A tragédia dos Yanomami foi premeditada

O trabalho, embora consolidado no governo Bolsonaro, começou com seu antecessor, Michel Temer, que substituiu Dilma Rousseff após o golpe disfarçado de impeachment. “Quando Temer assumiu, (...) o ministério da Justiça atuou para reduzir a possibilidade de participação e essa governança (indigenista) começou a atuar de uma forma muito mais lenta”, disse ex-funcionário da Fundação Nacional do Índio (Funai).

Mas com Bolsonaro, o golpe foi muito forte e rápido. Seu primeiro ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ameaçava rotineiramente fundir o ministério com o da Agricultura. Bolsonaro também povoou as organizações indígenas e ambientalistas com integrantes do Exército.

Durante sua gestão, os militares se recusaram a implementar planos elaborados por especialistas sem autorização do governo federal. Dessa forma, Bolsonaro garantiu o controle das políticas implementadas na Amazônia, tanto em termos de proteção ambiental quanto de direitos indígenas, uma vez que esses órgãos funcionavam com relativa autonomia nos governos anteriores.

De fato, os militares do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ​​(Ibama) não realizaram um plano para retirar os garimpeiros da terra indígena Yanomami, contrariando decisão judicial de maio de 2022. Surpreendendo ninguém, os coronéis responsáveis ​​pela implementação dessas medidas foram indicados por Salles e seu sucessor, Joaquim Leite.

Acusações de genocídio contra Bolsonaro

A tragédia Yanomami reforça a tese de que as ações e políticas implementadas durante o governo Bolsonaro equivalem a uma tentativa de genocídio. Embora o ex-presidente zombe do termo, comumente usado por seus detratores, Bolsonaro foi formalmente acusado de genocídio no Tribunal Penal Internacional de Haia várias vezes por sua gestão de questões indígenas, como durante a pandemia de Covid-19.