Nova caravana hondurenha expõe fracasso diante da crise migratória

O governo mexicano se posicionou de forma similar ao governo guatemalteco, elogiando a iniciativa do país de dissolver a caravana. "O governo mexicano reconhece o excelente trabalho do governo guatemalteco, que agiu de forma firme e responsável no cuidado integral dos contingentes de migrantes que violaram sua soberania", disse o ministro das Relações Exteriores do México em um comunicado.

Na América Central, os candidatos populistas aproveitaram a onda anti-establishment popularizada por Trump para chegar ao poder, o que deu aos Estados Unidos forte influência na região para promover sua agenda anti-migração.

Pressão e ameaças dos Estados Unidos

Durante seu mandato, Trump acirrou as políticas de imigração do país para abordar o que ele chamou de um sistema de imigração fora de controle, fortemente simbolizado pelas caravanas de migrantes que chegam à fronteira com os México, o que ele disse constituir uma ameaça para a segurança dos Estados Unidos.

Como esperado, a administração Trump adotou uma abordagem de dissuasão da migração, em vez de abordar as causas do fenômeno crescente. Durante sua administração, o ex-presidente exerceu considerável pressão sobre os governos da América Central e do México para deter as mobilizações em massa de migrantes antes que chegassem à fronteira, congelando a ajuda financeira e ameaçando impor tarifas.

Seus esforços incluíram ameaçar o México a assinar um acordo de migração e forçar os países da América Central a se comprometerem com os chamados Acordos de Cooperação para Asilo (ACA), que exigem que certos requerentes de asilo solicitem proteção nesses países com antecedência em vez de na chegada aos Estados Unidos.

O governo dos Estados Unidos também insistiu na deportação de migrantes dos centros de detenção de Policia de Imigração e Alfândega (ICE) em meio à pandemia de Covid-19, causando um grande impacto em países mal equipados para lidar com uma crise de saúde pública em larga escala.