso "populista de direita", está crescendo enquanto Rodríguez Larreta permanece estagnado com sua aposta mais centrista. Rodríguez Larreta, no entanto, conta com grandes recursos do governo da cidade mais rica do país.

Na província de Buenos Aires, distrito estratégico, o peronismo cruza os dedos para que Milei cresça e tire votos do macrismo. Como na província não há segundo turno eleitoral (tudo se define no primeiro), uma vantagem do voto libertário garantiria a reeleição do kirchnerista Axel Kicillof como governador.

Enquanto isso, Juntos por el Cambio tomou nota do novo clima e está procurando blindar suas listas com candidatos "liberais", numa tentativa de neutralizar o fenômeno Milei.

Quanta rebelião conformista há nos muitos jovens que tiram selfies com o libertário? Quanta homenagem à cultura das celebridades existe em seus fãs? Milei expressa um fenômeno subcultural (na época desprezado por alguns cientistas políticos) que se espalhou para a política. Uma espécie de tribo urbana que de repente foi capaz de gerar um fenômeno eleitoral.

"Liberdade" como um significante vazio é a chave do discurso de Milei. E esse termo tem várias declinações, desde o "direito humano" de sonegar impostos (Milei dixit) até a demanda pela economia informal em áreas populares, o que também lhe dá votos em espaços sociais que antes eram reativos ao voto para liberais que eram demasiado rígidos e elitistas.

Esse "libertarismo" será um fenômeno passageiro ou se enraizará no cenário político local? É muito cedo para saber. De todas as forma, sua ascensão reflete uma espécie de retorno dos reprimidos da crise de 2001. Hoje o mal-estar voltou, em meio a uma inflação descontrolada e um futuro em crise, mas as ofertas "anti-neoliberais" são corroídas pelos resultados ambivalentes da própria experiência Kirchnerist pós-2003.

Nesse quadro, emerge algo que permaneceu latente (derrotado ideologicamente) em 2001: o compromisso de superar a crise não questionando o "neoliberalismo", mas, ao contrário, dando um salto à frente: dolarizando a economia – proposta levantada por Menem em 2003.

Milei faz parte de um fenômeno mais amplo que tem outros atores na mesma linha: o fato de que Patricia Bullrich, ex-líder do peronismo de esquerda e agora líder de direita, tem agora chance de chegar à Casa Rosada com um discurso mão de ferro – tanto contra o crime quanto contra o protesto social – faz parte deste revival de 2001 sem massas nas ruas, mas com muita frustração social.

Este artigo foi publicado originalmente em espanhol na revista argentina Nueva Sociedad.