O Brasil de Bolsonaro ou a estratégia do caos

O resultado se reflete na morte recorrente de inúmeros civis, em sua maioria negros e pobres, incluindo crianças, vítima de balas perdidas. Quando um caso gera indignação amplamente divulgada, os responsáveis ​​são julgados por tribunais militares. Essa evolução tem sido acompanhada pela formação de milícias paramilitares que proliferam nos bairros periféricos das principais cidades brasileiras.

Formadas por soldados, policiais e bombeiros criminosos, as milícias constituem um poder paralelo. Como as máfias, elas se envolvem em chantagem, competem pelo poder com os traficantes de drogas e se infiltram na política. Com origem nos esquadrões da morte dos porões da ditadura, as milícias agora têm acesso aos mais altos escalões da política. Incentivados pelo novo governo, já controlam quase 60% do território da cidade do Rio de Janeiro.

No entanto, a aprovação do presidente vem sendo corroída pela dramática perda de controle da situação durante a segunda onda da epidemia que varre o país desde o carnaval, ainda que tenha sido cancelado. Neste contexto, a pedido do STF, foi criada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a gestão da Covid-19 (que alguns já chamam de CPI do genocídio).

A margem de manobra de Bolsonaro provavelmente será consideravelmente restrita. A sucessão de crises (ecológicas, econômicas, militares, institucionais) e o acúmulo de ataques à democracia, crimes contra a saúde e distorções orçamentárias alteraram gradativamente a correlação de forças. O presidente se tornou tóxico. A probabilidade de que não termine seu mandato aumenta a cada dia.

A família

A longo prazo, o presidente tem apenas um objetivo: abolir a Constituição. A médio prazo, ele quer ganhar as eleições presidenciais de 2022 a todo custo. A curto prazo, ele precisa evitar o impeachment, principalmente para proteger sua família. De fato, se ele perder o poder, sua família perde sua proteção. Mas o oposto também é verdade. Sem sua proteção, ele cai.

Bolsonaro tem quatro filhos e uma filha, sendo a última fruto de uma "fraquejada", como ele se permitiu proclamar para demonstrar sua suposta macheza. Seus três filhos mais velhos são ativos em círculos de extrema direita e cada um está seguindo sua própria carreira política. Embora não sejam membros de seu governo, eles ajudam o pai – ativa e ruidosamente – a articular apoio à política do governo e a indicar nomes para os cargos mais importantes no Estado.