A gestão catastrófica da pandemia no Brasil ameaça o mundo inteiro

Nicolelis explicou que a situação no Brasil gera um terreno fértil para variantes. Liderado por um presidente que continua negando a ameaça do vírus, que já matou quase 270 mil brasileiros, e questionando o uso de máscaras, o que fez recentemente em um dos dias de maior mortalidade do país, o Brasil permitiu que o vírus se reproduza em níveis que aumentam a possibilidade de mutações, disse o neurocientista.

A proliferação do vírus nos níveis vistos atualmente no Brasil abre as portas para o surgimento de novas mutações e de variantes ainda mais letais, disse Nicolelis na entrevista..

"De que adianta controlar a pandemia na Europa ou nos Estados Unidos, se o Brasil ainda é terreno fértil para o vírus? ”, questionou, acrescentando que “o Brasil é um laboratório a céu aberto para o vírus se proliferar e criar mais mutações letais. É sobre o mundo. É global," alertou.

Campanha de vacinação lenta sem lockdown

Outro agravante no Brasil é a lentidão das campanhas de vacinação. Dados desta semana mostram que o Brasil vacinou pouco mais de 8 milhões de pessoas, o equivalente a 4% da população. Segundo especialistas, nesse ritmo o Brasil levaria quatro anos para alcançar a imunidade de rebanho.

Em reunião recente, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) criticou o ritmo das campanhas de vacinação em toda a América Latina, alertando para o risco que a lentidão oferece para o surgimento de variantes mais resistentes.

Isso ocorre, entre outros motivos, porque o contato entre pessoas que receberam a vacina no início do processo favorece o surgimento de mutações "superpotentes" capazes de evadir a ação do imunizante, conforme explicam pesquisadores do Imperial College London e da Universidade de Leicester, segundo a BBC. Por isso, é fundamental combinar planos de vacinação com lockdowns, quarentenas e outras medidas de contenção do vírus, como explicam os pesquisadores britânicos.

No Brasil, essa lentidão se soma às variantes com a mutação E484k, que dribla os anticorpos, e aos altos níveis de contágio pela falta de medidas preventivas, que tornam o país uma ameaça não só para a sua população, mas também para o mundo. Desde janeiro, vários países fecharam suas fronteiras a voos vindos do Brasil para evitar a chegada de variantes perigosas.

Consequências do desgoverno de Bolsonaro

No começo da pandemia, Bolsonaro insistiu que o país não poderia parar por causa de uma "gripezinha", afirmando que as consequências econômicas seriam muito graves. Mas Bolsonaro parece ter se preocupado menos com as consequências econômicas da sua péssima gestão da pandemia.