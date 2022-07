Outros grupos guerrilheiros também cometeram violência reprodutiva, como o pequeno Exército Revolucionário Guevarista (contracepção forçada e abortos forçados) e os paramilitares de direita Autodefesas Unidas da Colômbia (esterilizações forçadas e maternidade forçada).

Embora a mídia e ONGs tenham relatado casos de abortos forçados dentro dos grupos armados ilegais por anos, as autoridades nunca promoveram esforços para buscar a verdade, justiça e reparação para as vítimas.

Na Women's Link, defendemos a autonomia reprodutiva de todas as pessoas, acreditando que civis, combatentes e ex-combatentes têm o mesmo direito de escolher ter ou não filhos. Ninguém, nem o Estado nem os grupos armados, deve decidir por elas. Por isso, optamos por ficar do lado das vítimas e explorar diferentes formas de expor a verdade e encontrar as reparações a que tinham direito.

Começamos com um amicus curiae (amigo da corte) em 2016 em um processo criminal contra "Karina", pseudônimo de uma ex-comandante da 47ª Frente das FARC. Nosso objetivo era que o processo penal contra ela levasse em consideração os abortos forçados sofridos por mulheres sob seu comando. Graças a essa intervenção, um tribunal reconheceu recentemente que, dentro das FARC, a contracepção obrigatória e o aborto forçado eram sistemáticos e generalizados, práticas que constituem uma forma de violência de gênero.

Com essa experiência em nosso currículo, passamos a representar Helena*, vítima da violência reprodutiva das FARC. Helena foi recrutada à força aos 14 anos e posteriormente forçada a tomar anticoncepcionais e realizar um aborto. Seu caso é emblemático porque reflete as experiências vividas por muitas mulheres e meninas camponesas recrutadas ilegalmente por grupos armados durante a guerra civil.

Helena deixou as fileiras das FARC já adulta. Por esta razão, as autoridades inicialmente se recusaram a reconhecê-la como vítima, apesar de ela ter sido recrutada quando criança. Sua história nos inspirou a pensar em formas de usar o sistema judicial para evitar a exclusão legal de mulheres como ela. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, havia ambiguidade em relação à capacidade das leis humanitárias internacionais de proteger ex-combatentes, uma vez que se concentram principalmente nos efeitos do conflito armado sobre os civis.

Vitória histórica

Depois de passar por vários juízes, o caso de Helena finalmente chegou à Corte Constitucional. Em 2019 conseguimos uma vitória histórica com a decisão que a reconheceu como vítima do conflito armado com direitos a indenização. A decisão teve um significado especial para ela, marcando a primeira vez que uma autoridade judiciária acreditou nela. De fato, o resultado é bastante incomum entre vítimas de violência reprodutiva.