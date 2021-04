Nem seus aliados conseguem mais ignorar a gestão deplorável de Bolsonaro

As crises políticas de Bolsonaro acontecem enquanto o Brasil registra um novo marco sombrio. Na terça-feira, 6 de abril, o país ultrapassou 4.000 mortes diárias pela primeira vez desde o início da pandemia. Isso torna o Brasil responsável por uma em cada quatro mortes em todo o mundo e eleva o número de mortes domésticas para mais de 340 mil.

Das 27 capitais brasileiras, 21 têm mais de 90% dos leitos de UTI em hospitais públicos ocupados, um recorde desde o início da pandemia. Se o atual índice de infecção continuar, o Brasil chegará a 5 mil mortes diárias neste mês, segundo estimativas da Fiocruz.

Se depender de Bolsonaro, as infecções continuarão a aumentar. Após mais de um ano de pandemia, o presidente, que se referiu ao vírus como uma "fantasia” propagada pela mídia e pelos governadores, continua minimizando sua gravidade.

Dirigindo-se a um grupo de apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, na noite de terça-feira (6), depois de anunciado o número diário de mortalidade, Bolsonaro criticou as medidas tomadas por governadores e prefeitos para conter o vírus. Duas vezes, ele ignorou uma mulher que lhe perguntou sobre as mais de 4.000 mortes, enquanto listava as possíveis consequências de ficar em casa, referindo “depressão, ganho de peso e hipertensão”.

"Quando você tranca um cara em casa, o que ele faz em casa? Duvido que ele não engordou um pouco. Duvido. Até eu cresci um pouco de estômago", ouviu-se Bolsonaro dizer no vídeo.

O presidente mais uma vez deu a entender que o vírus era uma farsa da mídia, afirmando que ele poderia encerrar a crise em “cinco minutos” pagando os principais meios de comunicação do país como “os governos fizeram no passado”.

Perdendo apoio

O cinismo de Bolsonaro em relação à Covid-19 contrasta com a situação dentro de sua administração. O primeiro golpe veio em 29 de março quando Ernesto Araújo foi obrigado a renunciar ao cargo de ministro das Relações Exteriores após semanas de pressão crescente, não apenas do Congresso e de seu próprio ministério, mas também do lobby empresarial e de investidores.

Uma peça-chave na administração Bolsonaro, a missão de Araújo era manter relações estreitas com o ex-presidente americano Donald Trump. Como tal, Araújo impôs mudanças sem precedentes nas políticas diplomáticas do Brasil, distanciando o país dos aliados tradicionais e alinhando-o com (poucos) novos aliados.

Araújo responsabilizou notoriamente a China pela pandemia ao longo de 2020. Em uma ocasião, ele acusou a China de criar o "comunavírus" "para construir uma ordem mundial sem nações e sem liberdade".

Sua relação tensa com o principal parceiro comercial do Brasil e antigo aliado político colocou a China na ofensiva no início deste ano, em uma época em que o Brasil precisava desesperadamente de vacinas. Em janeiro, o embaixador chinês em Brasília, Yang Wanming, advertiu que a China só liberaria em casa os ingredientes de que o Brasil precisava para produzir as vacinas Coronavac e AstraZeneca se Araújo se demitisse.

Horas depois que Araújo apresentou sua demissão, Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa, Azevedo e Silva, por alegadamente se recusar a politizar as Forças Armadas, desencadeando uma crise político-militar invisível desde a ditadura militar do país (1964-1985) que foi interpretada por muitos na oposição como uma tentativa de golpe.

Em resposta aos disparos de Azevedo e Silva, os comandantes dos três ramos militares, Edson Pujol (Exército), Ilques Barbosa (Marinha) e Antônio Carlos Moretti Bermudez (Força Aérea), concordaram em se demitir conjuntamente, embora Bolsonaro os tenha demitido antes que eles pudessem apresentar sua demissão. O evento marcou a primeira vez que os comandantes dos três ramos militares deixaram o cargo na mesma época desde que o governo militar terminou em 1985.

Quando Bolsonaro chamou "minhas Forças Armadas" para ajudar a evitar que os oficiais do estado impusessem bloqueios em março, os generais se mantiveram firmes. Em uma declaração de despedida, Azevedo e Silva enfatizou que durante seu mandato, ele "preservou as forças armadas como instituições do Estado", um golpe claro nas tentativas do presidente de usar os militares para seus próprios fins.

Remédio amargo

Após a demissão de Azevedo e Silva, Bolsonaro também remodelou cinco outras posições do gabinete, cedendo à pressão de um bloco do partido de centro-direita conhecido como "centrão", do qual ele depende fortemente para o apoio do Congresso. As mudanças vieram menos de uma semana depois que Arthur Lira, líder do "centrão" e presidente da Câmara dos Deputados - posição que Bolsonaro ajudou-o a vencer no início deste ano - o advertiu sobre os "remédios amargos" caso ele não tomasse medidas de rampa para conter a pandemia, uma possível referência ao impeachment. (O Congresso tem atualmente 107 pedidos de impeachment contra Bolsonaro).

Bolsonaro nomeou substitutos militares que ele espera que sejam mais flexíveis, mas os últimos desenvolvimentos mostram que ele perdeu o apoio de seus aliados mais próximos - pelo menos por enquanto. As sutis ameaças de Lira, que disse anteriormente que um impeachment não era o caminho certo quando foi eleito presidente da Câmara em fevereiro, também reforçam a noção de que o cenário político no Brasil mudou drasticamente em março em meio ao agravamento da crise de saúde.

Embora seu impeachment continue sendo improvável, dado que o Congresso é fortemente ala direita, as chances de Bolsonaro vencer a reeleição em 2022 parecem bastante reduzidas, especialmente com o ressurgimento de sua nêmesis política, Lula.