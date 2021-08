Bolsonaro e a cortina de fumaça de sua defesa do voto impresso

“Sem eleições limpas e democráticas, não haverá eleição. Nós mais que exigimos, podem ter certeza, juntos, porque vocês são, de fato o meu exército, o nosso exército, fazer com que a vontade popular seja expressada na contagem pública do voto. Nós temos que ter a certeza de que quem você porventura votar, o seu voto vai ser computado para aquela pessoa. As eleições últimas estão recheadas de indício fortíssimo de manipulação. Isso não pode ser admitido por mim e nem por vocês. Nós, juntos, somos a expansão da democracia no Brasil. O nosso entendimento, a minha lealdade ao povo brasileiro, o meu temor a Deus, a nossa união nos libertará da sombra do comunismo e do socialismo”, disse ele.

Não é a primeira vez que Bolsonaro ameaça as eleições presidenciais, nas quais pesquisas desta semana colocam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente do atual presidente. No início de julho, Bolsonaro disse que "ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições."

A cortina de fumaça diante de sua impopularidade

A insistência de Bolsonaro não é coincidência. A popularidade do presidente continua diminuindo, cujo governo é considerado "ruim" ou "péssimo" por 56% dos entrevistados em pesquisa do final de julho. Esta semana, outra pesquisa mostra que o apoio a Bolsonaro aumentou entre os ricos, mas despencou entre as classes mais baixas.