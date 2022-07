Para defender seu caso, Bolsonaro citou um suposto ataque hacker ao TSE durante as eleições de 2018, apesar de a Polícia Federal não ter encontrado indícios de fraude ou manipulação de votos. Desde sua implementação em 1996, o Brasil nunca registrou fraudes em urnas eletrônicas.

Durante seu discurso de pouco mais de 45 minutos, Bolsonaro emitiu 20 declarações contra o processo eleitoral. As intenções de Bolsonaro são descaradas. Em resposta aos seus ataques às instituições democráticas, o governo dos EUA defendeu o sistema eleitoral brasileiro. "As eleições brasileiras, conduzidas e testadas ao longo do tempo pelo sistema eleitoral e instituições democráticas, servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo", disse um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA na terça-feira, 19 de julho.

Os ataques de Bolsonaro não são novos. Mas a reunião é preocupante porque o presidente convocou representantes internacionais para fazer uma apresentação sem qualquer propósito diplomático. "Sabíamos o que ele ia dizer, isso não foi uma surpresa", disse um dos embaixadores presentes à Reuters. "Mas é bastante incomum reunir a comunidade diplomática para falar sobre uma questão doméstica", explicou.

As tentativas de Bolsonaro de lançar dúvidas sobre o provável resultado negativo para ele há muito preocupam a comunidade internacional. Já em 2021, o diretor da Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA) William Burns havia advertido oficiais brasileiros sobre as ações antidemocráticas do presidente brasileiro, informou a Reuters em maio deste ano.

Bolsonarismo e violência política

As eleições de 2022 também serão realizadas em um contexto de aumento da violência política no Brasil. Neste mês, a morte do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Aloizio de Arruda, em Foz do Iguaçu, no Paraná, colocou o Brasil em alerta. O suspeito é o policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, um fervoroso defensor de Bolsonaro. Arruda foi baleado durante sua festa de aniversário, que teve como tema o PT e Lula.