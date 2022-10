Brasil está prestes a decidir entre democracia e autocracia

Depois de um resultado vitorioso, porém frustrante, para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras, os primeiros movimentos apontam para o desenho de algo desejado há bastante tempo no país e poucas vezes sedimentada: uma frente ampla, de natureza diversa e multipartidária, capaz de unir forças originalmente antagônicas no Brasil em torno de um projeto comum. É o efeito do que está em curso hoje por aqui: evitar que um segundo mandato de Jair Bolsonaro conduza o país ao aprofundamento do autoritarismo e dos retrocessos em áreas-chave, e se converta na formação definitiva de uma autocracia, com avanço ainda maior sobre os limites impostos pela democracia e pela Constituição e mergulho das instituições democráticas nacionais na falência e no esgotamento. Nos últimos quatro anos assistimos a um ensaio dessa autocracia – e já foi trágico de ver, sentir e sofrer.

Os sinais de resistência, porém, parecem evidentes, e vão além das preferências ou críticas ao ex-presidente Lula. Se ele já tinha o apoio de Marina Silva (ex-senadora, ex-ministra no primeiro mandato de Lula e ex-adversária de Dilma Rousseff na dura eleição que levou a primeira mulher ao poder no país), Lula ganhou a defesa explícita do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Se já tinha o apoio de nomes moderados e luminares da Justiça brasileira – como os ex-ministros do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, Carlos Ayres Britto, Carlos Velloso, Joaquim Barbosa e Nelson Jobim – Lula ganhou a defesa explícita da candidatura da senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada com cerca de 5 milhões de votos, e também de empresários que, no primeiro turno, a apoiavam. Se já tinha o apoio de representantes respeitados da sociedade civil, entre empresários, intelectuais, artistas, organizações do campo dos direitos humanos, da educação e do meio ambiente, Lula ganhou a defesa explícita de economistas que, anos atrás, gravitavam em torno dos governos do PSDB, partido de Fernando Henrique Cardoso e, até um passado recente, o único que polarizava com o PT.

Não é pouca coisa.

Há um eixo comum – e duplo – a todos esses diversos apoios conquistados pelo ex-presidente Lula. De um lado, a defesa da democracia. De outro lado, o temor e a resistência diante dos retrocessos e do aprofundamento da destruição que Bolsonaro representa para o meio ambiente, a cultura, a economia, os direitos humanos e as liberdades civis e políticas. Une fervorosos e fiéis eleitores de Lula e do PT (da esquerda à centro-esquerda) a liberais de centro e centro-direita. No resumo de um importante economista ligado ao PSDB, Persio Arida: “Eu não quero que a democracia morra. Bolsonaro é um risco à estabilidade institucional e ao equilíbrio dos Poderes. (...) O desempenho da economia foi muito ruim. (...) E voto também no Lula por causa da minha preocupação com o meio ambiente. Eu tenho a esperança que a gente vai deixar de ser um pária entre as nações mais desenvolvidas quando Bolsonaro sair. Faz parte da nossa responsabilidade perante o mundo, como parte da humanidade, zelar pela preservação do ambiente.”