Teoria conspiratória de infiltração esquerdista ilustra fracasso de bolsonaristas

As autoridades locais no mínimo fecharam os olhos para a óbvia procissão de bolsonaristas que se dirigia de forma organizada do quartel-general do Exército até a Praça dos Três Poderes. E as autoridades de segurança do Distrito Federal são bolsonaristas. O secretário de Segurança Pública, Fernando de Sousa Oliveira, comunicou ao governador do DF, Ibaneis Rocha, sobre a intenção dos manifestantes de irem às sedes das instituições democráticas.

Os dois bolsonaristas optaram por nada fazer, embora a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) tenha informado as autoridades locais na véspera sobre a possibilidade de violência. Por sua inação, Ibaneis Rocha foi afastado do cargo e a posição de Fernando de Sousa Oliveira no governo é considerada “insustentável”.

Não se pode ignorar também a atitude da Polícia Federal do Distrito Federal, entidade aliada do ex-presidente, que se mostrou pouco interessada em frear a atuação dos grupos bolsonaristas. Em vídeos, policiais são vistos conversando e tirando fotos durante a invasão.